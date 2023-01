Kezdődik a bankok gyorsjelentési szezonja, mi lesz a fő sztori most?

Csökkenő nyereségről adhatnak számot a napokban megjelenő negyedik negyedéves gyorsjelentésükben a legnagyobb amerikai bankok. Elemzők szerint elsősorban a romló gazdasági környezet miatt megképzett tartalékok csökkenthetik a bankok profitját, és a a menedzsmentkilátásokra fognak figyelni a befektetők.

Négy amerikai bankóriás - a JPMorgan Chase, a Bank of America Corp, a Citigroup Inc és a Wells Fargo & Co is pénteken fog beszámolni negyedik negyedéves teljesítményéről – számolt be a Reuters.

A főt sztori várhatóan az lesz, hogy a Morgan Stanleyvel és a Goldman Sachsszal együtt nagy, a becslések szerint összesen 5,7 milliárd dollár hitelezési céltartalékot képezhetnek, ami több mint duplája az egy évvel korábbi 2,37 milliárd dollárnak.

A hat bank nettó nyeresége a Refintiv előzetes elemzői becslései szerint a negyedik negyedévben várhatóan átlagosan 17%-kal lesz alacsonyabb az egy évvel korábbinál annak ellenére, hogy az emelkedő kamatkörnyezet növelhette a bankok kamatbevételeit. A Dealogic elemzése szerint a globális befektetési banki bevételek pedig 15,3 milliárd dollárra süllyedtek a negyedik negyedévben, ami több mint 50%-os csökkenést jelent az egy évvel korábbi negyedévhez képest.

A Reuters szerint az elemzők számára most az eredményszámok mellett rendkívül fontosak lesznek a bankvezetők kommentárjai, és hogy mit mondanak a gazdasági kilátásokról.