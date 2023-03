Örökre megváltoztathatja a bankolást a rejtélyes módszer, amely hamarosan Magyarországon is óriásit robbanhat

A hiperperszonalizáció mára már kulcsfogalommá vált a pénzügyi szektoron belül, és sokan a bankok jövőjét meghatározó képességként tartják számon. A mesterséges intelligencia által vezérelt ügyfélközpontú megközelítésből a bankok sokat nyerhetnek, de az ügyfeleknek is a hasznára válhat, ha olyan termékeket kaphatnak, amelyekre valóban szükségük van. Cikkünkben utánajártunk, miről szól a bankokat felforgató új trend, mivel készülnek a hazai szereplők, és mit csinálnak máshogy a hiperperszonalizációban igazán sikeres digitális szereplők.

Financial IT 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio június 1-jei Financial IT konferenciáján. Regisztráció itt!

Mi az a banki hiperperszonalizáció?

A banki hiperperszonalizáció egy ügyfélcentrikus értékesítési megközelítés, amelynek lényege, hogy a bankok begyűjtik és elemzik az ügyfelek viselkedési adatait, és

olyan termékeket ajánlanak az számukra, amelyekre élethelyzetük alapján valóban szükségük lehet.

A banki szolgáltatások testreszabhatósága eddig erősen korlátozott volt, az ügyfelet a bankok csak kis számú opcióból engedték választani. A termékek általában formalizáltak, de a digitális banki felületek sem alakíthatók úgy, hogy teljesen megfeleljenek a felhasználók egyedi igényeinek.

A fenti megközelítéssel szemben jóval dinamikusabb hiperperszonalizációt jól szemlélteti a következő példa: ha az alkalmazás észleli, hogy a felhasználó csak azért szokta megnyitni a mobilbankot, hogy rápillantson az egyenlegére, akkor a rendszer automatikusan (persze, miután erre engedélyt kapott a felhasználótól) elhelyezi azt az alkalmazás kezdőoldalán egy jól látható helyen, vagy engedélyt kér arra, hogy feloldás nélkül is megjeleníthesse az összeget.

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia fejlődésével a hiperperszonalizáció előnyeit egyre több pénzintézet ismeri fel. Nem csoda, hiszen az ügyfelek is értékelik a megközelítést, akiket bosszant, hogy gyakran irreleváns ajánlatokat kapnak olyan termékekről, amelyek nem is érdeklik őket. A Salesforce által készített felmérés szerint az ügyfelek kétharmada elvárná a pénzintézetétől, hogy jobban értse az egyedi igényeit, az ügyfelek fele pedig teljesen személyre szabott szolgáltatásokat szeretne. Nagy tömegben a személyre szabás nehezen kivitelezhető, de az automatizáció és a mesterséges intelligencia ezt is skálázhatóvá teheti.

Személyesebb szolgáltatás

A hiperperszonalizációt a bankok alapvetően az alábbi négy területen tudják kihasználni:

személyre szabott termékajánlatok

promóciós ajánlatok

az ügyféligények előrejelzése

pénzügyek menedzsmentje

A szolgáltatáscsomagok testreszabhatósága kapcsolódó termékelemekkel bővítve még tovább fokozható. A Cornerstone Advisors kutatása szerint a fogyasztók akár bankot is váltanának, ha a folyószámlával együtt egy gyakran igénybe vett szolgáltatásra (például egy streaming szolgáltató kínálatára) is előfizethetnének, és ezzel pénzt takaríthatnának meg. A válaszadók többsége a Netflixhez hasonló médiaszolgáltatásokat részesítené előnyben (40 százalék), ezt követi az okostelefon-biztosítás (28 százalék), a közüzemi szolgáltatások (24 százalék) és az utasbiztosítás (19 százalék).

Mivel támadnak a hazai bankok?

Nemrégiben szokásos IT banki körképünkben megkérdeztük a bankokat, hogy foglalkoznak-e a hiperperszonalizáció kérdéskörével. A körképből kiderült, hogy néhány bank már jelentős erőforrásokat fordított a hiperperszonalizációs megközelítés megvalósítására.

A CIB CRM rendszere teljes adatalapú működéssel a data science minden elemét lefedi, ennek működésére egy egyszerűbb példa, hogy egy hitelre affinis ügyfélnél pontos összeggel és folyósítási lehetőséggel lehet jelentkezni. Komplexebb megoldás, amikor Machine Learning modellek segítségével próbálják előre jelezni a múltbeli tapasztalatok alapján, hogy jelenleg mire van szüksége az ügyfélnek, és azt ajánlani számára proaktívan (pl. utazás előtt utasbiztosítás).

Az Erste idei fejlesztéseinek egyik fókusza a magas szintű adatelemzésen alapuló perszonalizáció a digitális értékesítésben annak érdekében, hogy minél inkább releváns ajánlatok érjék el az ügyfeleket, minél inkább szükséglet- vagy esemény-vezérelt módon. Mind a lakossági, mind a vállalati területen mesterséges intelligencián alapuló CRM rendszert vezetnek be. Ezek egyik előfeltétele a CRM alapjául szolgáló adattárház átalakítása „klasszikus”, napi ciklusú, batch üzemmódról, közel real time üzemmódra. A Magyar Bankholding az üzleti területen aktívan foglalkozik a hiperperszonalizáció kérdésével és vannak is rá törekvések, hogy ebben szintet lépjenek. Ettől függetlenül ez egy IT-kérdés is, így a technológiai roadmapen is szerepel. A stratégiájuk egyik alappillére a „segment of one” és azon dolgoznak, hogy ez a fajta értékajánlat az ügyfelek részére is érezhető előnyöket biztosítson a jövőben.

A Gránit Bank szerint az adatalapú működés ma már nem luxus, hanem alapkövetelmény egy digitális vállalatnak. Azon dolgoznak, hogy ehhez a legmodernebb technológiákat pl. big data-t és mesterséges intelligenciát is felhasználjanak. A K&H Bank szerint az ügyfelek egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy milyen adatok birtokában van a bankjuk, és egyre érzékenyebbek arra, hogy a pénzintézet csak azokat az adataikat használja fel, amelyekre feltétlenül szükség van. Másrészről viszont a bank látja, hogy melyek a releváns adatok és hogy hogyan lehet ezekből érdemi és vonzó ajánlatot adni az ügyfeleknek. A személyre szabott ajánlatok és a szolgáltatások egyszerűsítésében nagy szerep vár a mesterséges intelligenciára és a digitális asszisztensekre.

A fintech beszállítói körből is érdemes kiemelni egy hazai gyökerű szereplőt. A részben magyar W.UP és a cseh Banking Software Company tavaly egyesültek, és Finshape néven folytatták a működést. A cég olyan technológiákat kínál, amelyekkel a bankok hatékonyan tudják megvalósítani a hiperperszonalizációt a folyamataikban.

Mit csinálnak máshogy a piacvezetők?

A versenyben élen járó szereplők valós időben rögzítik a jelentősebb ügyfél-pillanatokat és reagálni is képesek ezekre. Időben fel tudják venni a kapcsolatot az ügyféllel a számukra legkényelmesebb csatornákon, és meg tudják jeleníteni a személyre szabott marketingbannereket egy-egy mikroszegmens szintjén. Ezen felül az olyan társalgási felületeket, mint például digitális asszisztenseket vagy chatbotokat is képesek felhasználni a CRM-műveletek racionalizálása érdekében.

A fogyasztók hozzászoktak ahhoz a szolgáltatási szinthez is, amelyet a bigtech- és a fintech-szolgáltatók nyújtanak számukra, és ezeket a pénzintézetektől is egyre inkább megkövetelik. A bigtechek megkülönböztető képessége, hogy széleskörű partneri ökoszisztémát tudnak fenntartani, és ezen keresztül súrlódásmentes ügyfélélményt képesek nyújtani. Ezt azonban a bankok is megtehetik: partnerségre léphetnek különböző fintech cégekkel, akiknek a szolgáltatásait egy általuk felügyelt „piactéren” – mondjuk egy mobilbanki felületbe ágyazva – kínálják, ezzel megteremtve a lehetőséget az ügyfél számára, hogy saját maga állítsa össze a szükségleteinek leginkább megfelelő pénzügyi eszköztárat.

A reneszánsz Itáliától az IT-bankokig

A valós idejű adatok felhasználása az ügyfélcentrikusság növelése érdekében visszarepítheti a bankokat őseikhez, a 13, századi Itália bancóihoz. Ezek az intézmények ugyan híján voltak a szükséges technológiának, hiperperszonalizációban viszont mégis erősek voltak: mély ügyfélismerettel rendelkeztek, mivel sokan közülük csak egy-egy szegmenset szolgáltak ki: például a Medicieket vagy a Genovai Köztársaság kereskedőit.

Ezek az ősbankok egyedi, személyre szabott pénzügyi feltételeket kínáltak. Elsősorban nem a termékek eladására összpontosítottak, hanem arra, hogy segítsék az ügyfelet céljaik elérésben. Ennek az ipari forradalom és az úgynevezett „iparosított bankok” felemelkedése vetett véget, amikor is a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében a bankolás standardizálttá vált. Ez a termékkínálat szűkítésével és egységesítésével járt, és ha a személyre szabott szolgáltatások meg is maradtak, azokhoz már csak a kiváltságos rétegek férhettek hozzá.

Az ipari bankokat az internet és a digitalizáció elterjedésével felváltották az IT-bankok, amelyek a belső hatékonyság és a haszonkulcs növelése érdekében számítógépes rendszerekkel végezték ugyanazokat az értékteremtő folyamatokat. Az IT-bankok megjelenése számos, az ügyfelek számára inkább negatív következménnyel járt: nőtt a központosítás, csökkent a helyi jelenlét; a bankfiókokban dolgozó személyzet inkább az értékesítésben, mint a tényleges banki tevékenységben szerzett jártasságot.

A banki hiperperszonalizáció lehetővé teszi a bankoknak, hogy visszanyúljanak a gyökereikhez, és növeljék az értékteremtő képességüket a valódi személyre szabás útján. A mesterséges intelligenciának és az adatelemzési technológiáknak köszönhetően elődjeikkel ellentétben ezt már méretgazdaságosan is meg tudják tenni.

Financial IT 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio június 1-jei Financial IT konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapkép forrása: Getty Images