Fordulópont jöhet a bankolásban Magyarországon: digitális hitelekkel támadnak a bankok?

Ma már természetes, hogy mobilról indítunk átutalásokat, egy kattintással fizetjük be a rezsiszámlánkat, vagy éppen mobilon csekkoljuk az egyenlegünket. Ám a hitelezés folyamatát még mindig csak részben sikerült digitalizálni a bankoknak: a legtöbb esetben egy ponton be kell menni egy fiókba, és alá kell írni a dokumentumokat. Az idei év fontos változásokat hozhat a területen: „arra számítunk, hogy az online hitelezést támogató digitális fejlesztések idén újabb lendületet vesznek” – mondja lapunknak Jeney Gábor, a digitális azonosítási megoldásokat fejlesztő Comnica vezetője.

Változnak a szabályok

A minősített fogyasztóbarát lakáshitelek esetében fontos változás, hogy 2024-től ennél a terméknél a bankoknak biztosítaniuk kell az online igénylés lehetőségét. Az MNB ezzel abba az irányba tereli a piaci szereplőket, hogy a folyamatok legyenek lehetőség szerint egyre inkább online elérhetőek, gyorsabbak, az ügyfél számára kényelmesebbek. Másrészt az ügyfeleknek is elvárása ma már az, hogy minél több banki terméket és szolgáltatást online vehessenek igénybe.

A jó hír az, hogy az online folyamatok felépítéséhez az informatikai piacon rendelkezésre állnak a megoldások és modulok a különböző részfolyamatokra, amelyeket összekapcsolva létre lehet hozni egy akár end-to-end online hitelezési folyamatot.

Az MNB elvárása a jövő évtől a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek esetében elsősorban az, hogy a hitelezési folyamat döntő része, az igénylés digitális csatornán történjen. Az igénylési folyamat során az ügyfél kiválasztja a hitelterméket, regisztrál a bank oldalán, azonosítja magát, létrejönnek a hiteligényléshez szükséges dokumentumok, melyeket aztán online alá is kell írni.

Azonosítás

Az ügyfél azonosítása az online hitelezési folyamat egyik kritikus eleme, fontos, hogy ez megbízható és biztonságos, de ugyanakkor az ügyfél számára kényelmes legyen. Ilyenek lehetnek a szelfit és az e-személyi chipjének beolvasását ötvöző megoldások. Egy ilyen megoldással nem szükséges időpontot egyeztetni a bankkal, az e-személyit befényképezve, majd a mobilhoz érintve megtörténik az adatok kiolvasása, az összehasonlítás az igazolványon tárolt kép és a szelfi között, illetve a megadott adatok összehasonlítása a személyin lévőkkel.

Újdonságnak számít az összehasonlítás teljes automatizációja. Jelenleg a legtöbb ilyen azonosítás úgy működik Magyarországon, hogy ha megtörténik egy szelfis azonosítás, az eredményen biztonsági okokból két emberi szempár is végigfut – azaz, amikor a szoftver azt mondja, hogy az azonosítás sikeres volt, akkor is még két banki alkalmazott ellenőrzi az adatokat.

"Technológiai oldalról már eljutottunk oda, hogy képesek vagyunk magát az ellenőrzést is automatizálni. A folyamatban részt vesz ugyan a bank ügyfélszolgálatos munkatársa, de nem biztos, hogy mindig mindent meg kell néznie. A szoftverbe ágyazott mesterséges intelligencia segít eldönteni többek között azt is, hogy az okmányfotón látható kép hány százalékban egyezik meg az ügyfél szelfijével, vagy hogy a szelfi „élőben” készült-e, és nem egy képgalériából előhúzott fotóval akarjuk átverni a rendszert" – mondja Jeney Gábor.

Egyszer még mindig be kell menni a fiókba?

Az igénylés elbírálása után a jegybank elvárása szerint az ügyfélnek legfeljebb egyszer kell bemennie egy fiókba, és a hitelszerződés közjegyzői aláírása is egy alkalommal kell, hogy megtörténjen. Bár az MNB ilyen feltételt nem támaszt, az utóbbi lépés digitalizálása is megoldható lenne Jeney Gábor szerint. Az úgynevezett teljes bizonyító erejű magánokiratnak – az offline világban ez az aláírt, két tanúval ellátott okirat – digitális megfelelője is létezik már, ez a minősített aláírás.

A minősített aláírás biztosításához úgynevezett bizalmi szolgáltatókra is szükség van, akik képesek arra, hogy olyan rendszert adjanak a banknak, amely szinte észrevétlenül belesimul a netbanki alkalmazásába, és alkalmas arra, hogy az ügyfél magas biztonsági sztenderdek betartása mellett aláírjon a segítségével dokumentumokat. Ez jogilag úgy is működhet, hogy nem a bizalmi szolgáltató végzi el magát az azonosítást, hanem köt egy szerződést a bankkal arról, hogy ő elfogadja a bank által végzett azonosítást, ha az egy auditált hírközlési eszközzel történik (például szelfis azonosítással).

Például, ha egy lakáshitelt igényel az ügyfél, és a netbankban szelfivel azonosítja magát, majd előáll a dokumentáció, amit alá kell írni, akkor a bizalmi szolgáltató ahhoz, hogy adjon egy tanúsítványt az ügyfélnek, nem azonosítja be még egyszer az ügyfelet, hanem az azonosítást a bankkal kötött szerződésnek megfelelően elfogadja. Ennek megfelelően a bizalmi szolgáltató azonnal kiad egy tanúsítványt az ügyfél részére, ami lehetővé teszi a dokumentum minősített aláírását. Ezzel előáll egy teljes bizonyító erejű magánokirat elektronikus formában úgy, hogy az ügyfél végig a banki ügyintézés folyamatában maradt, és nem kellett rendelkeznie előzetesen a minősített aláíráshoz szükséges tanúsítvánnyal.

Az elmúlt években többször felmerült banki és kormányzati berkekben, hogy érdemes lehet piaci szolgáltatások esetén is engedélyezni az állami dokumentumok aláírására alkalmazott AVDH-t (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítést), amit az Ügyfélkapun keresztül lehet elérni. Ám ez esetben az ügyfélnek ki kellene lépnie a banki folyamatból, átlépni egy másik felületre, majd visszatérni, ami jelentősen ronthatja a ügyfélélményt és a folyamat félbehagyásának kockázatát is nagyban növelheti. Ráadásul sokaknak ügyfélkapu hozzáférésük sincs, így ők eleve elesnek az online ügyintézés lehetőségétől.

Arra számítunk, hogy az online hitelezést támogató digitális fejlesztések idén újabb lendületet vesznek. Ha a recesszió után a piac ismét magára talál, a most elmaradó hitelkereslet várhatóan hirtelen, nagyobb hullámokban jelentkezik majd.

"Ez az év addig is a felkészülés éve lehet: most még van idő arra, hogy a bankok felépítsék azokat a folyamatokat és csatornákat, melyek a majdan visszatérő ügyfeleket nagyobb számban is képesek kiszolgálni.” – összegzi Jeney Gábor.