Jön az OTP nagy napja - Mire számíthatunk?

Egyre nagyobbra nő az OTP Csoport, amiben a felvásárlások is sokat segítenek, így a bevételek és a korrigált profit is rekordközeli szintekre emelkedik, csak hát számtalan egyszeri tétel és újra emelkedő céltartalékolás tartja nyomás alatt a bank eredményét, ezek a trendek látszanak a várakozások szerint a tavalyi negyedik negyedéves számokon is. Pénteken hajnalban teszi közzé az OTP a legfrissebb gyorsjelentését, amiben az egy évvel korábbihoz képest ötödével emelkedő negyedéves bevételről, de hatodával visszaeső profitról számolhat be.

A bakcsoport bevételei most már tartósan 400 milliárd forint felett alakulnak negyedévenként, ehhez az organikus növekedés mellett kellett a sok megvett bank, amiknek az eredménye egymás után épül be az OTP kimutatásaiba. A tavalyi negyedik negyedévre az elemzők 443 milliárd forintot várnak, ami több mint ötödével magasabb, mint egy évvel korábban. És a bevételekben még nincs benne a már megvett szlovén Nova KBM, vagy az üzbég bank, szóval jönnek majd még új rekordok, amikor azoknak a bankoknak az eredményei is megjelennek a kimutatásokban. 2022 egészében a bevételek csoportszinten már meghaladhatták az 1600 milliárd forintot, ez az érték duplája az 5 évvel korábbinak. A várakozások szerint a működési költségek a bevételeknél kisebb mértékben növekedhettek, így a működési eredmény 23 százalékkal 218 milliárd forintra nőhetett. Kockázati költségek soron nagy ugrást várnak az elemzők, 44 milliárd forint a várakozás, ez másfélszer akkora, mint egy évvel korábban. Az egész éves céltartalékolás szintje megközelíthette a 2020-as szintet. Korrekciós tételek soron is nagy ugrás várható, a várakozások átlaga 45 milliárd forint, ebben a legnagyobb tétel a kamatstop meghosszabbításának negatív hatása, a várakozások szerint ez 38 milliárd forint negatív eredményhatással jár. A bankcsoport a tavalyi negyedik negyedévben 102,5 milliárd forint adózott eredményt érhetett el. Ha az egész éves számokat nézzük, akkor a korrigált eredmény új rekordra, 587 milliárd forintra emelkedne, a konszolidált adózott eredmény viszont a több mint 250 milliárd forintnyi korrekciós tétel miatt 334 milliárd forint lehetett tavaly, ami nagy visszaesés 2021-hez képest, és nagyjából a 2018-as szintnek felel meg. Összességében tehát az egy évvel korábbihoz képest ötödével emelkedő bevételek, de a megugró céltartalékolás és korrekciós tételek miatt hatodával csökkenő profit várható. Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images