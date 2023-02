Itt vannak a sztárok, amelyek az egész biztosítási szektort a jövőbe repíthetik

Nagyon változatos képet mutat a globális insurtech piac: a legfelkapottabb szerepelők között van chatbottal támogatott online biztosító, egészségügyi szuperapp és kiberbiztosítást kínáló startup is. Feltérképeztük a piacot, és összegyűjtöttük a világ tíz legérdekesebb insurtechjét.

Lemonade

A Lemonade, egy amerikai alapítású insurtech-startup, amely 2015-ben indult, és egy egyszerű online felületen kínál saját fejlesztésű termékeket. A cég kínálatában megtalálható az albérlet-biztosítás, az életbiztosítás és kisállatbiztosítás is. A cég egyik legnagyobb újítása egy Maya nevű mesterséges intelligencia alapú chatbot. A Mayával a felhasználók másodpercek alatt köthetnek biztosítást, és különösen nagy újítás, hogyha már rendelkeznek biztosítással, akkor a régi kötvény adatainak megadásával gyorsan átválhatnak a Lemonade termékére, miközben a cég átvállalja a papírunkát. A befolyt díjak egy részét a Lemonade ráadásul eladományozza.

A cég Hollandiában szerzett engedélyt, aminek köszönhetően már az EU 28 országában nyújthat biztosítást. A Lemonade-t egyébként 2020 nyarán vitték tőzsdére, 29 dolláros nyitóárfolyamon, és bár 2021 februárjában még 163 dolláron árazták a papírokat, tavaly decemberben nagyot zuhant az árfolyam. E cikk születésekor körülbelül 16 dolláron kereskednek velük. Ennek elsősorban a technológiai szektort általánosságban érintő eladási hullám, semmint jelentősebb üzleti esemény volt az oka.

Marshmallow

A Marshmallow egy speciális biztosítási brókerként indult, amely elsősorban bevándorlóknak szerettet volna versenyképesebb árakon gépjárműbiztosítást ajánlani, mindezt adatvezérelt és algoritmizált megközelítéssel. Az ötlet innen indult, később viszont egy applikációt is fejlesztettek, amely ügyfelek szélesebb köre számára kínál gyors biztosítási ügyintézést.

A vállalat, amely 2021-ben biztosítói engedélyt szerzett magának, továbbra is a gépjármű-biztosítási piacra koncentrál, olcsó és rugalmas biztosítási termékeket kínálva az Egyesült Királyságban élőknek. A cég a legújabb finanszírozási körben 85 millió dollárt gyűjtött be. A második körös finanszírozás azért is volt különleges a cég számára, mert sikerült elérniük az 1,25 milliárd dolláros értékeltséget, amivel az unikornis-státuszt is megszerezték.

Alan

Az Alan egy francia insurtech, amely egy egyszerű egészségbiztosítási szolgáltatáson túlmutatóan egy egészségügyi szuperalkalmazás fejlesztését tűzte ki célul, és emellett infrastruktúráját, valamint technológiai tudásbázisát tovább értékesíti más biztosítóknak.

Franciaországban a munkavállalókat a nemzeti egészségügyi rendszer és a magánbiztosítók egyaránt fedezik. Az Alan termékét más vállalatoknak értékesíti, így azok alkalmazottai automatikusan szerződésben állnak a céggel. A vállalat így egyfajta B2B2C modellben működik. Az Alan az egészségbiztosítási termékeken kívül más szolgáltatásokat is nyújt: lehet orvossal konzultálni, távoli pszichológiai szolgáltatást igénybe venni, de akár meditációs programokon is részt lehet venni. A startup 193 millió dollárt vont be egy 2022 májusi finanszírozási körben, és ezzel 1,67 milliárd dolláros értékeltséget ért el.

Extend

Az Extend egy termékbiztosításokat nyújtó insurtech, amely olyan API-megoldást fejleszt, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a szolgáltatást saját felületükön is elérhetővé tegyék. A mesterséges intelligencia alapú megoldásával az Extend mindent kezel a termékek értékesítésétől a kárigények elbírálásáig. Az Extend több mint 600 vezető gyártóval és kiskereskedővel dolgozik együtt számos iparágban, például az elektronika, a bútorértékesítés, az ékszerek, az autóalkatrészek, és a fitnesz területeken. Az Extend tavaly januárban szerzett engedélyt, és azóta saját biztosítási termékeket is nyújthat az Egyesült Államokban.

2021-ben az Extend a harmadik finanszírozási körben 260 millió dollár tőkét vont be, amellyel 1,6 milliárd dolláros értékeltséget sikerült elérnie, ezzel megszilárdítva az unikornis státuszát.

Betterfly

A Betterfly egy olyan digitális munkavállalói juttatásokat közvetítő platform, amelyen keresztül a munkáltatók életmódbeli változtatásra is ösztönözhetik az alkalmazottaikat. Ezt programok teszik lehetővé, mint a virtuális fitnesz, a meditáció és az online egészségügyi ellátás. A munkavállalók életbiztosítást is köthetnek a platformon keresztül, de akár adományozhatnak is. A vállalatok számára a legnagyobb előny, hogy értékes és jól látható juttatásokat nyújthatnak, csökkenthetik a munkavállalók egészségügyi költségeit és a betegszabadságok számát. A cég állítása szerint mintegy 2500 vállalati ügyféllel rendelkezik.

A chilei vállalat 2022-ben hét új piacon - Mexikóban, Kolumbiában, Argentínában, Peruban, Ecuadorban, Panamában és Costa Ricában jelent meg. A legutóbbi finanszírozási körben 250 millió dollárt vont be, amellyel 1 milliárd dollár feletti értékeltséget és az unikornis-státuszt is elérte. A cég tervei között szerepel, hogy a tengerentúlon is terjeszkedjen.

Vouch

A Vouch üzleti biztosításokat nyújt startupok számára („a garázstól az IPO-ig”). A startup-alapítók percek alatt igényelhetnek a cégükre és az iparágra szabott biztosítást, például lopás, ingatlankár és kibertámadás fedezésére. A Vouch, amely már biztosítói engedéllyel is rendelkezik, az Egyesült Államokban működik, és több ezer induló vállalkozásnyak nyújt biztosítást. A koronavírus-járvánnyal egyre népszerűbb távmunkára adott válaszként a Vouch egy olyan biztosítási terméket vezetett be, amely 500 000 dollárig fedezi a munkáltató eszközeit érintő káreseményeket.

A Vouch tavaly 90 millió dollárt vont be két finanszírozási körben, amivel a cég által összegyűjtött tőke elérte a 214 millió dollárt. A Vouch folyamatosan bővít a kockázatvállalási képességein is, és egyre több növekedési fázisban lévő startupot igyekszik kiszolgálni.

Bestow

A Bestow gyorsított kockázatértékelés mellett nyújt haláleseti életbiztosítást 1,5 millió dollárig. Az eljárás azért lehet gördülékeny, mert a cég nem köti ki feltételként az előzetes orvosi vizsgálatot. Bestow algoritmusa külső adatokkal, például a felírt gyógyszerek és a pénzügyi történet elemzésével végez kockázatértékelést. Amennyiben a cég jóváhagyja az életbiztosítást, az ügyfél azonnal fedezetet vásárolhat, amelyben egy chatbot is támogatja.

A cég technológiai szolgáltatóként is működik, egy API-t fejleszt, amellyel a partnerbiztosítók, biztosítási ügynökök és fintech cégek integrálhatják a cég kockázatszámítási modelljét a platformjaikba. A kockázati életbiztosítás egy előre meghatározott időtartamra fedezi az ügyfeleket, és így általában olcsóbb, mint a teljes életbiztosítás. A Bestow nemrég 70 millió dollárt vont be a harmadik finanszírozási körben, amivel a biztosítási termékeinek elérhetőségét szeretné növelni.

Zego

A londoni Zego-t 2016-ban alapították a Deliveroo futárcég korábbi vezetői. A cég kereskedelmi célú járműflottákra nyújt biztosítást, az önfoglalkoztató sofőröknek és a fuvarozóknak pedig gépjármű és felelősségbiztosítást kínál. Az ügyfelek között szerepel többek között az Uber, az Ola, a Deliveroo, az Uber Eats és a Bolt is. 2020-ban a Zego felvásárolta a Drivit nevű startupot, amelynek megoldásával telematikai eszközzé lehet alakítani egy hagyományos okostelefont. Az eszköz ennek megfelelően rögzíti a GPS, a giroszkóp és a gyorsulásmérő adatait. Ezzel a Zego a biztosítási kötvényeket a hagyományos tényezők mellett, a sofőr viselkedésére vonatkozó adatokkal kombinálva is személyre tudja szabni.

Az insurtech nemrég indult el Hollandiában, de jelen van a Franciaországban, és további európai piacokra is be akar törni. A cég tavaly a harmadik finanszírozási körben 150 millió dollárt tudott bevonni, amellyel az Egyesült Királyság elő insurtech-unikornisává vált, 1,1 milliárd dolláros értékeltséggel.

Collective Health

A San Francisco-i központú Collective Health egészségügyi és vállalati juttatásokat kínáló platformja számos egészségügyi szereplőt fog össze az ellátás teljes spektrumában. A közvetítői szolgáltatás célja, hogy egységesített információt nyújtson a különböző juttatási programokról és biztosítási termékekről, valamint megszüntesse az igénylési folyamat során felmerülő adminisztratív akadályokat. A Collective Health platformja főleg olyan biztosítók és juttatási szolgáltatók szolgáltatásait fogja össze, amelyet a legnagyobb cégek nyújtanak a munkavállalóiknak.

A Collective Health tavaly májusban vont be utoljára tőkét, ekkor az unikornis státuszt már egy ideje birtokló insurtech 280 millió dollárra tett szert. Ezzel a cég értékeltsége 1,5 milliárd dollárra emelkedett.

Corvus Insurance

A Corvus Insurance fő terméke a kiberbiztosítás, amelyet az Egyesült Államokban, a Közel-Keleten, Európában, Kanadában és Ausztráliában nyújt. A biztosítási program jelenlegi partnerei közé tartozik az AXIS Capital, a Crum & Forster, a Hudson Insurance Group, a Lloyd's of London és számos más biztosító is.

A vállalat saját fejlesztésű szoftvert hozott létre, amellyel a világ bármely szervezetének informatikai biztonsági szintjét képes értékelni. A vizsgálat eredményeit gépi tanulási algoritmusokon futtatják le, és összehasonlítják azokat a múltbeli adatokkal. Ezt követően ügyfeleik egy pontszámot kapnak, majd egy biztonsági rangsorban vetik őket össze. A bostoni székhelyű insrutech összesen 100 millió dollárt vont be a harmadik finanszírozási körben, amellyel elérte 750 millió dolláros értékeltséget.

