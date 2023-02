Dúl a háború a biztosítók körül, itt vannak az év legnagyobb feladatai

Javulhat a biztosítócégek teljesítménye a Capgemini nemrég közzétett két elemzése szerint, amelyekben a vagyon- és balesetbiztosítással , valamint az életbiztosításokkal foglalkozó cégek idei várható trendjeit mutatták be. 2023-ban a legfontosabb a digitalizáció lesz: a szakértők szerint az a vállalat, amelyik régi módszereket használ, alulmarad a piacon. Ezen felül a környezetvédelem is kiemelt szerepet kap, az értékesítés módja is megváltozhat, sőt, új termékek is megjelenhetnek a kínálatban.

Biztosítás 2023 Fontos téma lesz ez a Portfolio március 8-ai konferenciáján, amelyen Szebellédy Balázs, a Capgemini pénzintézeti szektorvezetője is előadást tart. Érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Kevés dolgot lehet teljes biztossággal kijelenteni az idei évről, az viszont kétségtelen, hogy 2023 nem a gazdasági fellendülés időszaka lesz. Az IMF csökkentette a 2022-es és 2023-as évre szóló előrejelzését a gazdasági növekedésről 3,2%, illetve 2,9%-ra (eredetileg ez 6% volt). Közben az infláció is folyamatosan emelkedik: globálisan 8% volt 2022-ben, míg 2021-ben alig érte el az 5%-ot. A nem túl kedvező piaci helyzet mellett tavaly a biztosítók bár növekedni tudtak, nyereség szempontjából nagy nyomás nehezedett rájuk, a szakértők szerint idén viszont lehetnek optimistábbak is az eddiginél. A részvénypiac bizonytalansága miatt valószínűleg szívesebben nyúlnak majd az ügyfelek a biztosítók befektetési termékeihez, azok ugyanis a jelenlegi piaci környezetben jobb megtérülést ígérnek.

A vagyon- és balesetbiztosítási piac

A legnagyobb vagyon- és balesetbiztosítók részvényárfolyama a defenzív üzletpolitikájuknak és a viszonylag stabil bevételforrásaiknak köszönhetően felülmúlta a nagyobb globális részvénypiacok teljesítményét. 2022-ben a tőkearányos megtérülés 5-6% között mozgott, 2023-ban viszont 6,6%-ra emelkedhet a befektetési hozamok és a biztosítástechnikai nyereség növekedésének köszönhetően. A kombinált hányad 2021-ben 99,5% volt, a gazdasági és geopolitikai nehézségek miatt azonban 2022-ben átfordulhat 100,7%-ra. A vagyon- és balesetbiztosítási piac 2022-ben 11%-ot tudott nőni, ezzel átlépheti a 2 ezer milliárd dollárt. A 2021-es évben ezzel szemben a díjbevételek növekedése csak 1-2% volt. A külső versenyzői nyomás is mintha enyhülne: az ágazatban működő insurtech cégekbe tavaly a második negyedévben 57%-kal kevesebbet fektettek be, mint 2021-ben, emellett az üzletkötések száma is 22,6%-kal csökkent. A befektetések tekintetében egyre népszerűbbek az informatikai cégek, ennél a területnél 2021 és 2026 között 8,1%-os összetett éves növekedési rátát mérnek a vállalatok.

A Capgemini szakértői szerint alapvetően a nem-életbiztosítási piacon belül három területen szemléletbéli változás várható. Egyrészt a biztosítók inkább az ügyfeleket helyezik majd a középpontba úgy, hogy a fogyasztók szempontjából kiemelten fontos termékeket részesítik előnyben, illetve új ügyfélszegmenseket szólítanak meg. A piac szereplői a digitalizációra is nagy hangsúlyt fognak fektetni, ezzel kihasználva új bevételi forrásokat, valamint az adatfeldolgozás modernizációjával új lehetőségeket teremthetnek a bevételszerzésre. Mindezek mellett a vállalatirányítási rendszer fejlesztése is meghatározó lehet 2023-ban, a középpontban a fenntarthatóság és a kibertámadások kivédése állhat. Az egyik legfontosabb trend a Capgemini szakértői szerint a beágyazott biztosítási termékek elterjedése lesz. Ez egy olyan értékesítési forma, amikor az ügyfél a terméket nem közvetlenül a biztosítótól veszi, hanem egy külön partnercég egy termék vagy szolgáltatás vásárlásakor kiegészítőként felajánlja neki. Ez azért előnyös a biztosítók számára, mivel így olyan azonnali ajánlatot tudnak adni, ami az ügyfelek igényeire van szabva. Egyre több ehhez hasonló társulást figyelhetünk meg, tavaly például az Amazon kötött egy szerződést az amerikai Next Insurance biztosítóval, hogy a cégóriás Amazon Business Prime tagságával rendelkező kisvállalatok az előfizetés mellett kockázati védelmet is kaphassanak.

A Capgemini szakértői szerint a 2023-as évben az eddig alulbiztosított vagyoni elemek is helyet kaphatnak a nagyvállalatok látószögében. A kisebb közlekedési eszközöket (például rollert vagy biciklit) használók köre folyamatosan bővül, ezért a biztosítók is további termékeket fognak kialakítani a lefedettség eléréséhez. Ezen felül nő azok száma is, akik alvállalkozóként dolgoznak be különböző cégeknek. Az ilyen munkakör alapvetően nagyobb veszélyeket rejt magában, erre tudnak majd jobb megoldásokat kínálni a biztosítócégek. A brüsszeli Qover nevű cég például egy olyan terméket fejlesztett ki, ami a brit székhelyű Deliveroo mintegy 35 ezer alvállalkozójának nyújt biztosítást világszerte.

A biztosítóknak az is érdekévé válhat, hogy új, innovatív és testreszabott termékeket vezessenek be a kínálatukba, hiszen a piaci helyzet változásával az ügyfelek igényei is módosulhatnak. A jelenlegi helyzetben az a vállalat lesz a meghatározó, amelyik közvetlenebb kapcsolatot tud ápolni a fogyasztókkal, és a kockázatok lefedettsége mellett plusz értéket is hozzá tud adni a termékekhez. A szakértők szerint a vagyon- és balesetbiztosítások nem maradhatnak csupán kockázati termékek, hanem szolgáltatásokkal kell növelni azok értékét, ilyen lehet például egy otthoni riasztórendszer kiépítése is. Ezen felül a biztosítóknak az is érdekében állhat, hogy ne csak kifizetők legyenek kár esetén, hanem olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek a veszélyek elleni védekezést és a káresemény elkerülését is elősegíthetik.

A jövő kockázatai

Manapság a biztosítók egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kockázatmenedzsmentre is. Ez egy olyan szolgáltatást foglal magában, amely a káresemény előtt, közben és után is segíti az ügyfeleket, hogy a kár mértékét a lehető legkisebb mértékre csökkentsék. Ennek hatására a biztosítócégek fókusza a kifizetésről inkább a megelőzésre irányul, ez pedig mindkét félnek kedvező helyzetet eredményez. A kockázatmegelőzési folyamatokat segítheti a rohamosan fejlődő informatikai terület is, ezt egyre több biztosító ki is használja. Ahelyett, hogy a hagyományos, manuális kárelemzést használnák, sok helyen inkább drónok segítségével rögzített videókat elemeznek, így jobban megvizsgálva a káreseményt és annak kiváltó okait. Ezzel a módszerrel sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudnak begyűjteni egyre több adatot, ami hozzásegíti őket a káresemények megelőzéséhez. A mesterséges intelligencia és a robotika is folyamatosan bővíti a biztosítók lehetőségeit: az automatizálással nemcsak a költségeket tudják csökkenteni, hanem hatékonyabbak is lehetnek, a bejövő adatok teljes elemzésével pedig jobb döntéseket tudnak hozni az árazás tekintetében is.

A napjainkban fennálló globális klímaváltozás veszélye a biztosítócégekre is hatással van. 2022-ben a Capgemini felmérése szerint a válallatok 44 százaléka tartott a következményektől, azok ugyanis csökkenthetik a nyereséget, ezzel pedig a biztosítási képességet is. Az ügyfelek majdnem kétharmada pedig úgy nyilatkozott, hogy jobban érdeklik azok a cégek, amelyek valamilyen formában a klímaváltozással is foglalkoznak. A Capgemini szerint az elmúlt évtizedekben a környezeti katasztrófák miatti gazdasági veszteségek 250%-kal nőttek, ennek ellenére a biztosítócégek mindössze 8%-a készült fel a veszélyekre. Ez aggasztó lehet, de a trendek azt mutatják, hogy ez idén változni fog, és egyre több társaság veszi majd a hajlandóságot arra, hogy ellenállóbbá váljon a klímaváltozás ellen, és a termékek olyan szemléletet fognak tükrözni, amelyek a fenntarthatóságot helyezik előtérbe.

A klímaváltozás mellett a másik legnagyobb veszélyt a kibertámadások jelentik. 2022-ben majdnem 40%-kal nőtt az ilyen típusú támadások száma, az ezzel kapcsolatos károk 2024-re pedig 3 ezer milliárd dollárról 5 ezer milliárdra fognak emelkedni a szakértők jóslatai szerint. Ameddig ezek a számok nem csökkennek, a biztosítók arra vannak kényszerítve, hogy olyan modern technológiákba fektessenek, amelyek növelik a biztonságot és megerősítik a rendszer védelmét. Ilyen lehet például a deep learning, a blockchain vagy a mesterséges intelligencia is.

Az életbiztosítási piac

2022-ben az életbiztosítók bevételarányos megtérülése a 2021-es 3,5%-ról 4,3%-ra nőtt, idén a befektetések nyereségeinek köszönhetően pedig elérheti az 5%-ot is. A második negyedévben az életbiztosítási insurtech cégekbe 35%-kal kevesebbet fektettek be, mint a megelőző év ugyanezen időszakában, az üzletkötések száma pedig 3%-kal csökkent. Az életbiztosítók piaci kapitalizációja 2022 első félévében a globális átlaghoz képest jóval rosszabbul teljesített: míg utóbbiban csak 14%-os csökkenést láthattunk, előbbi 21%-ot romlott. A Capgemini szakértői 2022-ben az emelkedő kamatlábak miatt egy mérsékelt profitnövekedést becsülnek az életbiztosítók számára, az összes díjbevétel 0,2%-os reálcsökkenésével. Ez jelentős romlás a tavalyi 4,5%-os növekedéshez képest, ugyanakkor kiemelik, hogy ez 2023 végére reálértéken 1,9%-kal növekedhet, ahogy csökken az inflációs nyomás is.

Az egyik legfontosabb trend 2023-ban az életbiztosítási piacon is a digitalizáció fejlődése lesz. A biztosítási ügynökök jelentős szerepet játszanak a szerződések megkötésében, hiszen ők teremtik meg a biztosító és az ügyfél közötti kapcsolatot. A koronavírus utáni távolságtartás miatt azonban egyre kevesebb lehetősége lett az üzletkötőknek arra, hogy értékesítsék a termékeket, meglévő ügyfeleknél pedig nehézkessé vált a beérkező igények feldolgozása. Ennek következtében 2023-ban azok a biztosítók tudnak majd élre törni, akik megfelelő platformokat és eszközöket biztosítanak az ügynökeiknek arra, hogy új ügyfeleket érjenek el, a korábbiakkal pedig könnyebben tarthassák a kapcsolatot. Az ilyen eszközök arra is jók lehetnek, hogy az ügynökök több adatot dolgozzanak fel, ezáltal az egyedi igényeknek jobban megfelelő ajánlatot küldhessenek ki a potenciális vásárlóknak.

Az idei évben a beágyazott termékek az életbiztosítási piacon is népszerűvé válhatnak, hasonlóan a vagyon- és balesetbiztosítási termékek értékesítéséhez. Ezek fejlesztésére több biztosító olyan vállalatokkal társul, amelyek termékei vagy szolgáltatásai mellé érdemes lehet megfontolni egy biztosítás megkötését is: ezzel nemcsak több potenciális ügyfelet érhetnek el, de az együttműködéssel az üzleti lehetőségeiket is bővíthetik.

A koronavírus és a gazdasági visszaesés ráébresztette az embereket a pénzügyi és fizikai jólét fontosságára is. Az életbiztosítók hamar felismerték, hogy az ügyfelek fizikai jólléte fontos, hiszen így könnyebben megelőzhetők azok a káresemények, amelyek miatt a cégeknek fizetniük kellene. Több vállalat ezért olyan ügyféladatokon és mesterséges intelligencián alapuló alkalmazásokat fejleszt, amivel a felhasználók nyomon tudják követni a céljaikat, például saját edzésterv létrehozásával. Ilyen a Chubb biztosító által kifejlesztett LifeBalance nevű alkalmazás is, amely tanácsokkal, pontozással és célok beállításának lehetőségével tudja az ügyfelek az egészségesebb életmód útjára terelni.

A digitalizáció fontossága

A digitalizációval egyre népszerűbbek a felhőszolgáltatások is, mivel a segítségükkel folyamatos karbantartás és fizikai helyigény nélkül lehet rendkívül sok adatot tárolni. A biztosítócégek is nagy hasznát tudják venni ezeknek, hiszen az adattárolás mellett digitális kapcsolattartásra, az ügyfélélmény növelésére, a csalások kiszűrésére és a biztosítási folyamatok megkönnyítésére is felhasználhatják. A digitalizáció abban is segíti a nagy biztosítókat, hogy a fiatalabb generációt is megszólítsák, ugyanis közülük is egyre többen gondolják úgy, hogy az életbiztosítás fontos a pénzügyi biztonság megteremtéséhez. Az Y-generáció, azaz az 1981 és 1996 között született emberek majdnem fele érzi szükségesnek az életbiztosításokat, így üzleti szempontból is fontos az, hogy a vállalatok ezzel a szegmenssel is foglalkozzanak. Már csak azért is, mert sokak szerint éppen ennek a korosztálynak nincs ideje foglalkozni a saját biztosításaival. A szakértők előrejelzései szerint idén a digitalizáció megkönnyíti majd a biztosítók és az Y-generáció tagjai közti kommunikációt, ezzel pedig egyszerűsítve a biztosításkötési folyamatot is, amivel még több fiatalt lehet majd megszólítani.

A nem-életbiztosítási piachoz hasonlóan az életbiztosítások éllovasai is a fenntarthatóság felé veszik majd az irányt. Ennek elsődlegesen az a célja, hogy felkészüljenek az esetleges kockázatokra, ezzel minimalizálva a későbbi költségeket, másodlagosan pedig az, hogy megszólítsák a környezetvédelem iránt érdeklődő ügyfeleket. Mindezek mellett a biztosítók idén többet fognak foglalkozni az ezzel kapcsolatos kockázatkezeléssel is, illetve a befektetési portfóliójukat úgy módosítják, hogy nagyobb arányban legyenek benne olyan cégek, amelyek szintén elkötelezettek a környezetvédelem mellett.

A Capgemini szakértői szerint a vállalatok központi informatikai rendszerében is változások jöhetnek. A biztosítók nagy része a digitális folyamataik elvégzésére úgynevezett monolitikus architektúrát használ, amelynek számos előnye volt a múltban, mivel kevés adattal dolgozva egyszerű, ráadásul könnyebben is átlátható. A gyorsan változó ügyféligények és az adatok digitalizálása miatt viszont ez túl bonyolulttá válhat, így a biztosítók egyre inkább arra vannak kényszerítve, hogy a mikroszolgáltatásokon alapuló architektúrára váltsanak. Ez sokkal rugalmasabb, mint a hagyományos rendszer, mivel itt minden egyes modult külön lehet fejleszteni és összekötni egymással.

Szakértők szerint az életbiztosítások le vannak maradva a digitalizáció terén a vagyon- és balesetbiztosításoktól. Az előbbi szegmenssel foglalkozó cégek csak nemrég kezdték el modernizálni a központi rendszereiket, emiatt az életbiztosításoknál eddig hagyományosabb, papíralapú, sokszor bonyolultabb szisztémákkal találkozhattak az ügyfelek. A Capgemini szakértői szerint az életbiztosítók már megkezdték a folyamatok megújítását, 2023-ban pedig ez új erőre kaphat, ahogy új technológiák kerülnek kifejlesztésre, és a digitalizált adatok egyre fontosabbá válnak. Azok az életbiztosítók, akik meglépik ezt a küszöböt, sokkal hatékonyabban fogják felvenni a versenyt a vetélytársaikkal, az egyszerűbb, ügyfélközpontú adminisztrációval pedig az ügyfélélményt is javítják, valamint nem mellesleg spórolhatnak is rajta.

Összegzés

A 2023-as év legnagyobb változása a Capgemini szakértői szerint kétségkívül a digitális robbanás lesz a vagyon-, baleset- és életbiztosítási piacon egyaránt. A biztosítócégek akkor fognak tudni megfelelően reagálni a gazdasági és geopolitikai nehézségekre, ha az informatikai rendszereik fejlesztését helyezik előtérbe. Az innovációkkal nemcsak költségeket csökkentenek, hanem az ügyfeleik élményét is növelik és jobban felkészülnek a jövő problémáira. Az ügyfelek ritkábban fognak biztosítót váltani, ez pedig megnyithatja a lehetőségeket a keresztértékesítésre is.

Mindezek fényében egyre világosabbá válik az, hogy a piacvezető biztosítók nem fogják tudni elkerülni a digitalizációt.

