Nesze neked, rezsiválság: történelmi pillanatok a „BAR-listán”

Vágtató infláció ide, energiaválság oda, semmi nem látszódik egyelőre a magyarok anyagi helyzetének romlásából a korábban BAR-listának, ma KHR-nek hívott központi hitelinformációs rendszer decemberi számain, mint ahogy a szeptemberi banki nemteljesítési statisztikákon sem. Sőt: utoljára 2008-ban, a pénzügyi válság legelején tartottak számon olyan kevés mulasztást a lakossági KHR-ben, mint 2022 legvégén. A bankok lakossági hiteleinek mindössze 1,5%-a számít 90 napon túl késedelmesnek, idén azonban nagyon nehéz lesz elkerülni a helyzet romlását.

Egyelőre nincs baj

Közzétette a BISZ Zrt. a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) december végi adatait. Örvendetes hír, hogy ezek ugyanazt látszanak megerősíteni, amit a bankszektor szeptember végi adatai: egyelőre nincs romlás a lakossági mulasztásokban, amelyek statisztikái jórészt a hitelkésedelmeket tartalmazzák.

Az élő, vagyis nem rendezett mulasztások száma 680 ezer, aminél utoljára 2008-ban láttunk alacsonyabbat.

Egy személynek több mulasztása is lehet, becslésünk szerint így ez még mindig mintegy félmillió késedelmes adóst jelenthet. Ennek a tömegnek egy kisebbik része tartozhat a bankoknak, nagyobbik része valószínűleg a követeléskezelőknek.

Az adatok javulásában szerepet játszhat a december 31-én – az agrármotatórium kivételével - végleg véget ért hiteltörlesztési moratórium, amelyet a csúcsponton a lakossági hiteladósok közel kétharmada használt ki, és amely megakadályozta a jelentős mulasztások kialakulását, így az érintettek a negatív adóslistára sem kerültek fel.

A moratóriumban az utóbbi hónapokban a lakossági hitelállomány mindössze 4 százaléka vett már csak részt, esetükben a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy esetleg nem teljesítésbe esnek,

hiszen akik a kezdetek óta benne voltak a moratóriumban, azok most már majdnem három éve nem törlesztették a hitelüket. Mivel azonban így is lehetettek potyautasok a rendszerben (pl. jómódú gyermekesek és nyugdíjasok, akik jogosultak voltak), nem lehet kijelenteni, hogy biztosan nőni fog a késedelmek száma.

Fenti ábránkon jól látható, hogy év közben sem romlott a helyzet a KHR-ben, sem a lakosság, és a vállalatok esetében, vagyis a rezsiválság vagy az anyagi bizonytalanság következményei ezen a statisztikán még nem látszódnak.

Elhamarkodott következtetéseket azonban nem vonhatunk le. Számolni kell ugyanis egy időbeni késleltetéssel is a KHR-ben: a negatív adóslistán azon természetes személyek mulasztási adatait rögzítik, akik a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek

a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget.

A magasabb rezsiköltségek sok helyen csak ősszel, illetve télen jelentek meg először, így várhatóan csak a következő negyedévekben indul meg a növekedés a hitelmulasztásokban is, ha egyáltalán. Annál is inkább, mert a napok számlálása azon a napon indul el, amikor a mulasztás a minimálbér összegét meghaladta. Ha tehát korábban is fennállt a késedelem, de az még nem érte el a minimálbér összegét, akkor az nem számít bele a 90 napos periódusba. Emellett a minimálbér összegét meghaladó mértékű mulasztásnak a 90 nap alatt egyetlen napra sem szabad a minimálbér összege alá csökkennie, máskülönben a 90 napos periódus számlálása újraindul. Alábbi ábránkon a teljes lakossági szerződésszám látható: 2012 óta a pozitív adóslistán lévőket is tárolja a rendszer, az adatok banki felhasználásához azonban a hitelfelvevő hozzájárulása kell.

Az aktív negatív adóslistások ma egyáltalán nem kaphatnak hitelt Magyarországon, a hitelfelvételt NEM MINDEN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYNÉL KIZÁRÓ passzív listán pedig mindössze egy évig maradnak rajta a késedelmes adósok.

A KHR statisztikáihoz képest régebbiek a bankszektor MNB-től származó statisztikái: a legutóbbi számok a szeptember végi állapotot mutatják. Ez alapján a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek állománya 147,4 milliárd forint volt a harmadik negyedév végén a bankrendszer belföldi hiteleknél, ami 2021 végéhez képest ugyan 30,8 milliárd forintos növekedés jelentett, e növekedésből 21,0 milliárd forint azonban az első negyedévre esett, ami a moratórium előző, tömeges részvétellel zaj szakaszának lezárulásából adódhatott. A rövidebb, 30-90 nap közötti késedelemmel bíró lakossági hitelek állománya szeptemberre a június végi 57,5 milliárd forintról 72,8 milliárd forintra nőtt ugyan, de ez még mindig alacsonyabb a március végi 77 milliárd forintnál. A 90 napon túl nem teljesítő lakossági hitelek aránya szeptember végén 1,5%, a 30-90 nap között késedelmeseké pedig 0,7% volt, mindkét szám elhanyagolható.

Mi várható?

Az MNB novemberi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint

a 2022 őszéig megfigyelhető sokkok együttes eredményeként a hazai, hitellel rendelkező kkv-k bedőlési valószínűségének mediánja 2,9 százalékról 4,7 százalékra növekedhetett,

a lakossági rezsiköltségek megugrásának hatására a hitelintézeti szektor jelzáloghiteleinek NPL-rátája 2 százalékponttal emelkedhet 2023 végére, az energiafogyasztásban történő alkalmazkodással azonban ez az emelkedés érdemben kisebb lehet.

Nagyon valószínű tehát, hogy a

A NEM TELJESÍTŐ HITELEK SZEMPONTJÁBÓL AZ ÁLTALÁNOSAN ROMLÓ GAZDASÁGI KILÁTÁSOK ÉS AZ ENERGIAVÁLSÁG A LEGNAGYOBB KOCKÁZAT AZ ADÓSOK ÉS A BANKOK SZÁMÁRA EGYARÁNT.

Hogy mekkora lesz a romlás, azt egyelőre nehéz megjósolni, az általunk megkérdezett banki források mindenesetre egyelőre nem tapasztalják a késedelmek érdemi emelkedését. A moratórium utolsó szakaszának lejárta okozhat némi rövid távú negatív hatást, a megélhetési költségek emelkedése pedig középtávon is éreztetheti hatását, a hitelportfólió romlásának várható mértékét azonban nagyon nehéz egyelőre megbecsülni.

Címlapkép: Getty Images