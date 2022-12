EKB: nőnek a kockázatok a bankrendszerben, nagyon figyelni kell

Fokozza a bankok hitelkockázat-kezelésének és a finanszírozási tevékenység diverzifikálásának vizsgálatát az Európai Központi Bank, amely szerint az euróövezet valószínűleg recesszió felé tart, és gazdaságának a hitelfelvételi költségek emelkedésével kell szembenéznie.

Az EKB több mint 100 nagybankot felügyel az eurózónában. A felügyeleti hatóság most azt közölte, hogy ezután alaposabban szemügyre veszi a legsebezhetőbb ágazatoknak - köztük az energiának és az energiakereskedelemnek - kitett bankokat, és különösen is megvizsgálja a lakossági jelzáloghitelek és a kereskedelmi ingatlanfinanszírozás folyamatait – számolt be a Reuters.

"A magasabb kamatlábak és a lassú vagy esetleg recessziós növekedési kilátások a jövőben kihívást jelenthetnek a hitelfelvevők adósságszolgálati képességére nézve" - áll az EKB közleményében.

Egy nemrégiben elvégzett felügyeleti felülvizsgálat is rámutatott arra, hogy hiányosságok vannak a bankok kockázatellenőrzésében, különösen a hitelek nyomon követése, a bajba jutott hitelfelvevők besorolása és a céltartalékképzés terén - közölte a hatóság.

"Ez a bankokat sebezhetővé teszi az egyes ingatlanpiacok, különösen a lakóingatlanok szegmensének éles korrekciójával szemben, tekintettel az elmúlt években megfigyelt árdinamikára" – közölte az EKB.

Az EKB célzottabb vizsgálatokat ígér a bankoknál, hogy ösztönözze a várható hitelezési veszteségek "tisztességes és időben történő" elismerését magasabb céltartalékok révén. Egy másik fő kockázatot abban látják, hogy a bankok miként kezelik a forrásköltségeit növekedését.

A bankok az elmúlt években több mint 2000 milliárd euró értékben vettek igénybe nagyon olcsó, többéves finanszírozást az EKB-tól, de az TLTRO-program most kifut, és már 800 milliárd eurónyi forrást zártak le az EKB felé a bankok.

A nagyobb arányú piaci finanszírozáshoz való visszatérés a forrásköltségek növekedésével jár együtt, miközben a befektetők kockázati étvágya csökken. Ez csökkentheti a bankok jövedelmezőségét, és kihívást jelent a likviditási és finanszírozási mutatók fenntartásában – jelezte aggodalmait az EKB.

