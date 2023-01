Ha nem lenne elég az őrült infláció: így olvad el a szemünk láttára a magyarok hitelképessége

Palkó István 2023. január 12. 06:10

Sokféleképpen rontja az infláció a magyarok hitelfelvételi képességét és hitelezhetőségét: 1. csökkenti a jövedelmek hiteltörlesztésre megmaradó részét, 2. belerág a hitelfelvételhez szükséges önerőbe, 3. óvatosabbá és szigorúbbá teszi a bankokat a hitelfeltételek meghatározásában, 4. a kamatemeléseken keresztül növeli a törlesztőrészleteket, ami rögzített jövedelemarányos törlesztőrészlet mellett kisebb felvehető hitelösszeget vagy hosszabb szükséges futamidőt jelent. A negyedik jelenséget mutatjuk most be: hiába nőnek a nominális bérek, a felvehető hitelösszeg bizonyos esetekben a harmadával kisebb most, mint a jegybanki kamatemelések előtt.