Elbocsátási hullám a bankoknál: négy nagyágyú is leépítést tervez

A Morgan Stanley, az HBSC, a Wells Fargo és a Credit Suisse háza tájáról is elbocsátásokról szóló hírek érkeztek csütörtökön.

Mérsékelt létszámcsökkenést hajt végre szerte a világon az amerikai Morgan Stanley – nyilatkozta a Reuters NEXT konferencián James Gorman vezérigazgatója. Szerinte ez megszokott az üzleti szférában akkor, amikor egy néhány éves növekedési időszak végére érünk. A befektetési bankoknak különösen is rosszat tesz a tranzakciókat visszavető növekvő kamatkörnyezet, és a Morgan Stanley mellett már a Goldman Sachs és a Citigroup is csökkentette már a létszámát idén a versenytársak közül.

A brit-hongkongi HBSC globálisan a 15%-át küldi el 2000 vezető beosztású alkalmazottjának, áramvonalasítani szeretné vezetőségi struktúráját, és csökkentené a költségeit a Reuters értesülései szerint. Legalább 200 pozíció végleg meg is szűnhet, leginkább a működési igazgatói (COO) pozíciók csökkenésében lesz ez érzékelhető. Csütörtökön Noel Quinn vezérigazgató azt mondta, 1,7 milliárd dollárnyi költségcsökkentést szeretnének jövőre végrehajtani, hogy a teljes költségszintjük az inflációs nyomás ellenére se nőjön 2%-nál nagyobb mértékben.

Az amerikai Wells Fargo több száz főt érintő, az amerikai jelzáloghitelezésre kiterjedő létszámleépítéséről a Bloomberg News számolt be. A magasabb infláció és a jelzáloghitel-kamatok emelkedése negatívan hat az ingatlanpiacra és a hitelezésre, nem utolsó sorban a hitelkiváltásokra. A jelzáloghitelezésben már a rivális JP Morgan is elkezdett némi leépítést már júniusban.

A Reuters információi szerint a Credit Suisse is keresi a módját annak, hogy felgyorsítsa az alig néhány hete bejelentett költségcsökkentést, mivel az ügyfélpénzek kiáramlása és az ügyfélaktivitás lassulása nem tesz jót a bevételi kilátásoknak. Erről itt írtunk részletesebben:

