Befagytak a kamatok, de jöhet még kutyára dér: így kezdődik 2023 a lakáshiteleknél

Hogy a hosszúra nyúlt téli szabadságolások vagy a hozamkörnyezet bizonytalan ingadozása áll-e háttérben, még nem egyértelmű, mindenesetre szinte ugyanazon a szinten áll most az új lakáshitelek kamata a bankoknál, mint december elején. Ha a jelenlegi bankközi referenciaértékekből indulunk ki, 0,5-1,0 százalékpontos kamatemelés mindig még benne van a pakliban, drágulhatnak tehát még év elején is a lakáshitelek, miután két év alatt így is másfélszeresére emelkedtek a 20 éves futamidő mellett vállalható törlesztőrészletek. Megnéztük, mit ajánlanak most a bankok a lakáshitelfelvevőknek, akikből amúgy egyre kevesebb van mostanában. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk!