Befektetési bankárok tömegei kerülhetnek az utcára a Credit Suisse-től

A Credit Suisse európai befektetési bankárai több mint 10 százalékának leépítésére készül idén, miután a múlt hónapban már több száz alkalmazottat bocsátott el Londonban és Zürichben is – értesült a Financial Times

A válság sújtotta svájci hitelintézet októberben jelentette be, hogy a következő három évben világszerte akár 9000 álláshelyet is le kíván építeni 52 000 fős létszámából. A brit lap úgy tudja, a befektetési banki állások több mint 10 százalékáról tárgyalnak most Európában, bejelentés a jövő hónapban várható erről.

Elemzők arra számítanak, hogy a befektetési bankok világszerte jelentős létszámleépítési hullámot indítanak el, követve a Goldman Sachs példáját, amely a héten több mint 3000 alkalmazott elbocsátásának tervét kezdte el végrehajtani. A befektetési banki bevételek tavaly súlyos csapást szenvedtek el, és a bankokra erős nyomás nehezedik a költségek csökkentése érdekében.

A második legnagyobb svájci banknál a decemberi 2700 fős globális elbocsátási hullám 540 svájci és 200 londoni munkahely leépítését foglalta magában. A hitelintézet világszerte mintegy 17 000 befektetési bankárt foglalkoztat, fő központjai New Yorkban és Londonban vannak. A Credit Suisse több mint 5000 embert foglalkoztat összesen Londonban és 16 000-et Svájcban.

A Credit Suisse befektetési bankárai közül kevesen számítanak idén bónuszra, tekintettel arra, hogy a bank már korábban jelezte, hogy 2022-ben az előző évhez hasonlóan veszteséges volt.

