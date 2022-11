MFB: újraindul a nulla százalékos kkv forgóeszköz hitelprogram

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) uniós forrásból 100 milliárd forint keretösszegű, nulla százalékos kamatozású forgóeszköz hitelprogramot indít újra a magyar vállalkozások számára a kormány törekvéseivel összhangban - közölte a pénzintézet szerdán az MTI-vel.

Kiemelték: a program a vállalkozások működési költségeinek fedezésére kínál megoldást, a forrás felhasználható készletbeszerzésre és a likviditásnövelés finanszírozására is. A cégek ügyletenként minimum 5 millió, maximum 150 millió forintra pályázhatnak legfeljebb öt éves futamidővel, önerő nélkül, 100 százalékos előleggel.

Az ügyfelet nem terheli semmiféle kezelési költség a hitelkérelem bírálatával és a kölcsön folyósításával összefüggésben, csak a harmadik felet illető díjakat - például értékbecslői, közjegyzői - kell megfizetni adott esetben. Az ügyfélnek lehetőséget biztosítanak továbbá költségek nélküli előtörlesztésre. A kölcsön igénylésének feltétele, hogy az ügyfélnek legyen bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe a Közép-Magyarországi régión kívül. Támogatható a Közép-Magyarországi régióban székhellyel rendelkező igénylő finanszírozása is, de csak abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt készlet, illetve a működési költség a régión kívüli egységre vonatkozik.

A kölcsönkérelem az MFB Pontokon hálózatán keresztül nyújtható be december 8-tól egy nyomtatvány kitöltésével és az előírt mellékletek benyújtásával - írták. Arra is kitértek, hogy a kormány egyéb konstrukciókkal is segíti a vállalkozások finanszírozását. A feldolgozóiparban tevékenykedő, energiaintenzív kkv-knak lehetőségük van vissza nem térítendő támogatást igényelni költségeik csökkentésére a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) honlapján - hozták fel példaként a közleményben.

Fotó: Nyirkos Zsófia