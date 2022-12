Kiderült: egyre súlyosabb problémát jelentenek a banki csalások - Ábrákon mutatjuk, hogyan fizet a magyar

Ismét gyorsan bővült a hazai elektronikus pénzforgalom: a kártyás fizetések és az átutalások, utóbbin belül is az azonnali átutalások, gyorsan terjednek Magyarországon, és már másfélszer több pénzt költünk a kártyánkkal, mint amennyi készpénzt felveszünk a segítségükkel. Bár a forgalomhoz képest még mindig alacsony a sikeres visszaélések aránya, a kártyás csalások esetében 1260 millió forintra nőtt az okozott kár értéke, a nem kártyás, azaz döntően átutalással végrehajtott csalásoké pedig közel 3 milliárd forintra emelkedett. Utóbbi azt jelenti, hogy majdnem ötszörösére emelkedett egy év alatt az átutalásos csalások értéke, azaz a statisztikai adatok is visszatükrözik azt, amit az utóbbi időben érzékelhetünk, hogy a leginkább megtévesztésen, manipuláción alapuló csalási módszerek elárasztották a hazai digitális teret.

Kártyás tranzakciók

A harmadik negyedévben ismét nagyot emelkedett a bankkártyás fizetések száma és értéke, ami azért is figyelemreméltó, mert egyre magasabb bázisról képes a korábbihoz hasonlóan gyors ütemben nőni a kártyahasználat. Ugyanakkor az MNB is megjegyzi: részben az inflációs folyamatok hatása lehet, hogy az értékbeni bővülés jelentősen meghaladja a darabszám kapcsán érzékelhető emelkedést, és ez nemcsak a kártyás fizetésekre, hanem az átutalásokra is igaz.

Összességében a hazai fizetési kártyákkal az idei harmadik negyedévben közel 33 százaléákkal többet költöttünk el 19 százalékkal több tranzakció alkalmával.

A bankkártyákkal mindeközben kevesebb alkalommal vettünk fel készpénzt a negyedévben (-2,3%), a felvett összeg pedig 10,3 százalékkal nőtt. Az egy készpénzfelvételre jutó érték 105 ezer forint felett alakult.

A harmadik negyedévben már több mint másfélszer több pénzt költöttünk el a plasztikokkal, mint amennyi készpénzt felvettünk a segítségükkel.

A fizetési szokásokat tekintve látszik, hogy a mobilfizetések száma ugrásszerűen nőtt meg az elmúlt 1-1,5 évben:

egyetlen év alatt közel duplázódott a mobilfizetések száma, és közel 130 százalékkal emelkedett a mobilfizetések értéke.

Ezzel 2022 harmadik negyedévében az összes vásárlási tranzakció számának közel 18, értékének pedig közel 13 százaléka már ilyen módon került lebonyolításra.

A hazai fizikai elfogadói hálózat - részben statisztikai okok miatt - már nem fejlődött, sőt, a jelentések szerint a POS-hálózat 14 ezer terminállal zsugordott. A külföldi szolgáltatók nem szerepelnek ebben a statisztikában, így ez az adat csak azt mutatja meg, a hazai szolgáltatók mennyi terminállal rendelkeznek az elfogadóhelyeken. A fizikai kereskedői elfogadóhelyek száma 141 ezer, az elfogadóhelyeken üzemelő POS termináloké pedig 229 ezer körül alakult, az internetes elfogadóhelyek száma pedig nőtt, először lépte át a 40 ezret.

Átutalások

A forint átutalások darabszáma közel 9, értéke pedig 13 százalékkal növekedett 2022 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest.

Az átutalásokon belül nagyot mentek az azonnali fizetések, amelyeknél darabszámban közel 15, értékben pedig közel 36 százalékos bővülést láthatunk.

2022 harmadik negyedévében a hazai bankok pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásából közel 193 milliárd forint bevételt realizáltak, ami több, mint 20 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az elmúlt 12 hónapban pedig 703 milliárd forintra nőtt a bevételük, a jelentős bővülést elsősorban a forgalom emelkedése hajtotta.

Csalások - egyre rosszabb a helyzet

2022 harmadik negyedévében a hazai kártyákkal elkövetett visszaélések száma 37 ezer körül alakult, az okozott kár értéke pedig 1,26 milliárd forint volt.

Az MNB szerint a sikeres visszaélések aránya továbbra is elhanyagolható a forgalomhoz képest, és kiemelték azt is: a visszaélések kapcsán egyre dinamikusabb a szerkezeti átrendeződés a megtévesztésen, illetve pszichológiai manipuláción alapuló formák felé, amelyeknél az ügyfelek figyelmetlenségét, illetve naivitását próbálják kihasználni a csalók.

Az MNB az adatokkal együtt kiadott közleményében kiemeli azt is, hogy ezen a téren dominánsak az olyan visszaélési formák, amelyek során a csalárd módon eljáró felek hivatalos személynek vagy banki alkalmazottnak kiadva magukat veszik rá az ügyfeleket az érzékeny fizetési adatok kiadására, illetve a csalók által kezdeményezett fizetési műveletek jóváhagyására. Az ügyfelek több esetben még távoli hozzáférést is biztosítanak a csalók számára az eszközeikhez.

2021. III. negyedévétől pontosított módszertan szerint kerülnek az adatok gyűjtésre, már nem csak a pénzforgalmi szolgáltatók visszaélésszűrési mechanizmusai, hanem az ügyfélpanaszok kezelése során beazonosított ügyek is számításba vételre kerülnek az MNB statisztikájában. A statisztikából kiderül, hogy az ügyfelek további 43 millió forintnyi adathalászattal keletkezett kárról és 524,5 millió forintnyi pszichológiai manipulációval okozott kárról számoltak be a negyedévben, így jön ki a már fent említett 1,26 milliárd forintnyi kibocsátói oldalon okozott kár.

Az átutalásos csalások újfent hatalmasat emelkedtek, és bár forgalomarányosan itt is alacsony az arányuk, azért az aggodalomra ad okot, hogy itt:

egyetlen év alatt közel ötszörösére emelkedett a sikeres visszaélések értéke, ezzel megközelítette a 3 milliárd forintot.

A visszaélések száma több mint kétszeresésre emelkedett, 1737 alkalommal jártak sikerrel a csalók.

A fenti folyamatokat az utóbbi hónapok híráramlásából is érzékelhettük, a statisztika ezt tükrözi vissza: gyakoriak a telefonos és különféle sms-es, szöveges üzenetes csalási kísérletek, a csalók egyre kreatívabb, egyre ügyesebb módszerekkel vadásznak az ügyfelek pénzére. Nem véletlen, hogy az MNB a bankszektorral és a bűnüldöző szervekkel összefogva átfogó edukációs kampányt indított az ilyen típusú csalások visszaszorítása érdekében.

Ezen kívül úgy tudjuk, jelenleg is zajlanak az egyeztetések arról, hogy egy központi csalásfelderítő megoldást vezessenek be az átutalási rendszereket működtető Giro Zrt. oldalán. Egyes bankok szintjén ugyanis nehéz lenne lekövetni a tranzakciókat, hiszen a bankok csak azokat a tranzakciókat „látják”, melyekben közvetlenül érintettek, rendszerszintű adatokhoz nem férnek hozzá.

