Mi lesz a magyar bankokkal 2023-ban? - Elmondták nekünk a bankvezérek

A kétszámjegyű infláció, a drasztikusan emelkedő kamatok és állami terhek, a felgyorsuló zöld átállás, a dübörgő vállalati hitelprogramok és a visszaeső lakossági hitelezés éve volt 2022 a magyar bankszektorban, de vajon miről fog szólni 2023? A Portfolio ezúttal is megkérte a legnagyobb hazai bankcsoportok vezetőit, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet és adjanak előrejelzést 2023-ra.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak:

1. Hogy értékeli 2022-t saját bankja és a bankszektor szempontjából?

2. Mit tekint saját bankja és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2023-ra?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2023 saját bankjánál, illetve a bankszektorban?

Wolf László vezérigazgató-helyettes, OTP Bank

1. Az Eötvös Cirkusz előadásának immár klasszikus, „van másik” részlete jut először eszembe. Az intenzív Covid-járvány utáni is sorban érkeztek a kihívások 2022-ben, a folyamatosan emelkedő infláció és gazdasági kihívások, majd februárban az ukrán-orosz háború, az energiahelyzet éleződése, az újabb extra adók, kamatstop jelentette terhek. Mindig érkeztek újak. A pillangóhatás miatt mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleink szinte azonnal a saját bőrükön is érezték a negatív hatásokat, ezzel növekvő bizonytalanságot okozva. Az ingatlanpiac fokozatosan lassult, a támogatások visszaszorultak, az emelkedő kamatok miatt a hitelfelvételi hajlandóság csökkent, igyekszik mindenki megtakarítani, befektetni. A hatások miatt az OTP idén jelentős egyszeri veszteségeket könyvelt el, de stabilan, kiszámíthatóan működik, ezt az egyszeri tételek nélküli működési eredmény is jól mutatja. Növekedési stratégiánk változatlan, az akvizíciók, integrációk és a digitális fejlesztések is folytatódtak.

2. Bízunk abban, hogy a magyar gazdaság el tudja kerülni a recessziót, a feltételek teljesítésével hozzá tud jutni az EU-s forrásokhoz, valamint az infláció, és a kamatok is végre érezhető csökkenésnek indulnak. Tovább csökkennek a kockázatok, ha javul a geopolitikai helyzet, elhallgatnak a fegyverek. Nagyobb ívű korrekciókra is szükség lesz, például az oktatás vagy az egészségügy területén. Ilyen kihívásokkal és kérdőjelekkel teli helyzetben kiemelten fontos, hogy még inkább ott legyünk ügyfeleink mellett, partnerek legyünk a negatív folyamatok kezelésében. Nagyobb szerepe van ilyenkor a szakértő tanácsadásnak. Mi továbbra is arra kérjük hitellel rendelkező ügyfeleinket, hogy minél hamarabb jelezzék, ha fizetési problémájuk akad, igyekszünk hatékony megoldásokat biztosítani. A kihívások sok esetben lehetőségeket is magukban hordoznak. Jövőre az organikus növekedés mellett az újonnan akvirált bankok hatékony integrációja kap kiemelt hangsúlyt. Az OTP Csoport bevételeinek nagyobb részét már a külföldi leánybankok adják.

3. Mindenképp nagyobb szerepe lesz a fenntarthatósági, illetve energiahatékonysági szempontok érvényesítésének. Igaz ez az innovatív beruházásokra és azok finanszírozására is. Így a saját banki stratégia és a külső befolyásoló tényezők erősítik egymást, egy irányba mutatnak. Mind nagyobb szeletet követelnek az AI megoldások is, termőre fordul majd szuperszámítógép projektünk, de folytatjuk a szolgáltatásaink digitalizációját, online is elérhetővé tételét, mobilbankunk innovációinak bővítését. Sokat remélünk a saját ökoszisztémák továbbfejlesztésétől is, ezeket a legkülönbözőbb iparágakban tudnak egyedi szolgáltatási színvonalat biztosítani. Fejlesztéseinkkel, a szegmensek igényeinek megfelelő egyedi kiszolgálással nem csupán a hazai piacon tudunk majd még markánsabb pozíciókat elérni, de a régiós országokban is. Sémák helyett a folyamatos helyzetelemzés, illetve a kísérletezések időszaka lehet a 2023-as év.

Egerszegi Ádám transzformációért felelős vezérigazgató-helyettes, Magyar Bankholding

1. 2022 több szempontból is kihívásokkal tarkított év volt. A pénzügyi szektort sokkal erősebb pozícióban érte el a jelenlegi turbulens környezet, mint a 2008-as krízis idején – az elmúlt évek kiemelkedően kedvezően hatottak a bankok jövedelmezőségére, ami a tőkehelyzeten, a stabilitáson is meglátszódik –, idén pedig a bankszektor jelentősen kivette a részét (pl. az extraprofitadóval, a kamatstoppal) a válság kezeléséből. A piaci turbulenciák ellenére rendkívül sikeresnek mondható a Magyar Bankholding idei éve. Megvalósult a Budapest Bank és az MKB Bank integrálása, egyesültek lízing, alapkezelői és informatikai leányvállalataink, és a Sberbank hitelportfólióját is sikeresen vettük át. Ügyfeleink bizalmának hála, hatékonyabb működés mellett eredménytermelő képességünket is megőriztük. Mérlegfőösszegünk, hitel-és betétállományunk tovább gyarapodott, piaci pozícióinkat több szegmensben is erősítettük. Tőkehelyzetünk tovább erősödött idén, így rendkívüli stabilitással vághatunk neki 2023-nak.

2. A gazdasági növekedés lassulásával, a lakossági és vállalati hitelkereslet további csökkenésével számolunk az év egészére. A támogatott hitelprogramok, az energiahatékonyságot célzó beruházások fogják várhatóan generálni a hitelezést. A jövő év második felétől fordulatot várunk ezen trendekben, már kedvezőbb gazdasági és hitelezési környezet mellett. 2023 az ideinél jóval nehezebb év lesz. A gyorsan változó gazdasági környezet, ügyfeleink pénzügyi helyzetének alakulása, valamint a pénzpiacok likviditási bőségének várható szűkülése jövőbeni eredménytermelő képességünkre is kihatnak majd, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a tartalékképzésre. Májusban egyesül az MKB és a Takarékbank, ezzel lezárul a régióban is egyedülálló bankfúzió folyamata: a háttérben jelenleg is zajlik a működési folyamatok harmonizációja, az informatikai rendszerek fejlesztése és egységesítése. Az egyesülést követően közös MBH Bank névvel és arculattal építjük tovább Magyarország második legnagyobb bankcsoportját. Májustól megújulnak online felületeink és fiókjaink, pénzügyi termékeinket pedig tovább egységesítjük.

3. A jelenlegi piaci helyzet is visszatükrözi a digitális csatornák egyre nagyobb mértékű térnyerését, amelyek nélkül ma nem lehet hatékonyan versenyben maradni. Célunk, hogy univerzális és innovatív bankként olyan újszerű digitális megoldásokkal rukkoljunk elő, amelyek megfelelő válaszokat biztosítanak a felmerülő ügyféligényekre, illetve a következő évtized pénzügyi kihívásaira. A banki jövedelemtermelő képességen belül a díj és jutalék oldali bevétel növekedése is egyre értékesebbé válik, ami leginkább biztosítási termékek, befektetési szolgáltatások biztosításával érhető el. Erre alapozva jövőre megújítjuk befektetési szolgáltatási tevékenységünket. Folyamatosan és aktívan fejlesztjük zöld hitelkonstrukcióinkat is, hiszen mindenképp élen kívánunk járni a zöld termékek bevezetésében, a zöld finanszírozási arány növelésében és saját működésünk karbonsemlegesítésében. Ez nemcsak a jövő iránt érzett felelősség miatt fontos, hanem sok esetben költségmegtakarítási előnyökkel is jár.

Guy Libot vezérigazgató, K&H Csoport

1. Nagy reményekkel vágtunk neki ennek az évnek a covidból való kilábalásban bízva, de időközben új kihívásokkal is szembe kellett néznünk: az ukrajnai háború és a súlyos nyári aszály negatívan hatott a gazdaságra, miközben felfutott az infláció, meglódultak az energiaárak, és gyengült a forint is. Ráadásul a kormány – a vállalkozások és a háztartások ezen hatásoktól való megóvása érdekében – több olyan intézkedést vezetett be (hatósági árak, moratóriumok stb.), amelyek számos ágazatra, különösen a bankszektorra igen jelentős terhet róttak. Mindezek ellenére töretlenül összpontosítottunk üzleti stratégiánkra. Bemutattuk saját digitális asszisztensünket, Kate-et is, aki gyorsabbá, könnyebbé, kényelmesebbé és személyesebbé teszi a banki és biztosítási ügyek intézését. A digitális átalakítás mellett a fenntarthatóság továbbra is a figyelmünk középpontjában marad; konkrét, mérhető célokat vezettünk be széndioxid-kibocsátásunk jövőbeli csökkentésére, és a fenntarthatóság a mindennapi működésünkben is egyre fontosabb szerephez jut, amit jól példáz néhány újonnan bevezetett termékünk: augusztusban a piacon elsőként mutattuk be saját zöld lakáshitel programunkat azok számára, akik csökkenteni szeretnék energiafogyasztásukat; emellett a zöld autólízing konstrukciónkkal is megjelentünk, amely használt és új elektromos gépkocsikra vehető igénybe. Az említett kihívások és a pénzügyi terhek ellenére az év mégis sikeres volt a K&H számára, köszönhetően az emelkedő ügyfélszámnak, a bővülő hitel- és betétállománynak, illetve a növekvő tranzakciós volumennek.

2. A munkanélküliség növekedését okozó (globális) gazdasági recesszió, a továbbra is magas infláció megterheli a háztartások és a vállalatok költségvetését, ami azt fogja eredményezni, hogy a bank egyre több ügyfele kerülhet nehéz helyzetbe. A legnagyobb kihívás tehát az lesz, hogy ügyfeleinkkel együttműködve megoldást találjunk az egyedi problémáikra. A jelenlegi kamatkörnyezetben a hitelezés visszafogott marad.

3. Arra számítunk, hogy tovább emelkedik a digitális szolgáltatásainkat használók száma. Ennek elősegítése érdekében egyebek mellett folyamatosan fejlesztjük majd digitális asszisztensünket, Kate-et. Szintén kiemelt fontossággal bír a bankok rendelkezésére álló belső, valamint külső adatok hatalmas mennyisége, aminek minél jobb kihasználása mesterséges intelligencia alapú modellekkel nemcsak a bankoknak nyújthat üzleti előnyöket, hanem az ügyfeleknek is egyszerűsítéseket hoz. Ezen a téren is folyamatosan fejlődünk, ami a Kate által nyújtott szolgáltatás számottevő javulásában is meg fog mutatkozni. Mindemellett egyre nagyobb hangsúly kerül a fenntarthatóságra és az energiahatékonysági beruházások finanszírozására minden ügyfélszegmensben.

Tóth Balázs elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank

1. A bankrendszerben úgy tartják, folyamatosak a kihívások, amelyeket a pénzintézeteknek kezelniük kell. Abból a szempontból mégis unikális a helyzetem, hogy abban a közel négy évben, amióta az UniCredit Bank vezérigazgatójaként dolgozom, – a koronavírus-járvánnyal együtt – immár a második globális válsággal küzdhetünk meg. A gazdasági növekedés 2022-ben tapasztalt lassulása, a recesszió veszélye, az elszabadult infláció és az emiatt bekövetkezett kamatszint-emelkedés miatt a hitelkereslet visszaesése mind-mind olyan pontok, amelyek egyenként is komoly kihívásnak számítanak. Nekünk azonban így, együttesen kell kezelnünk a kérdést, optimális választ adni azért, hogy továbbra is értékteremtő munkával tudjuk előmozdítani ügyfeleink és a gazdaság fejlődését. A korábbi válságok kezelésében elért tapasztalatainkra, eredményeinkre alapozhatunk, de a gazdasági-üzleti környezet nehézségei a jövő évi tervezést így is beárnyékolják. Az idei évre nem lehet panaszunk, ezt itt és most is köszönöm kollégáimnak.

2. Az infláció 2023-ban éves szinten magasabb lesz, mint 2022-ben, a termékek és a szolgáltatások igénybevétele főleg hiteloldalon mérséklődik. A vállalati hitelezésben támaszt jelenthet, hogy nálunk erős a nagyvállalati és projekthitelezés, ahol megszokott a devizaalapú hitel, ám forintalapon bizonyosan megnehezül majd a vállalatok finanszírozása. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy a gazdasági kormányzat elkötelezett a támogatott hitelprogramok fenntartása mellett. Ez, egész pontosan a családtámogatási rendszer prolongálása, jelenthet reményt a lakossági oldalon is, hiszen a piaci kamatszintek – bár a bankok visszafogottak az árazásban – ma lényegében az emberek jelentős részét elzárják a hitelfelvételtől. Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal ebben az új helyzetben is valódi megoldásokat kell kínálnunk ügyfeleinknek. Hasonlóan ahhoz, mint amikor jó előrelátással elkezdtük az energiatakarékosságot célzó termékek fejlesztését a lakossági oldalon is, itt példaként a még jó időben, speciálisan napelemvásárlásra, -telepítésre kialakított kedvezményes személyi kölcsönünket tudom említeni.

3. Nagy várakozással tekintünk a kormány digitalizációs javaslatcsomagjára, mely reményeink szerint komoly előrelépést biztosít majd az elektronikus ügyintézésben. Ez összhangban áll bankunk 2023-as terveivel, melyek végrehajtásával számos új, digitális megoldást vezetünk be a nem személyes ügyletkötés hatékonyságának növelésére magánszemélyek és vállalkozások kiszolgálásában egyaránt. Megtakarítási területen – a jelenlegi bizonytalan piaci helyzetben – a tőkevédett struktúrák népszerűségének további növekedését várjuk nemcsak a privátbanki, hanem az ügyfelek mind szélesebb rétegeinek körében. Vállalati hitelezésünkben továbbra is jelentős szerepet kapnak majd a támogatott, refinanszírozott, energiahatékonyságot, technológiaváltást, zöldhitelcélokat segítő konstrukciók, így a várhatóan januártól induló új Exim Gyármentő hitelprogram, az újonnan bevezetendő Széchenyi-termékek és az EIB által refinanszírozott hitelek. Elkötelezettek vagyunk, hogy ügyfeleinket és közösségeinket a korábbinál nehezebb körülmények között is képessé tegyük a fejlődésre e termékek révén is.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Erste Bank

1. Felemás érzésekkel zárom az évet. Egyrészt az Erste Bank 2022-ben számottevő mértékben tudta növelni az új finanszírozás volumenét, valamint a hitelek és kötvények állományát. A lakossági megtakarítási kedv továbbra is magas, a befektetett és kezelt vagyon egy év alatt nagyot nőtt, meg tudtuk védeni az ügyfelek megtakarításait a háború okozta tőkepiaci visszaesésektől. Az Erste két felvásárlást is lezárt 2022-ben: október elsején a Random Capital Zrt. beolvadt az Erste Befektetési Zrt.-be, míg december elején a Commerzbank Zrt. ügyfeleit és tevékenységét integrálta a bank vállalati üzletágába. Ugyanakkor, az Erste Bank, illetve a hazai bankszektor kihívásokkal teli évet zárt 2022-ben a háború, az energiaválság és az infláció miatt. A már meglévő terhek mellett számos újabb nehezítette a pénzintézetek működését: a lakossági kamatstop kiterjesztése, valamint az extraprofitadó, az agrármoratórium és a kkv kamatstop bevezetése miatt a bankszektor nyeresége jelentősen a 2021-es alatti szinten lesz.

2. A legnagyobb kihívást 2023-ban is az infláció és a gazdasági növekedés alakulása jelenti, illetve ezen hatások kezelése a hitelezésben és a megtakarítások területén. Az infláció miatt megemelt kamatok visszafogják a hitelezést, míg a betétekre húzott kamatsapka a meglévő szerződésekbe vetett bizalomra nézve okoz jelentős károkat, illetve csökkentik a monetáris transzmisszió hatékonyságát A klasszikus pénzügyi közvetítés mellett mind fontosabbá válik a tanácsadás. A magyar háztartásokat felkészületlenül érte a kétszámjegyű pénzromlás, kétharmaduk pénzügyileg sérülékeny, ezért felértékelődik az ügyfelek pénzügyi egészségének megteremtése, megőrzése. Továbbra is velünk marad az IT és digitalizációs kihívás. Az Erste számára a legnagyobb fókuszt a real-time adatalapú ajánlati rendszer és E2E értékesítés fejlesztése kapja a már ütemezett George fejlesztésekkel együtt.

3. Folytatódik a digitalizáció, fókuszában három területtel: a magas szintű adatelemzésen alapuló perszonalizáció a digitális értékesítésben; a kártya- és más fizetési funkciók bővítése, ideértve az instant kártya lehetőségeket és azokat a funkciókat, amelyek a csatornák közötti átjárást, a digitális ügyfélút más csatornák általi támogatását jelentik. Fejlesztéseink legnagyobb része mobilra, a George App szolgáltatási körére és a fióki tabletre vonatkozik majd, erőteljes hangsúlyt kap a digitális értékesítés, az omnichannel működés és az adat alapú perszonalizáció illetve elemzési szolgáltatások. Továbbra is keressük az együttműködési lehetőségeket a fintech cégekkel, ennek érdekében tavasszal megtartjuk Bankspiration nevű rendezvényünket. A Random Capital és a Commerzbank Zrt. integrálásával pedig nem csupán ügyfelekkel gazdagodtunk, hanem olyan tudásra is szert tettünk, amely növelte szolgáltatásaink színvonalát, és így hozzájárul növekedési terveink megvalósításához.

Zolnai György vezérigazgató, Raiffeisen Bank

1. Az eltelt év ismét számos kihívást jelentett a hazai bankrendszernek. Kevesen fogadtak volna arra az év elején, hogy valóban háborúvá szélesedik ki az orosz-ukrán konfliktus, amely amellett, hogy emberi tragédia, a mai napig sok fejtörést okoz a piaci szereplőknek. Akárcsak a pandémia esetében, itt is gyors döntésekre volt szükség. A Raiffeisen Bankot tekintve szerencsére nagyon sok pozitív eredményről számolhatok be: tovább erősítettük digitális képességeinket, bevezettünk egy nagyon sikeres, fiataloknak szóló számlát. Közel kétszámjegyű növekedést értünk el az új számlanyitásokban. Megszerveztünk a térségben elsőként egy sikeres MREL kötvénykibocsátást, mi voltunk a legnagyobb támogatott-hitel kihelyezők az Exim-hiteleket tekintve, és a piacrészesedésünknél nagyobb arányban tudtunk részt venni a KAVOSZ-hitelek kihelyezésében is. Összességében, a folyamatosan változó környezet és a váratlan fordulatok ellenére a magyar Raiffeisen Bank a versenytársakhoz hasonlítva jobb évet fog zárni.

2. Az új évet már úgy indítjuk, hogy nem lesz moratórium, amiben egyébként már nagyon kevesen vettek részt, egy újabb lépéssel térünk vissza a normál hitelezéshez. Ugyanakkor a kamatstop továbbra is érvényben van, ám ez – időben történt felkészülésünknek köszönhetően – a vártnál kevesebb problémát okoz számunkra. A külső környezet egyelőre továbbra is bizonytalannak néz ki, bár úgy tűnik, az energiaárak, az infláció és a kamatszint talán már csúcsukra értek, vagy el is hagyták azt, így 2023-ban már ezek mérséklődésére számítunk. Persze, csak akkor nyugodhatunk majd meg, ha véget ér a háborús konfliktus. A szabályozói környezetnek történő megfelelés továbbra is jelentős ráfordításokat fog igényelni és sokat kell 2023-ban is foglalkoznia a szektornak a digitális edukációval, ideértve a biztonságtudatosságot is.

3. A következő év egyik fő kihívása szektorszinten a hitelezés újbóli felpörgetése, a digitális biztonság még további fokozása. Részünkről még több videós és online termékigénylést és tanácsadást teszünk majd elérhetővé, tovább erősítjük a zöld hitelezést és a fenntartható befektetési termékeinket is. Büszkék vagyunk az MNB-től kapott „Az év zöld bankja” díjra. Az világosan kiderült az eltelt pár évben, hogy nem váltak be azok a jóslatok, amelyek a Fintech szolgáltatók piacátvételét vizionálták, a hazai bankrendszer nagyon jól és időben reagált erre a kihívásra – úgy néz ki, a digitális képességekkel kiválóan ellátott, tradicionális, biztonságos pénzintézeteknél maradtak az ügyfelek. Nem dőlhetünk persze kényelmesen hátra: a myRaiffeisen mobilalkalmazásban jövőre is nagyon sok új funkciót tervezünk. A mindennapi pénzügyek kezelése egyre inkább a digitális térbe kerül át, míg a fiókhálózatban a tanácsadás szerepe folyamatosan növekszik majd.

Simák Pál elnök-vezérigazgató, CIB Bank

1. Amikor egy évvel ezelőtt mi banki vezetők nyilatkoztunk arról, hogy mit várunk 2023-tól és mit tekintünk a legnagyobb kihívásnak, egyikőnk fejében sem fordult meg, hogy jön egy háború és tavasztól teljesen más forgatókönyv szerint kell majd működnünk. A bankszektor mindettől függetlenül most is jól vizsgázott: maradéktalanul támogatta a reálgazdaságot, teljesítette a rá rótt, a szektor jövedelmezőségére jelentős negatív hatást gyakorló állami intézkedéseket. Ami a CIB Bankot illeti: mi kiemelkedően jó évet fogunk zárni. Következik ez a mérlegszerkezetünkből, ami az idei évben az átlagot meghaladó mértékű hitelezési aktivitással és egy sikeres likviditáskezelési stratégiával párosulva a bevételeink átlagon felüli bővülését tették lehetővé. Ezzel párhuzamosan költségszintünk minimálisan nőtt csak. Összességében a szektorátlagot meghaladó, és a COVID időszakit megduplázó, több mint 13%-os tőkearányos jövedelmezőséggel zárjuk 2022-t. Köszönöm a munkatársaimnak az elkötelezett munkájukat!

2. A gazdasági kilátások vélhetően jövőre sem könnyítik majd meg a bankszektor helyzetét. Az infláció, ezen belül az élelmiszer- és energiaárak emelkedése miatt számítani lehet a lakossági fogyasztás visszaesésére és nehéz helyzetbe kerülhetnek kisvállalkozások is. A magas kamatkörnyezet miatt csökkenhet a beruházások üteme, illetve a hitelkihelyezések dinamikája is. Örvendetes hír, hogy a hitel-moratórium januárban véget ér, de az extraprofitadó és a kamatstop változatlanul jelentős terhet ró a bankszektorra. Mindemellett a szektort is jelentős mértékben sújtják majd az emelkedő üzemeltetési és bérköltségek. Mi a CIB Banknál abban hiszünk, hogy a jelenlegi környezetben is a fejlesztések jelentik a jövőt és a megkülönböztető versenyelőnyt. Nálunk az ügyfélkiszolgálás, ügyfélélmény fejlesztése elsődleges prioritást élvez majd jövőre is, melynek mozgatórugóját továbbra is a digitális fejlesztések jelentik majd.

3. A szektorban a 2023-as év kiemelt projektje lesz az AFR 2.0 (azonnali fizetési rendszer) bevezetése, amely rövid és középtávon egy ügyfélelégedettséget növelő, készpénzforgalmat csökkentő beruházás lesz az olyan innovatív készpénzhelyettesítő új fizetési megoldásai révén, mint a QR fizetés elterjedése vagy a fizetési kérelem széles körű bevezetése. A CIB Banknál jövőre kiemelt fókuszt kap a távoli szerződéskötéssel elérhető termékek és szolgáltatások körének a bővítése. A fedezetlen hiteltermékek után 2023-ban az értékpapírszámla-nyitást, állampapír-vásárlást és a biztosításokat is elérhetővé tesszük ügyfeleink számára távoli szerződéskötéssel. Ezzel egyúttal tovább bővül a papírmentes folyamataink köre. Új bankbiztosítási modellt vezetünk be, megújítjuk a wealth management szolgáltatásunkat. Fontos része stratégiánknak és termék-fejlesztéseinknek az ESG-kompatibilis termék-választék bővítése is: a decemberben bevezetett Zöld jelzáloghitelt és már meglévő vállalati konstrukcióinkat számos újdonság követi majd jövőre.

A válaszokat a bankcsoportok 2021. végi konszolidált mérlegfőösszege alapján állítottuk sorrendbe.

Címlapkép: Getty Images