Feje tetejére állt a bankvilág, most dől el, ki marad életben

Vannak évtizedek, amikor semmi sem történik, és vannak hetek, amikor évtizedek eseményei zajlanak le – ezzel a bölcsességgel jellemezhetők az utóbbi időszak eseményei a McKinsey idei globális banki tanulmánya szerint, amelyet a napokban „Bankolás egy fenntartható ösvényen” címmel tettek közzé . Bár a bankok bevételei a kamatkörnyezet emelkedésének köszönhetően növekednek, a piaci szereplők fele még mindig rombolja a tulajdonosi értéket, és csak 15%-a rendelkezik a hosszú távú jövőbe mutató üzleti modellel. Eljött a modellváltások ideje, természetesen ehhez is ad javaslatokat az elemzés.

Az elmúlt 12 évben a bankok pangó időszakot éltek át: tőkearányos megtérülésük (ROE) a tőkeköltségük (COE) alatt alakult, bevételnövekedésük elmaradt a GDP-növekedéstől, marzsukat az alacsony kamatkörnyezet erodálta. Eközben a feltörekvő piacok gyors ütemben zárkóztak fel a fejlettekhez, és Kína különösen is kitűnt a növekedésben, miközben magas kockázatú szereplők (kriptósok, fintech cégek) törtek fel a bankok mellett.

Több mint egy évtizednyi pangás után

2022-ben azonban megváltozott a kamatkörnyezet. A bankok egy része elkezdett a tőkeköltsége feletti megtérülést elérni, a globális átlagos ROE 2-3 százalékponttal emelkedhet idén.

Több magas kockázatú szereplő (BNPL-szereplők, kriptodevizás cégek) is megrogyott. A működési környezet átmeneti javulásával együtt is a bankok mindössze 15%-a tekinthető magas profitabilitású és gyorsan növekvő szereplőnek, a bankok piaci megítélése pedig egyáltalán nem javult: továbbra is a legrosszabb értékeltséggel forognak a bankrészvények más szektorok szereplőihez képest, és a bankok felével könyv szerinti értékük alatt kereskednek.

A bankok erőteljes bevételnövekedés és tőkehelyzet mellett lábaltak ki a koronavírus-válságból: az átlagos tőkearányos megtérülés 14 éves rekordot döntve 11,5-12,5% között alakulhat idén, a globális banki bevételek 345 milliárd dollárral emelkedtek főleg a kamatmarzs bővülésének köszönhetően, miközben az átlagos Tier1 tőkerátájuk kellően magas, 14-15% között van. A bankok bevételnövekedése 60%-ban a marzsok tágulásának köszönhető, amelyek a 2021-es 252 bázispontról 2022-re 262 bázispontra emelkednek. A legnagyobb bevételnövekedést 8%-kal a vagyonkezelés és 7%-kal a mindennapi bankolás (bankszámla-szolgáltatások, betétek, fizetési tranzakciók) mutatta fel.

A rövid távú javulás ellenére a tőkearányos megtérülés messze a 2008 előtti szint alatt van: a bankok mindössze felének magasabb a tőkearányos megtérülése a tőkeköltségénél. A bankok mintegy 50%-a értéket rombol a tulajdonosai számára, és további 35% ugyan most értéket teremt, de az üzleti modellje alapján hosszú távon és tartósan erre nem képes. E 35%-ba tartozik rengeteg globális nagybank, amelynek a könyv szerinti értékéhez mért értékeltsége (P/B) magas ugyan, de az aktuális nyereségéhez mért értékeltsége (P/E) alacsony. Mindössze 15% azon bankok aránya, amelyek ennél jobb ligában játszanak.

Egyszerre öt nagy sokk érte a bankok működési környezetét, régiónkét eltérő mértékben:

Makrogazdasági sokk: elsősorban az infláción és a növekvő valószínűségű recesszión keresztül, előbbire a központi bankok szigorítással reagálnak. Eszközérték-sokk. Ilyen a kínai ingatlanpiac meredek visszaesése és a kriptodevizák körüli zavarok. Energia- és élelmiszerellátási sokk: az ukrajnai háború az ország területén kívül is milliók megélhetését veszélyezteti. Ellátási lánc sokkok: ez a világjárvány idején kezdődött, de továbbra is zavarják a globális piacokat. Tehetségsokk: a járvány alatt az emberek munkahelyet váltottak, elkezdtek otthonról dolgozni, sok esetben elhagyták a munkaerőpiacot, és nem tértek vissza ugyanoda.

A különböző sokkok elsősorban Európát érintik negatívan, a Közel-Keletet pedig jelentős részben pozitívan.

A régiókon belüli különbségek is erősítik a globális képet: a bankszektorban nincs már értelme „feltörekvő piacokról” beszélni, az egyes régiók sem monolit tömbök, hanem nagyok a régiókon belüli különbségek is.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a különböző banki tevékenységekből származó bevételek hogy alakultak az elmúlt években a világ különböző régióiban.

A gazdaság lassulásával a bankok közötti teljesítménybeli különbségek csak felerősödnek: a magasabb marzsoknak köszönhető profitnövekedés átmenetinek bizonyulhat, és minden bankra lassulás várhat. Egy hosszabb recesszió esetén a bankok átlagos globális tőkearányos megtérülése 7%-ra, az európai bankoké 6% alá csökkenhet 2026-ra. 2021 és 2025 között a várható globális 1300 milliárd dolláros banki bevételnövekedés 80%-át a a feltörekvő Ázsia, Kína, Latin-Amerika, illetve az USA hozhatja.

A bankok más szektorokhoz képest gyengén értékeltek a piacon: a világ bankjainak több mint a felét a könyv szerinti értéküknél kevesebbre értékelik a tőzsdei befektetők, 2021-ben 16 000 milliárd dolláron tetőzött a szektor piaci kapitalizációja, 2022 májusára ez 14 500 milliárd dollárra csökkent. A piaci érték fele köthető a hagyományos banki szereplőkhöz, a specialisták és fintech szereplők aránya az 5 évvel ezelőtti 30%-ról nőtt szintén 50%-ra. Az értékeltségi elmaradás felét indokolja a bankszektor alacsonyabb megtérülése, másik felét pedig az alacsony növekedési kilátások. Más szektorok 20-as átlagával szemben a bankszektorban 13 az átlagos P/E-ráta. Csak a bankok egyhatoda tartozik a McKinsey által „Északi Sarkcsillagnak” tartott kategóriába, amely magas profitabilitást és növekedést takar.

A McKinsey szerint a bankoknak most van lehetőségük arra, hogy bátor döntéseket hozzanak a rövid távú ellenállóképesség és a hosszú távú növekedés fokozására, ez alatt a mérleg optimalizációjától a kivételes kockázatkezelési gyakorlat kialakításán át a kibertámadások ellen védő technológiai infrastrukúráig sok mindent értenek.

Összességében a bankok többsége nem rendelkezik a jövőjét biztosító üzleti modellel, és megérett náluk az idő a modellváltásra

- véli a tanácsadócég. A legjobb üzleti modellel rendelkező szereplők mindössze 39%-a tradicionális banki szereplő, ahogy az alábbi ábrán látható. Ezek sem Európára, hanem Észak-Amerikára, Ázsia feltörekvő piacaira, Közel-Keletre és Afrikára koncentrálódnak. Négy szempontot emelnek ki a bankok teljesítményét meghatározó tényezők között:

Földrajzi elhelyezkedés: az elemzők regressziós modellje szerint egy bank elsődleges földrajzi elhelyezkedése 68%-ban határozza meg a piaci értékeltségét, ez az arány egyébként 2014 óta folyamatosan emelkedett. 2021-ben az európai bankok mindössze 25%-át értékelték a könyv szerinti értékük fölé a befektetők, a feltörekvő ázsiai piacokon ugyanez az arány az 1,5-ös P/B-küszöbérték felett volt érvényes. Specializáció: a kevésbé tőkeintenzív banki tevékenységek közül a mindennapi bankolás, a fizetési szoláltatások és a vagyonkezelés 20% feletti ROE-t képesek biztosítani, a tőkeigényes jelzáloghitelezés vagy vállalatfinanszírozás viszont 7% körül teljesít. Ügyfélszegmentáció: az USA-ban a 60-70 éves kor közötti ügyfeleken realizálják a legnagyobb bevételeket a bankok, miközben a legtöbben a 18-30 évesek vannak a felnőtt korosztályból, Kínában viszont a 30-40 éveseken a legnagyobb a banki bevétel, miközben az 50-60 éves réteg számosságában a legnagyobb. Hollandia egyensúlyt mutat: mindkettő a 40-50 éveseknél a legmagasabb. A bankoknak olyan granuláris szegmentációt érdemes alkalmazniuk, ami az ügyfelek életkora mellett a jövedelmét és más szociodemográfiai adottságait is figyelembe veszi - véli a tanácsadócég. Méret: a bankok összesített piaci értékének 70%-át olyan bankok adják, amelyek 1 feletti P/B-vel rendelkeznek, darabszámban 50%-os arányt képviselnek, eszközállomány szerinti részesedésük viszont csak 30%, és mindössze 10%-uk rendelkezik legalább 10%-os piaci részesedéssel. Ha ők M&A-tranzakciók résztvevőivé válnak, és az értéket nem teremtő bankokkal „házasodnak”, azzal pozitívan hathatnak a ma értéket nem teremtő 50%-nyi bankra is.

A bankok előtt álló feladat kettős: ellenállóképességet fejleszteni a jelenben és felkészülni a jövőre.

Előbbi pénzügyi, működési, digitális és technológiai, valamint szervezeti ellenállóképességet egyaránt jelent. Utóbbi kapcsán a McKinsey elemzése egy magyar bankot is példaként állít olvasóinak, amikor ezt írják a szerzők:

Európában az egyik legjobban teljesítő bank az elmúlt évtizedben a magyarországi OTP volt, amelynek a P/B-értékeltsége folyamatosan magasabb volt, mint a régió bankjainak átlaga. Kiválóan teljesített a banki szolgáltatásokon kívüli ajánlatok és a fizetési alkalmazáson keresztüli új bevételi források megteremtésében, miközben terjeszkedett egész Közép-Európában.

A tanulmány második fele a fenntartható finanszírozás következő korszakával foglalkozik, ebből a részből csak a legfontosabb megállapításokat emelnénk ki:

a fenntartható finanszírozás 5 év alatt szinte a semmiből vált fontos témává a bankok számára , a fenntartható kötvények most mintegy 11%-át képviselik a kötvényállománynak, a szindikált hitelek esetében ez az arány 13%. A zöld kibocsátásokban 2018-ban még messze vezetett Európa, azóta azonban átvette az első helyet Észak-Amerika,

, a fenntartható kötvények most mintegy 11%-át képviselik a kötvényállománynak, a szindikált hitelek esetében ez az arány 13%. A zöld kibocsátásokban 2018-ban még messze vezetett Európa, azóta azonban átvette az első helyet Észak-Amerika, a tiszta energia finanszírozása túl van első növekedési fázisán, de a fenntartható finanszírozás még szélesedik és mélyül , a globális energiapiaci átmenet számos aspektusát kihasználhatja a bankszektor, például a zéró emisszióhoz szükséges fizikai eszközök kiépítése évi 820 milliárd dolláros közvetlen finanszírozási lehetőséget jelenthet a bankoknak. 2021 és 2030 között a McKinsey becslése szerint 1500 milliárd dollárnyi befektetést bonyolíthatnak le a bankok a vállalatok számára,

, a globális energiapiaci átmenet számos aspektusát kihasználhatja a bankszektor, például a zéró emisszióhoz szükséges fizikai eszközök kiépítése évi 820 milliárd dolláros közvetlen finanszírozási lehetőséget jelenthet a bankoknak. 2021 és 2030 között a McKinsey becslése szerint 1500 milliárd dollárnyi befektetést bonyolíthatnak le a bankok a vállalatok számára, a fenntartható finanszírozási lehetőségek megragadása érdekében a bankoknak kritikus kérdésekkel kell foglalkozniuk, hiszen csak kis százalékuk rendelkezik olyan speciális képességekkel, mint a hálózati méretű infrastruktúrák, a zöld hidrogén, a zöld üzemanyagok, a biomassza, a széndioxid-leválasztás és -tárolás finanszírozása, az ezekhez kapcsolódón kockázatkezelési tudás felépítése, befektetési lehetőségek kiaknázása.

Címlapkép: Shutterstock