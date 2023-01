Jelzáloghitel-elengedés 2023: milliókkal csökkentheted az adósságodat, csak igényelni kell

Kevés figyelmet kap a hírekben, pedig nagy segítség lehet a családoknak idén is a kormány tartozáscsökkentési programja. A két kisgyermeket nevelők egy-, a legalább három kisgyermeket nevelők öt-, vagy akár még több millió forintos támogatást is igénybe vehetnek jelzáloghitel-elengedési formájában. Cikkünkben összefoglaljuk e családtámogatás szabályait.

2023. január 1-jével megszűnt az otthonfelújítási támogatás és a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye, de megmaradt a CSOK, a falusi CSOK, a babaváró, a hitelelengedés, a kamattámogatott CSOK-hitel, az áfa-visszatérítés és a lakásvásárlási illetékmentesség is. A jelzáloghitel-elengedésnek határideje sem volt, így nem volt mit meghosszabbítani, az változtatás nélkül él tovább 2023-ban is. A CSOK feltételeit és a nagy összegű családtámogatások listáját alábbi két cikkünkben mutattuk be:

Jelzáloghitel-elengedés 2023 egyedülállóknak, házasoknak, élettársaknak: kiknek engedik el a tartozását?

A legalább két gyermekkel rendelkezők igényelhetik a támogatást, legyenek akár egyedülállók, akár házasok, akár élettársak. A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa (házastárs vagy élettárs esetén vele együttesen) nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Az igénylő(kö)n kívül más nem szerepelhet adósként a hitelszerződésben, és feltétel a köztartozásmentesség, valamint a büntetlen előélet. A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét, illetve célját képező ingatlanban az igénylőnek - együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen - legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie (ez egyedileg és együttesen is teljesíthető). A szülő halála miatt a gyermek által örökölt tulajdonrész is figyelembe vehető.

Mire használható fel a gyermekek után járó jelzáloghitel elengedés?

Az igénylés időpontjában fennálló, fel nem mondott jelzáloghitel-tartozás csökkentésére. A támogatás elsősorban az igénylő lakáscélú jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel. Amennyiben a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai - ide nem értve a késedelmi kamatot - csökkentésére használható fel. A CSOK és falusi CSOK mellé felvett kamattámogatott „CSOK-hitel” is jelzáloghitelnek számít, így ezek tartozáscsökkentésére is felhasználható a támogatás, babaváró hitelre vagy személyi kölcsönre viszont nem. Az eredeti rendelet kihirdetése, vagyis 2017. november 14-e előtt felvett szabad felhasználású jelzáloghitel-tartozás csökkentésére is felhasználható a támogatás, későbbiekére nem (csak lakáscélú hitelekre).

Jelzáloghitel elengedése: milyen gyermekre igényelhető?

Úton lévőkre és meglévőkre, tehát előre vállalt gyermekre nem. Gyermeknek számít az igénylő, illetve házastársa vagy élettársa vér szerinti gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermeket. A támogatás csak az igénylővel, igénylőkkel egy háztartásban élő gyermek után igényelhető egyetlen alkalommal. Más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe. Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni a meglévő gyermekszám meghatározása során.

Meddig igényelhető a támogatás?

A szabályozás a 2020. június 30-áig megszületett gyermekekre nem tartalmaz határidőt, a 2020. június 30-át követően született vagy örökbefogadott gyermekekre azonban a születést vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően 60 napig igényelhető csak a támogatás (a korábban született vagy örökbefogadott gyermekekre ez a határidő nem vonatkozik), ami akadályoztatás esetén 120 napra meghosszabbítható.

A támogatás összege: 1 és 4 milliós jelzáloghitel elengedés

a július 1-je után született vagy örökbe fogadott második gyermek esetén 1 millió forint (korábban született vagy örökbefogadott második gyermek után nem jár),

vagy örökbe fogadott esetén 1 millió forint (korábban született vagy örökbefogadott második gyermek után nem jár), a július 1-je után született harmadik gyermek esetén 4 millió forint (ha a magzati korban igénybe vették az 1 millió forintos támogatást, akkor különbözetként 3 millió forint is igénybe vehető),

esetén 4 millió forint (ha a magzati korban igénybe vették az 1 millió forintos támogatást, akkor különbözetként 3 millió forint is igénybe vehető), a január 1-je és 2019. június 30-a között született harmadik gyermek esetén 1 millió forint,

esetén 1 millió forint, a 4 milliós támogatás igénybevétele után született negyedik és további gyermek után gyermekenként további 1 millió forint, de ha még nem vették igénybe a harmadik gyermek után járó támogatást, akkor 4 millió forint.

A különböző forgatókönyveket jól összefoglalja a csalad.hu alábbi ábrája:

A fenti összegek erejéig 2022 óta egyszerre akár több jelzáloghitelre is igényelhető a támogatás. Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult. Ilyenkor - ha nincs több jelzáloghitel-tartozás, amire felhasználható lenne a támogatás - a különbözet igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Hol kell igényelni? Jelzáloghitel elengedés menete, nyomtatvány és benyújtás

A jelzáloghitel-elengedést a területileg illetékes járási hivatalnál kell igényelni. Pozitív elbírálás esetén nincs további teendő, az állam folyósítja a bank számára a támogatást, és a két intézmény értesíti az adóst. Az igényléshez szükséges nyomtatvány itt elérhető.

