Új részleteket árult el az EXIM a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramról

Februártól 700 milliárd forintos hitelkerettel elindul a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram a hazai vállalatok számára - jelentette be ma a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Az EXIM most elárult néhány részletet is a programról, amellyel Kisgergely Kornél vezérigazgató (címlapképünkön) szerint a teljes hazai vállalati szektor működését támogatni tudják.