Újabb embereket rúg ki két amerikai nagybank

A kínai üzletkötések lassulása miatt több állást is megszüntet a Bank of America és a Citigroup, előbbi csütörtökön 6 munkavállalóját küldte el, köztük David Lam, a BofA egyik üzletágának ügyvezető igazgatója is köztük van. A globális befektetési bank globális szinten hajt végre leépítéseket, ez is ebbe a folyamatba illik bele.

A Citi négy dolgozó munkaviszonyát szüntette meg a kínai befektetési banki csapatában, globálisan pedig a munkavállalóinak 1 százalékától válik meg. A Bloomberg értesülései szerint a Citigroup több száz munkahelyet szüntet meg különböző területeken, a befektetési banki részleget is beleértve - írja a lap.

Mark Mason, a Citigroup pénzügyi igazgatója azt mondta, hogy aktívan vesznek fel új munkavállalókat, ha ez a stratégiájuk végrehajtását jelenti, de ott is toboroznak, ahol a környezet indokolja azt.

Az elmúlt hetekben több nagybank leépítésekről számolt be, köztük a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is. A Citigroupnak 2022 negyedik negyedévében 240 ezer alkalmazottja volt, ebből körülbelül 2400-an kereshetnek új munkahelyet.

Címlapkép forrása: Getty Images