Nagy változások jönnek az OTP privátbankjánál – Íme a részletek

Átalakítja privátbanki kiszolgálási struktúráját az OTP Private Banking, januártól a kiemelt privátbanki szegmens belépési limitje 100 millió forintról 300 millióra nő, miközben jelentősen bővül a leggazdagabb ügyfeleknek és azok családja számára elérhető szolgáltatások köre – az újdonságokról Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója mesélt a Portfolio-nak adott interjúban. Elmondása szerint a mostani kiszámíthatatlan gazdasági és piaci környezetben a vagyonmegtartás a vagyonosabb magyarok fő célja, de keresik az ígéretes befektetési lehetőségeket is. Az állampapírok, a Diszkont Kincstárjegyek és a pénzpiaci alapok is népszerűek, emellett sok privátbanki ügyfél épít jelentősebb dolláros és eurós befektetési portfóliót is.

Kezdjünk az újdonságokkal. Az OTP privátbanki üzletágában megváltozik a kiszolgálási modell, amely a privát és kiemelt privátbanki területet is érinti. Mit jelent pontosan ez a változás?

Bánfi Attila: Modellváltás helyett sokkal inkább a privát banki kiszolgálásunk struktúrájának átalakításáról van szó, ezzel a megváltozott gazdasági környezetre és piaci viszonyokra, valamint az ügyféligényekre is reagálunk. Ez a változás is jól illeszkedik a két éve elindított stratégiánkba, amelynek során a privát banki szolgáltatásunk, valamint a csoportszintű befektetési szolgáltatás irányítását is az OTP Global Markets terület ernyője alá tereljük. A célunk változatlan: minél magasabb színvonalon kiszolgálni a vagyonos ügyfeleket úgy, hogy egyben biztosítjuk a testre szabott szolgáltatásokat is a privátbanki szegmensekben.

A kiszolgálási struktúra megváltoztatására azért volt szükség, mivel 2021-ben nagyot nőtt az vagyonos ügyfelek száma és a megtakarításuk is, beleértve a high-net-worth szegmenst is. Ezen belül egyre több ügyfél törekszik komplex portfólió kialakítására – utóbbi pedig még inkább felértékeli a professzionális, aktív tanácsadás szerepét. Természetesen a rég nem látott infláció és egyéb gazdasági változások is drasztikusan alakítják a piacokat és egyben az attitűdöket is.

A nemzetközi folyamatokat is figyelve kijelenthető, hogy emelkedik a legmagasabb vagyoni kategóriák besorolási szintje, ezzel a folyamattal pedig igyekszünk mi is lépést tartani.

A mi kiszolgálási modellünk szerint rendkívül fontos, hogy nemcsak a kiemelt privátbanki, hanem a privátbanki szegmensekben is azt a kiszolgálást kapják az ügyfelek, amit szeretnének, amit a vagyoni helyzetük és kockázatvállaló képességük megkövetel. A legvagyonosabb ügyfelek esetében hamarosan már a családi vagyonkezeléssel, családi kiszolgálással kínálunk majd új értéket. Az újra szegmentálással célzottabbá tudjuk tenni a kiszolgálási megoldásainkat, termékeinket. Azt gondoljuk, hogy a struktúraváltással a hazai privátbanki szolgáltatók mezőnyében az elsők között tudunk majd biztosítani a svájci és liechtensteini mintát követő szolgáltatást ügyfeleink számára.

Változnak a belépési limitek is?

B. A.: Igen, ez a legkönnyebben átadható változás.

A kiemelt privátbanki belépési limit 100 millióról 300 millió forintra emelkedik, a digitális privát banki is 10 millióról 20 millió forintra.

A kiszolgálási struktúra átalakítása az OTP Private Bankingen belüli privátbanki szegmens 40 millió forintos belépési limitet nem érinti, ugyanakkor a privátbanki ügyfelek is fokozatosan megújuló szolgáltatásban részesülnek majd, ha 40 millió forint felett van a vagyonuk, de nem éri el a 300 milliós szintet.

Mi indokolja a kiemelt privátbanki szegmens esetén a triplázódó belépési küszöböt? Ilyen sok már a 300 milliós vagyonnal bíró ügyfél?

B. A.: Egyértelműen igen. Azt tapasztaltuk, hogy az ügyfelek pénzügyi, befektetési igényei már nem a 100 milliós határ környékén változnak meg lényegesen. Ez a küszöb az utóbbi években jóval feljebb tolódott. Az igények változását mindenképp követni szeretnénk, ezért vezetjük be komplex családi vagyonkezelési megoldásainkat, amelyek csak egy bizonyos vagyonkoncentráció felett értelmezhetőek.

Megkockáztatom, hogy akár már korábban is meg lehetett volna lépni egy emelést, de az biztos, hogy ezt kisebb lépésekben megtenni nem lett volna értelme.

Mi lesz azokkal, akik korábban a kiemelt privátbanki szolgáltatást kapták, de mostantól már nem érik el az új küszöböt?

B. A.: A jelenlegi kiemelt privátbanki szegmens minden ügyfelét fel fogja keresni a saját privátbanki tanácsadója, hogy átbeszéljék a részleteket, a teendőket.

Az új modell 2023. január 1-jével indul, innentől kezdve az új ügyfeleket is már eszerint fogjuk szerződtetni.

A meglévőknek ugyanakkor június 30-ig lesz lehetőségük arra, hogy banki tanácsadóikkal közösen megtalálják azt az ügyfélszegmenst, ahová a vagyoni helyzetük és szolgáltatási elvárásaik szerint szeretnének tartozni. Ez egy komoly feladat lesz a jövő év első félévében.

Mik azok a plusz szolgáltatások, amik megjelennek a másik privátbanki szegmenshez képest?

B. A.: A kiemelt ügyfélkör igényeinek professzionális kiszolgálása másfajta megközelítést igényel, így itt teljesen más a tanácsadói modell, sokkal intenzívebb és aktívabb a kapcsolat. Ez még érzékelhetőbbé válik a családtagokra is kiterjeszthető kiszolgálással, a családi vagyonkezeléssel. A hazai jogszabályi környezet változásai révén az utóbbi években itthon is hozzáférhetővé váltak bizonyos speciális vagyonkezelési struktúrák, amelyek – mérethatékonysági szempontokból fakadóan is – más típusú kiszolgálást igényelnek. Folytatva a felsorolást az új portfóliókezelési modellre jellemző az aktív, kezdeményezőbb döntéstámogatás, a diszkrecionális portfóliókezelés, valamint az innovatív, erre az ügyfélkörre szabott termékpaletta is. Kifejezett célunk, hogy az ügyfeleinket segítsük a vagyonmegtartásban.

Elérhető a banknál egy alacsonyabb belépési limittel ún. digitális privátbanki szolgáltatás is. Miben tud ez többet?

B. A.: Az ügyfél igényeit ebben az esetben is jól felkészült privátbanki tanácsadó szolgálja ki, ugyanakkor esetükben a tanácsadás telefonon vagy videóbankon keresztül valósul meg, így téve igazán hatékonnyá az ügyintézést. Ez nem alacsonyabb szintű kiszolgálást jelent, csupán az igénybe vett csatornák térnek el. Ha megnézzük akár Ázsiát, akár Amerikát, vagy már Európát is, a pandémia alatt megjelentek és egyre jobban elterjedtek a mobil és egyéb digitális megoldások, és az ügyfelek igénylik is ezeket. Ezek a preferenciák a nagy összegű megtakarítással rendelkezőkre is érvényesek, ezért vált a digitális privátbank nálunk egy kiemelten kezelt kategóriává.

A legfrissebb adatok szerint megtorpant a hazai privátbanki szegmens vagyonnövekedése. Milyen tényezőket látnak ennek hátterében?

B. A.: Még nem látunk erre vonatkozóan kellően hosszú idősorokat, de az biztos, hogy világszerte a kiszámíthatatlanság uralkodik. Az infláció miatt a befektethető jövedelem csökkenhet vagy tovább koncentrálódhat, de végső konklúziót levonni azonban még korai lenne.

Az ügyfelek olyan piaccal szembesültek, ahol egyszerre esik a részvény és a kötvény eszközosztály értéke.

Amikor az addig biztonságosnak tekintett kötvénybefektetések is nagymértékben esnek, a piac volatilissé válik, az ügyfelek jobban igénylik a szakértő támogatást, a javaslatokat, a tanácsadási tevékenységet a vagyonukkal kapcsolatos döntéshozatalban.

Tehát most a legfontosabb cél a vagyon megtartása?

B. A.: Az ügyfelek alapvetően reálhozamot biztosítani képes eszközöket keresnek, és a jelenlegi helyzetben felértékelődik a vagyonmegtartást. Magas infláció mellett azonban már a reálértéken történő megtartás is komoly kihívást jelenthet, hiszen, ahogy az előbb is említettem, az eddig biztonságosnak hitt eszközosztályok is jelentős veszteséget produkáltak.

Mikor jöhet el megint a kötvények ideje?

B. A.: Ez az iparág nagy kérdése. Lehet, hogy hamarosan elérjük a mélypontot, de amíg az infláció végét nem látjuk, addig ez bizonytalan történet. A világunkba számos bizonytalansággal, például geopolitikai feszültségekkel, a szomszédunkban zajló háborúval kell szembenéznünk, amely történései miatt a piac bármikor megindulhat lefelé, vagy a tűzszünet, tárgyalások, béke hírének hatására éppen felfelé.

Egy nagy esésen vagyunk túl, de hogy ez a legalja-e, abban egyáltalán nem vagyok biztos. Vélhetően az inflációs hullámok csillapodásával, úgy a jövő év második felétől jöhet el ismét a kötvények ideje.

Mi a helyzet az akvirálható ügyfelekkel? Van még merítés a magyar piacon privátbanki ügyfelekből vagy meg kell várni, hogy a prémium banki ügyfelek „felnőjenek”?

B. A.: Azt gondolom, hogy van új ügyfél a piacon, továbbá a meglévő ügyfeleinknek is vannak olyan vagyonelemei, amelyek jelenleg más, akár több szolgáltatónál vannak kezelve. Szolgáltatóként az is a célunk, hogy az ügyfeleknek átfogó, komplex szolgáltatást legyünk képesek nyújtani, tehát amikor vagyonkezelésre, befektetésre adunk tanácsot, előnyös, ha az ügyfél teljes vagyonát látjuk, ismerjük.

Érdemes kiemelni a privátbanki kiszolgálási modelleket alakító trendként a generációváltást és a család, mint egység kezelését, ami a családi vagyontranszfer, a bizalmi vagyonkezelési szolgáltatások és a vagyonkezelő alapítványok révén hozhat bővülést a piacon a jövőben. A generációváltással függ össze az a helyzet is, amikor nincs kinek átadni családon belül a vagyont, ez alapján pedig a céges exitek is növekedést jelenthetnek a szektorban. Azt gondolom, hogy a szakértelmünkön, modelljeinken keresztül el fogunk érni új ügyfeleket, vagy akár új vagyonrészeket a már meglévő ügyfeleknél, emellett a régióban is terjeszkedünk majd. És ha már terjeszkedés, hadd említsem meg, hogy sikeresen haladunk annak a stratégiai célunknak a megvalósításával is, amelynek lényege, hogy minden leánybanki országban megjelenjünk privátbanki szolgáltatóként is.

Magyarországról szolgálják ki a régiós országokat?

B. A.: Nem feltétlenül. Az irányítás Budapestről történik, de természetesen a számlákat több leánybankban is, amennyiben adottak a technikai és üzleti feltételek, helyben az adott országban érdemes kezelni. Ha viszont befektetési szolgáltatási tevékenységről beszélünk, az irányítás egyértelműen itt van azzal együtt is, hogy a jogszabályi környezetnek, a helyi előírásoknak mindenképp meg kell tudnunk felelni. Így egy olyan modell kialakításán dolgozunk, amely illeszkedik ezekhez az elvárásokhoz és az adott bank, de az ügyfelek igényeihez is. A megoldások változhatnak országmérettől, a bank mérettől, a potenciális ügyfélkörtől függően.

Céges vagyonra is kiterjed a privátbanki szolgáltatás?

B. A.: Egyre több megkeresést kapunk cégek topmenedzsmentjétől és tulajdonosaitól, hogy segítsünk a vállalati vagyonkezelésben, mivel az üzleti szférában is szűkülnek a beruházási lehetőségek. Ez alapján gyaníthatóan ez egy kiemelt csapásirány lehet már a közeljövőben is.

Az egész privátbanki szektorban megfigyelhető az a trend, hogy csökken a privátbankárok száma. Mi áll ennek hátterében, meg lehet-e ezt fordítani vagy végérvényesen jön a digitális privátbankok kora?

B. A.: Nálunk épp fordított ez a folyamat, ugyanis nőtt a privátbanki tanácsadóink száma. Két éve került át a privátbanki részleg az OTP Global Marketshez, ez idő alatt hangsúlyosabbá tettük a tanácsadási részt, ahhoz pedig jól képzett szakemberekre van szükség. Ebben a mostani, különösen változékony piaci környezetben szintén széleskörű tájékozottságra és sokszor azonnali reagálóképességre van szükség, ami felértékeli a privátbanki tanácsadók szerepét.

Lehet, hogy iparági szinten lesz némi csökkenés, de egy bizonyos szint alá nem fog csökkenni a számuk.

Digitalizálni kell a folyamatok nagy részét, ez nem kérdés, ez azonban főleg a mindennapi bankolást jelenti, ahol nem érdekes, hogy a rutintranzakciót ki végzi el, ebben az esetben a kényelem és a gyorsaság előnyt élvez. Amikor viszont a személyes pénzügyeinkről, befektetésekről van szó, amiről mi magyarok egyébként is nagyon nehezen beszélünk, jóval fontosabb az a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat, ami kiépül a tanácsadóval.

Melyek azok a befektetések, amelyeket most leginkább keresnek a vagyonos magyarok?

B. A.: A kötvény- és részvénypiacokon az elmúlt 10-12 éves menetelés után van egy jelentős korrekció.

Nagyon eltolódott a piac, egy új piacot látunk. Nemcsak magánügyfelekre, hanem akár professzionális befektetőkre is igaz, hogy kivárnak.

Rövidebb, magasabb kamatozású, likvid eszközökre iránti igényeket látunk. Így, ha jön egy befektetési lehetőség, akkor a likvid pénzekből könnyen meg tudják ezt lépni. Az új lakossági állampapírok és a DKJ ad egy viszonylag magas hozamot és egy jó likviditást, illetve az elmúlt félévben a pénzpiaci alapok felrobbanása is ezt jelzi. Meglátásunk szerint a strukturált befektetések, akár tőkevédelemmel vagy minimális kockázattal felvértezve, tudnak még hozamot termelni az ügyfeleknek. Nálunk a kétdevizás befektetések is keresettek, de nagyon sokan keresik többek között a dollárt és az eurót, akár direkt befektetésként, akár befektetési alapokon keresztül.

A részvénypiacokon az figyelhető meg, hogy a kockázatvállaló, kereskedni szerető ügyfelek jellemzően vételekre használják ki a jelentős eséseket néhány közkedvelt részvényben. Kiemelten fontos ugyanakkor a megfelelő iparágak és szegmensek kiválasztása.

Mennyire lehet azt érezni, hogy menekülnek a forintból az ügyfelek?

B. A.: A menekülés szót nem használnám, inkább diverzifikálni szeretnének. Egyfelől azt láttuk, hogy a forintbefektetések továbbra is népszerűek, keresik az állampapírokat, a DKJ-kat, a forintos pénzpiaci alapokat is. Kifejezetten sikeresek voltak a privátbanki ügyfélkörnél a hazai IPO-k, a jó sztorival bíró magyar befektetések, amilyen például a Masterplast is. Másfelől a gyenge forint miatt sokan keresték a lehetőségeket egyéb devizákban denominált eszközök vásárlására. Ők azok az ügyfelek, akik egyfajta biztosítékként tekintenek a devizára a magas volatilitás miatt, és erősen ragaszkodnak a nem forintban lévő kitettségeikhez.

Recesszió, infláció, gyenge forint, háború – hogyan élik meg mindezt a vagyonos magyarok? Mennyire érezhető rajtuk az aggódás, szorongás, illetve ez mennyiben hat ki a befektetési döntéseikre?

B. A.: Erre nagyon nehéz válaszolni. Félelmet nem érzékelünk, de mindenkire másképp hatnak ezek a folyamatok.

Van, aki óvatosabb lesz és van, aki lehetőségként éli meg. Az egyértelmű, ahogy említettem is, hogy erősödik a diverzifikációs igény a befektetési döntésekben.

A rövidebb, biztonságos befektetéseket keresik, az csak bónusz, ha jó a hozam is. Devizában is diverzifikálnak, illetve olyan ügyfelek is vannak, akik azt gondolják, hogy ez az alja, érdemes beszállni a tőkepiacokra.

Azt biztosan állíthatom, hogy nagyon felértékelődött a tanácsadás, a szakértelem szerepe.

Az ügyfelek többségének nem a vagyonkezelés a szakmája, nálunk viszont megvan az ehhez szükséges tudás. Megváltozott a makrokörnyezet, a geopolitikai környezet, magas az infláció, ilyenkor a vagyont megtartani sem olyan könnyű. Ebben a környezetben nagyon jól jönnek az elemzések, az egyénre szabott anyagok, a tanácsadók iránymutatása. A személyes kapcsolat ugyanakkor számunkra is fontos, hiszen a visszajelzések, a speciális iparági tapasztalatok nálunk is segítik a tervezést, az előre gondolkodást.

Címlapkép és képek forrása: Stiller Ákos/Portfolio