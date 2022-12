Szép csendben lépett a kormány: két fizetésnél kivezetik a tranzakciós illetéket

Két héttel ezelőtt az elektronikus fizetési piac szempontjából nagyon fontos gesztust tett a kormány, és az amúgy is feszes költségvetési helyzetben kétfajta elektronikus fizetési tranzakciónál lemond a tranzakciós illetékről annak érdekében, hogy az innovációt ösztönözze. A QR-kódos azonnali átutalások és a fizetési kérelmek esetében szűnik meg az illetékfizetési kötelezettség. Az idei évre vonatkozóan jelentéktelen illetéktételről van szó, ám az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő fizetések szélesebb körű elterjedéséhez működőképes üzleti modell kell már egy megoldás bevezetése előtt is, ebben segít, hogy illetékmentesek lehetnek ezek a tranzakciók.

AFR 2.0 – QR-kód és fizetési kérelem

Az MNB stratégiai célja, hogy 2030-ra a tranzakciók legalább fele elektronikusan teljesüljön, igaz, mint Bartha Lajos szeptemberben lapunknak kifejtette, ennél akár optimistább arányt is el tudnak képzelni 8 év múlva, de természetesen hosszú távon nagyobb a becslések bizonytalansága. Az viszont kétségtelen, hogy a készpénzes tranzakciók digitalizálásában az MNB nagy szerepet szán a kártyás fizetések mellett az azonnali fizetési rendszerre épülő ökoszisztémának is, ezért egy átfogó fejlesztési csomagon dolgozik a jegybank a piaci szereplőkkel is folyamatosan egyeztetve.

A végleges „csomagot” még nem publikálták, ám az MNB koncepciójában hangsúlyos szerepet kapott a QR-kód és a fizetési kérelem is. A koncepcióban szerepelt, hogy minden banknak kötelező lesz a QR-kód olvasása és a fizetési kérelmek fogadása, és megújul a QR-kód sztenderd, központilag hitelesített, biztonsági elemmel ellátott sztenderd jön.

Ahhoz, hogy az AFR-re épülő megoldások szélesebb körben elterjedjenek, működőképes, vonzó üzleti modellekre van szükség, ebben segíthet a QR-kódos azonnali fizetések és a fizetési kérelmek tranzakciós illetéktől való mentesítése.

A tranzakciós illeték rövid története

A pénzügyi tranzakciós illeték a 2013-as bevezetésekor a legtöbb elektronikus fizetési tranzakcióra érvényes volt pár kivétellel, és akkor még arról volt szó, hogy csak ideiglenesen vetik ki a bankokra, akikre a fizetési kötelezettség vonatkozik (a bankok áthárították az ügyfelekre a teher nagy részét).

2013 közepén egy rendkívüli emelést követően az illeték általános mértéke a most is érvényes szintre emelkedett, ez készpénzfelvételeknél felső korlát nélkül a tranzakció 6 ezreléke, átutalásoknál az összeg 3 ezreléke. A nem készpénzfelvételi tranzakcióknál felső korlátot is bevezettek, ami 2013-tól idén májusig 6000 forint volt, ekkor bővítették ki 10000 forintra.

Az évek alatt sorra érkeztek a különböző engedmények, kivételek, és változtatások, ezek közül a fontosabbak:

havonta két tranzakció erejéig legfeljebb összesen 150 ezer forint készpénzt ingyenesen lehet felvenni az ATM-ekből, (további 40 ezer forintot bolti vásárláshoz kötött cashbackként, részletek itt),

a tranzakciós illeték a 20 ezer forint alatti lakossági átutalási tranzakciókra nem vonatkozik, ezt sok bank beépítette a díjcsomagjaiba is,

a bankkártyák esetén évente legfeljebb 800 forintot kell fizetni a bankoknak, ha érintéses fizetésre is alkalmas kártyáról van szó, és a plasztikkal érintéses tranzakció is zajlik, akkor csak 500 forintot,

a határon átnyúló szolgáltatók egyes tranzakcióira is kiterjesztették az illetékfizetési kötelezettséget idén szeptembertől.

Most új könnyítés érkezett

Bár kormányzati kommunikáció eddig nem érkezett erről, a közlönyben két héttel ezelőtt. november 23-án megjelent egy újabb könnyítés, amely egyes speciális eseteken túl két fontos esetben szünteti meg az illetékfizetési kötelezettséget:

az lakossági QR-kódos azonnali fizetések és a fizetési kérelmek esetében nem kell a bankoknak tranzakciós illetéket fizetni.

Az új szabály már a kihirdetése napján életbe lépett, azaz november 23 óta ezek a tranzakciók illetékmentesek.

Fizetési kérelem

A fizetési kérelem egy olyan azonnali fizetési tranzakció, amelyet a küldő fél indít, és a fogadó fél hagyhat jóvá, és ha ezt megteszi, egy azonnali átutalással fizethet a kérelem küldőjének. A fizetési kérelem egyik kézenfekvő felhasználási esete, hogy szolgáltatók küldik ki nagyobb ügyféltömegnek így a befizetendő számlákat, emiatt a „sárga csekk” nagy ellenségeként is emlegették korábban.

Ugyanakkor magánszemélyek is indíthatnak vagy fogadhatnak ilyet több banknál, és ami talán még fontosabb, hogy erre is lehetne építeni akár bolti fizetést: a kasszákból küldhetnének a vásárlónak fizetési kérelmet, amit a vásárló egy kattintással jóváhagyhat. Jelenleg nem minden bank nyújtja a szolgáltatást, az MNB azonban legalább a fizetési kérelmek fogadását kötelezővé tenné. Ezzel pedig gyakorlatilag bármelyik bank ügyfelének lehetne küldeni fizetési kérelmet, ez kinyithatja a piacot a nagy tömegeket kiszolgáló szolgáltatók és a boltok előtt is.

A kifeszített költségvetési helyzetben első ránézésre meglepőnek tűnhet, hogy illetéket enged el a kormány, azaz adót csökkent, de ez esetben - jelen pillanatban - a költségvetés szempontjából jelentéktelen összegről mondanak le. A tranzakciós illetékből származó évi 220-230 milliárd forintos költségvetési bevételhez képest ugyanis szemmel alig észrevehető, pármilliós tételről beszélhetünk.

A fizetési kérelemre válaszul küldött azonnali fizetési forgalom az MNB statisztikája szerint az idei első félévben összesen 111 millió forintot tett ki, azaz durván 3,3 millió forintnyi adóbevétel-elengedést jelentett volna egy féléves időszakban a fizetési kérelmek illetékmentesítése.

QR-kód

Jelenleg csak néhány bank nyújt QR-kódos fizetési lehetőséget ügyfeleinek, és csak néhány olyan megoldás létezik, amely fizikai vagy online QR-kódos bolti azonnali fizetési megoldást tesz lehetővé. Ám ezek bankspecifikus megoldások, melyekre úgy tudjuk, hogy egyáltalán nem vonatkozik az illetékmentesség. A kormányzat idén tehát ebben az esetben nem mondott le semmilyen bevételről, de jövőbeli illetékbevételekről igen.

A mostani egy nagyon fontos, jövőbe mutató lépés, ugyanis bár jelenleg a fenti tételek költségvetési szempontból jelentéktelennek tűnhetnek, a kormányzati szereplők célja az lenne, hogy az elektronikus fizetési piacon látható versenyt élénkítsék, a készpénzmentes törekvéseket elősegítsék, és a forgalmat élénkítsék, hogy ezek az AFR-re épülő innovatív fizetési módok széles körben elterjedjenek.



A piaci szereplők, úúgy tudjuk, azért sem haraptak rá az AFR-re épített megoldásokra, mert „nem jött ki a matek” a tranzakciós illetékkel. Most azonban az új helyzetben újragondolhatják, hogy érdemes-e ilyen megoldásokba invesztálniuk.



Ha az azonnali fizetésre épülő megoldások szélesebb körben terjednek el, az fehéríteni fogja a gazdaságot, ami új adóbevételt teremthet, illetve hatékonyabbá teheti a hazai pénzforgalmat is, így összességében a költségvetés is jól járhat egy adóelengedéssel a nap végén.

Címlapkép: Getty Images