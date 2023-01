Figyelmeztetést adtak ki az amerikai bankoknak: nagyon vigyázzanak a kriptopénzekkel!

A felügyelőszervek felszólították a pénzintézeteket, hogy óvakodjanak a digitális eszközökkel foglalkozó cégek által elkövetett esetleges csalásoktól, a jogi bizonytalanságtól és a félrevezető tájékoztatástól.

Figyelmeztették továbbá a bankokat a kriptós cégektől a bankszektorba potenciálisan átgyűrűző kockázatok kapcsán is.

A közös nyilatkozatban Fed, a Federal Deposit Insurance Corporation és az Office of the Comptroller of the Currency jelezték, hogy szorosan figyelemmel kísérik a bankok kriptós tevékenységét - írja a BBC.

"Az elmúlt év eseményei a jelentős volatilitásról és a kriptoeszköz-szektor kockázatainak való kitettségről szóltak" - áll a közleményben.

A hatóságok szerint a nyilvános, decentralizált hálózatokon tárolt tokenek kibocsátása vagy birtoklása "nagy valószínűséggel nem áll összhangban a biztonságos és megbízható banki gyakorlatokkal". A bankokat arra ösztönzik, hogy tegyenek lépéseket annak elkerülésére, hogy a digitális eszközök piacán jelentkező problémák átterjedjenek a szélesebb pénzügyi rendszerre.

Fontos, hogy a kriptopiaccal kapcsolatos, nem mérsékelhető vagy nem ellenőrizhető kockázatok ne gyűrűzzenek át a bankrendszerbe.

- tette hozzá a közlemény.

A bankok már régóta kérik a szabályozókat, hogy adjanak egyértelműbb iránymutatást a kriptopénzekkel kapcsolatban, ám ez egészen idáig nem történt meg.

Az összeomlott FTX volt vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried ártatlannak vallja magát azokban vádpontokban, amelyek szerint az FTX-nél elhelyezett ügyfélbetéteket másik cége, az Alameda Research feltőkésítésére, ingatlanvásárlásra és politikai adományokra használta volna fel. Bankman-Fried két legközelebbi munkatársa már bűnösnek vallotta magát és hajlandó együttműködni a hatóságokkal.

Címlapkép forrása: Getty Images