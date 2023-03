Hitelek Magyarországon 2023-ban: megtaláltuk, melyik való neked

Bár a hitelektől sokan ódzkodnak, mégis számos olyan élethelyzet adódhat, amikor szükség lehet egy kölcsön felvételére. Lakásvásárlás, vagy egy nagyobb értékű fogyasztási döntés esetén aligha kerülhetjük ki őket, de kisebb összegeket, például a tandíjat is sokan inkább ebből szeretik finanszírozni. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a leggyakoribb hiteltípusokat és a velük kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Gen Z Fest 2023 A tudatos hitelfelvétel is központi téma lesz a Portfolio közelgő Gen Z Fest 2023 konferenciáján, érdemes jelentkezni!

A jól megválasztott hitelek segíthetnek abban, hogy elérj egy kívánt célt. A konkrét hitelkonstrukciók előtt vizsgáljuk meg azt, hogy milyen fajta hitelekkel találkozhatunk a piacon.

A hiteleket a felhasználásuk módja szerint feloszthatjuk

szabadfelhasználású , az az olyan hitelre, amelyet bármire elkölthetünk, abba a bank nem szól bele (például a személyi kölcsön),

, az az olyan hitelre, amelyet bármire elkölthetünk, abba a bank nem szól bele (például a személyi kölcsön), célhoz kötött kölcsönre, ezeknél nem választhatunk, hogy mire költjük, a célt a banknak pontosan be kell mutatni (ilyen például a lakáshitel).

A hiteleket feloszthatjuk fedezet szerint is

olyan fedezet nélküli fogyasztói kölcsönökre, amelyekért csak a jövedelmünkkel felelünk, valamint

fogyasztói kölcsönökre, amelyekért csak a jövedelmünkkel felelünk, valamint záloghitelekre, amelyeknél szükség van valamilyen tárgyi fedezet bevonására, ilyen lehet például egy lakáshitelnél a lakás, amely

A hitelfedezet azt jelenti, hogy a hitelszerződésbe egy nagyobb értékű tárgy kerül bevonásra. Erre a bank részéről van szükség, mivel, ha nem tudjuk visszafizetni a hitelt, a pénzintézet értékesíti a tárgyat, így nem marad veszteséges. A fedezet általában ingatlan vagy autó, de kisebb hitelösszegnél ékszer is lehet. Jó hír, hogy a fedezetes hitelek általában olcsóbbak, mivel a bank számára kisebb kockázattal járnak.

Összeg szempontjából is kétféle helyzettel találhatjuk szembe magunkat. Előfordulhat az, hogy kisebb összegű, néhány százezres vagy milliós összeget kérnénk kölcsön, de egy lakásvásárlásnál gyakran több tízmillióra is szükség lehet.

Lakásvásárlásnál is több opciónk van

A fenti szempontok figyelembevételével könnyen megállapítható, hogy milyen élethelyzetben milyen típusú hitelt érdemes választanunk. Lakásvásárlásnál például a legnépszerűbb, piacon elérhető lakáshitel-típusok

a piaci kamatozású lakáshitelek, valamint

lakáshitelek, valamint a kamattámogatott lakáshitelek, jelenleg egyedül a CSOK-hitel ilyen.

A lakáshiteleknél általában 10 millió forint feletti kölcsönről beszélünk, a futamidő pedig általában jóval hosszabb, mint a fogyasztási kölcsönök esetében. A kamatozás lehet fix, ekkor a szerződésben meghatározott ideig (egy évnél hosszabb ideig) ugyanaz marad a kamat, vagy változó, ami azt jelenti, hogy a kamat egy éven belül is változhat. Így az is előfordulhat, hogy a 20 évre felvett, 3%-os lakáshitelnek 5 év múlva 6% kamata lesz, de az is lehet, hogy 2%-ra csökken. Ezért a változó kamatozású konstrukciók kamatkockázattal is rendelkeznek.

A jelzáloghiteleket nemcsak lakásvásárlásnál használhatjuk, hanem más élethelyzetekben is, például

építésnél, ekkor értelemszerűen az épülő ingatlan lesz a hitel célja és fedezete is,

ekkor értelemszerűen az épülő ingatlan lesz a hitel célja és fedezete is, hitelkiváltásra, ez azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő hitelünket kifizetjük egy másik, kedvezőbb kamatozású hitellel, így kevesebbet kell visszafizetnünk,

ez azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő hitelünket kifizetjük egy másik, kedvezőbb kamatozású hitellel, így kevesebbet kell visszafizetnünk, ha van még terhelhető ingatlanunk, szabadfelhasználású jelzáloghitelt is felvehetünk, ekkor az összeget bármire elkölthetjük, viszont az ingatlan a hitel fedezete lesz.

Jelenleg két olyan adósságfékszabály van érvényben, amely a hitelezés két szereplőjét, a hitelezőt és a hitelfelvevőt védi:



- a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) azt mutatja meg, hogy a hitel törlesztőrészlete a hitelfelvevő jövedelmének mekkora része lehet. Ez elsősorban az adóst védi, hiszen megakadályozza, hogy a jövedelmét túlzottan nagy arányban hiteltörlesztésre fordítsa. Magasabb kockázatú (változó kamatozású) hiteleknél ez az arány 30-35%, lakáshiteleknél pedig 50% körül van.

- a Hitelfedezeti Mutató (HTM) pedig elsősorban a bankot védi az ügyfél csődje esetére: lakáshitel esetében a maximum felvehető hitelösszeg maximum az ingatlan forgalmi értékének 80%-a lehet, ezzel védi a bankot attól, hogy veszteséget könyveljen el, ha az adós nem fizeti vissza a hitelt.

Piaci lakáshiteleket 20 millió forintos összeggel és 20 éves futamidővel jelenleg 8% és 11% közötti kamattal találhatunk, a törlesztő 170 és 200 ezer forint között mozog. Ennél a hiteltípusnál azt is érdemes figyelembe venni, hogy a szerződési idő általában hosszú, akár másfél-két hónapos is lehet az adminisztrációs teendők miatt.

A legolcsóbb piaci lakáshitelek (20 millió forint, 20 éves futamidő, 600 ezer Ft nettó családi jövedelem) Bank Törlesztőrészlet THM Teljes visszafizetendő összeg UniCredit 170 224 Ft 8,54% 40 956 078 Ft CIB 174 290 Ft 8,9% 41 829 519 Ft MKB 177 014 Ft 9,15% 42 565 057 Ft Takarék 178 275 Ft 9,3% 42 974 986 Ft Raiffeisen 179 174 Ft 9,32% 43 001 796 Ft Forrás: Pénzcentrum kalkulátor, Portfolio

Jelenleg egy kamattámogatott lakáshitel érhető el: a CSOK-hitel egy olyan állami kamattámogatással működő kölcsön, amelyet a vissza nem térítendő CSOK támogatás mellé lehet felvenni. A kamat 3%, ami a jelenlegi piaci környezetben kifejezetten kedvezőnek mondható. A hitel összege két gyermek után 10, három gyermek után 15 millió forint lehet. Ez azok számára elérhető, akik már rendelkeznek ennyi gyerekkel (ekkor egyedülállóknak is), vagy házastársakként ennyit vállalnak.

Kisebb összegért is fordulhatunk a bankhoz

A fogyasztási hitelek általában 10 milliónál kisebb összegűek, a futamidő nem haladja meg a 7 évet, és ami talán a legfontosabb, hogy nincs szükség fedezetre és önerőre. Különböző élethelyzetekben más típusú fogyasztási kölcsönnel találkozhatunk, ezek közül az alábbiak a leggyakoribbak:

A legtöbb személyi kölcsön. Ez egy olyan hitelforma, amelynél a hitelösszeget egyben kapja meg a számlájára az igénylő, a pénz pedig nincsen célhoz kötve, azaz szabadon felhasználható. Általában fedezet nélküli, de a pénzintézetek néha fedezetet is kérhetnek. A hiteligénylés általában pár napot vesz igénybe, de a saját bankunknál jóval egyszerűbben, akár pár perc alatt is kérhetünk személyi kölcsönt.

A legolcsóbb személyi kölcsönök (1 millió forint, 5 éves futamidő, 300 ezer Ft nettó jövedelem) Bank Törlesztőrészlet THM Teljes visszafizetendő összeg CIB 23 575 Ft 15,61% 1 414 515 Ft Raiffeisen 23 471 Ft 15,9% 1 418 257 Ft UniCredit 24 215 Ft 17% 1 452 930 Ft MKB 24 536 Ft 17,47% 1 472 160 Ft Takarék 24 444 Ft 17,62% 1 471 020 Ft Forrás: Pénzcentrum kalkulátor, Portfolio

Az áruhitel. Ezt a típust egy-egy termék megvásárlásánál tudjuk használni, ilyenkor nem kapjuk kézhez az összeget, hanem a bank adja oda a kereskedőnek. Bár a hitel felvételéhez itt szükség lehet önerőre, maga az áru ritkán lesz fedezetként bevonva. Az áruhitelt a termék megvásárlásakor a helyszínen igényelhetjük, valamint néha online is. Számos helyen 0% THM-mel is hirdetnek ilyen típusú kölcsönt, ezek általában egy éven belüli futamidejűek, de az áruhitelek egyébként sem tartanak néhány évnél hosszabb ideig.

Ezt a típust egy-egy termék megvásárlásánál tudjuk használni, ilyenkor nem kapjuk kézhez az összeget, hanem a bank adja oda a kereskedőnek. Bár a hitel felvételéhez itt szükség lehet önerőre, maga az áru ritkán lesz fedezetként bevonva. Az áruhitelt a termék megvásárlásakor a helyszínen igényelhetjük, valamint néha online is. Számos helyen 0% THM-mel is hirdetnek ilyen típusú kölcsönt, ezek általában egy éven belüli futamidejűek, de az áruhitelek egyébként sem tartanak néhány évnél hosszabb ideig. A folyószámlahitel. Ez a hitelt úgy működik, mint a saját folyószámlánkon egy keret, ami meghatározza azt, hogy az egyenlegünk mennyivel mehet le nulla forint alá. Itt csak arra a napra és összegre fizetjük a kamatot, amikor negatívban van az egyenlegünk, a keret mértékét pedig a jövedelmünk határozza meg. A JTM meghatározásakor a teljes folyószámlakeret 5%-át veszik figyelembe, így egy 1 millió forintos keretösszeg már 50 ezer forintot lefoglal a havi jövedelmünkből, aminek a hitelösszegre is hatása lehet.

Tegyük fel, hogy 100 ezer forintos folyószámla-hitellel rendelkezünk, ekkor a minimális egyenleg a számlánkon -100 000 forint lehet. Ha 50 ezer forintig megyünk le, és ezt az összeget 30 nap múlva pótoljuk vissza a számlára, egy hónapig 50 ezer forinttal tartoztunk, így erre az összegre és időszakra fizetünk kamatot a banknak. 10%-os éves kamat esetén 50 ezer forintra évente 5000 forintot, egy hónapra annak a tizenkettedét, 416 forintot vonnak le a számláról kamatköltségként.

A hitelkártya. Ez egy olyan jövedelemtől függő hitelösszeget tartalmazó kártya, amit bármilyen kártyás vásárlásnál használhatunk. A felhasznált összeg általában maximum 45 napig kamatmentes (ebből az utolsó két hét a türelmi idő), de ha azt nem fizetjük vissza időben, súlyos kamatokat kell megfizetnünk. A készpénzfelvétel mindig magas költséggel jár és általában rögtön kamatozik, ezért nincs értelme így kijátszani a rendszert.

A kamat és a többi költség attól is függ, hogy melyik konstrukciót választjuk, mekkora a hitelösszeg, és melyik pénzintézettől vesszük fel a hitelt. Érdemes vásárlásnál átgondolni, hogy pontosan mekkora hitelösszegre van szükségünk, mikor tudjuk azt visszafizetni, valamint azt is, hogy mekkora önerőt tudunk beleadni. A fogyasztási kölcsönök általában a lakáshiteleknél kisebb adminisztrációval járnak, de ha nem a saját bankunktól vesszük fel, itt is érdemes némi átfutási időre számítani.

A speciális hiteltípusok

Több olyan szituációban is találhatjuk magunkat, amikor érdemesebb speciális hitelekhez folyamodni. Lakossági fogyasztóként jelenleg két hiteltípussal találkozhatunk a piacon, amelyek nem illenek bele az eddig tárgyalt kategóriákba:

Autóvásárlásnál például lízinget is igénybe vehetünk, ez leginkább abban különbözik a többi konstrukciótól, hogy a finanszírozási célt nem a fogyasztó, hanem a lízingcég tulajdonolja. Ilyenkor a lízingcég vásárolja meg a tárgyat abból a célból, hogy a fogyasztónak tőke- és kamatfizetés ellenében használatba adja. A lakossági lízingekre az a jellemző, hogy a lízing futamidejének lejárta után a fogyasztó automatikusan tulajdonjogot szerez a tárgy, leggyakrabban autó felett. Ennek a típusnak az az előnye, hogy a kisebb kockázat miatt általában kisebb kamatot is kell fizetni, valamint számos plusz szolgáltatást is kaphatunk a pénzintézettől.

is igénybe vehetünk, ez leginkább abban különbözik a többi konstrukciótól, hogy a finanszírozási célt nem a fogyasztó, hanem a lízingcég tulajdonolja. Ilyenkor a lízingcég vásárolja meg a tárgyat abból a célból, hogy a fogyasztónak tőke- és kamatfizetés ellenében használatba adja. A lakossági lízingekre az a jellemző, hogy a lízing futamidejének lejárta után a fogyasztó automatikusan tulajdonjogot szerez a tárgy, leggyakrabban autó felett. Ennek a típusnak az az előnye, hogy a kisebb kockázat miatt általában kisebb kamatot is kell fizetni, valamint számos plusz szolgáltatást is kaphatunk a pénzintézettől. A babaváró hitel egy olyan államilag kamattámogatott hitel, amelyet egy vállalt gyerek esetén lehet igényelni, a maximális összege 10 millió forint. Az összeg szabadon felhasználható, a speciális jellege pedig abban rejlik, hogy állami kezességvállalással működik, azaz fizetésképtelenség esetén az állam téríti meg a kárt a pénzintézetnek, az ügyfél által fizetett 0,5%-os díjért cserébe. Éppen ezért nincs szükség ingatlanfedezet bevonására, ami máshol ekkora összegnél ritkán érhető el. A kamattámogatás miatt ráadásul a feltételek teljesülése esetén a 20 éves futamidő végéig 0%-on futhat, így lakásvásárlásnál is jó opció lehet, de más cél esetén is megéri felvenni. A babaváró támogatássá is átalakulhat, a második gyermek születésekor 30%-ot engednek el az aktuális tartozásból, a harmadiknál pedig 100%-ot, azaz az egész tartozást. A babaváró részleteiről itt olvashatsz bővebben.

Következmények: mi történik fizetésképtelenség esetén?

Az, hogy mi történik akkor, ha nem fizetjük vissza a hitelt, a típustól és a választott banktól is függ. Amennyiben késve kerül a bankhoz az adott havi törlesztőrészlet, arra késedelmi kamatot kell fizetni, ha viszont egyáltalán nem kerül visszafizetésre, már sokkal súlyosabbak a következmények. Először a bank megpróbálja felvenni az ügyféllel a kapcsolatot, ha pedig nem kap választ, felmondhatja a kölcsönszerződést, a tartozást pedig késedelmi kamattal együtt egy összegben kell megfizetni.

Ha a fizetésképtelenség továbbra is fennáll, a bank eladhatja a tartozást egy követeléskezelőnek, még rosszabb esetben pedig végrehajtóhoz is kerülhet az ügy. A végrehajtás a teljes vagyonra kiterjedhet, ilyenkor inkasszó formájában vonhatja le akár a bankszámláról is az összeget a végrehajtó. Fedezetes hiteleknél a fedezet a bankhoz is kerülhet, a pénzintézet pedig árverezheti is azt.

A fenti következmények miatt fontos az, hogy mindig megfontoltan és körültekintően vegyünk fel hitelt. A bankok ajánlatai között hatalmas különbségek lehetnek, akár milliókat is nyerhetünk azon, ha a megfelelő pénzintézetet választjuk. Ha a hitelfelvétel meggondolatlanul történik, könnyen megeshet az, hogy nem tudjuk visszafizetni a hitelt, és az előbb tárgyalt következményekkel szembesülünk. Tudatos hitelfelvétellel pedig akár nyerhetünk is, ilyen lehet például az, ha a kamat kisebb, mint az infláció, vagy az új hitellel egy régebbi, rossz kamatozású hitelt váltunk ki.

Címlapkép forrása: Getty Images