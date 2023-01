Új logót és arculatot vezet be az Erste

Megújítja marketingstratégiáját az Erste Bank, ami egyszerűbb kommunikációt, a fiókok átalakítását, új arculatot és új logót is magában foglal – közölte a bank.

Blaumann Debóra, az Erste marketing és PR területének vezetője szerint közelebb akarják hozni a bankolást az ügyfelekhez. Új fiókjait már úgy alakította ki a bank, hogy kisebb tárgyalókba elvonulva lehet beszélgetni a tanácsadókkal, akár kutyasétáltatás közben is be lehet ugrani egyes fiókokba, a George pedig helytől és időtől függetlenül tesz lehetővé számlanyitást vagy éppen személyikölcsön-felvételt.

A tavaly elindult változást ezentúl a bank megjelenése is tükrözi, az Erste Bank Hungary például mostantól egyszerűen csak Erste lesz, monokróm logót és nyolc új dizájnszínt használnak. Magyarország mellett az Erste Csoport más országaiban, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában is megjelenik az új arculat. A készülő budapesti Corvin Palace fiók és Blaha Lujza téri fiók már az új arculattal várja majd az ügyfeleket, de a többi is fokozatosan megújul, és a bank honlapja, digitális felületei is modernebb külsőt kapnak az év során – közölte a bank.