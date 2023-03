Már a bajba került amerikai nagybank eladásáról tárgyalnak

Hitelezés 2023 A 2020-as évek talán legnehezebb időszaka vár 2023-ban a magyar bankszektorra. Hogy lehet üzletileg sikeressé tenni ezt az évet? Ezt járja körbe május 4-ei Hitelezés 2023 konferenciánk. Regisztráció itt!

A lap értesülései szerint az SVB tárgyalásokat folytat a cég eladásáról, miután a bank tőkebevonási kísérletei kudarcot vallottak, több pénzintézet is az SVB lehetséges megvásárlását vizsgálja.

Az SVB akkor jelentette be a részvénykibocsátást, amikor ügyfelei elkezdték kivonni betétjeiket. A hitelezőnek lényegében az összes értékesíthető értékpapírt likvidálnia kellett portfóliójában, hogy teljesíteni tudja a kifizetéseket, ez a banknak 2 milliárd dollárjába került. Ennek következtében frissítette az idei évre vonatkozó előrejelzését a bank, ebben a nettó kamatbevétel erőteljesebb csökkenését várja. A helyzetet csak tovább rontja, hogy több neves kockázatitőke-befektető cég is azt tanácsolta vállalati ügyfeleinek, hogy elővigyázatosságból inkább vegyék ki pénzüket a bankból. Az SVB-nél látható gondok az amerikai bankrendszer egészét is megérintették, erről ebben a cikkben írtunk bővebben:

A hírek hatására a bank részvényeinek árfolyama csütörtökön zuhanórepülésbe kezdett: először csütörtökön estek 60%-ot, majd pénteken még egyszer ugyanennyit.

A szerdai közlemény szerint az SVB 1,25 milliárd dollárnyi törzsrészvényt és további 500 millió dollárnyi szavazatelsőbbségi részvényt kívánt eladni. Azt is bejelentették, hogy megállapodtak a General Atlantic befektetési céggel 500 millió dollárnyi törzsrészvény eladásában, viszont ez az üzlet a másik törzsrészvénykibocsátás lezárásától függött.

Címlapkép forrása: Getty Images