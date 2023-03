Nehéz szívvel vett búcsút egy videóban dolgozóitól a csődbe ment bank vezére

Greg Becker, az SVB Financial Group vezérigazgatója pénteken videoüzenetet küldött a dolgozóknak, amelyben elismerte a Silicon Valley Bank összeomlásához vezető "hihetetlenül nehéz" 48 órát – számol be a hírről a Reuters. Az amerikai pénzintézetet időközben az S&P és a Moody’s is leminősítette, a bankcsőd miatt a brit jegybank is lépéseket fontolgat a brit leánybank ügyében.

Hihetetlenül nehéz szívvel vagyok itt, hogy átadjam ezt az üzenetet…El sem tudom képzelni, mi járhatott a fejükben, miközben azon gondolkodtak, vajon mi lesz a munkájukkal, a jövőjükkel

- mondta a Reuters által látott videóban.

Becker arra kérte a dolgozókat, hogy "maradjanak együtt, próbálják támogatni egymást, próbálják támogatni ügyfeleinket, dolgozzanak együtt", hogy a vállalat számára jobb eredményt érjenek el.

Köszönöm, és a szívem veletek van

- mondta.

A lap megjegyzi, hogy az FDIC-t nevezték ki a Silicon Valley Bank csődgondnokának, miután a kaliforniai bankfelügyelet pénteken bezárta a bankot. Becker elmondta, hogy a bankfelügyeleti hatóságokkal együtt dolgozik azon, hogy partnert találjon a banknak, de nincs garancia arra, hogy sikerül üzletet kötni.

Mindeközben a Reuters arról is beszámolt, hogy a Moody's hitelminősítő pénteken leminősítette az SVB Financial Group és banki leányvállalata, a Silicon Valley Bank besorolását. A Silicon Valley Bank hosszú lejáratú, helyi valutában elhelyezett bankbetéteinek hitelminősítését A1-ről Caa2-re, a kibocsátói besorolásokat pedig Baa1-ről C-re rontotta. Az S&P Global korábban az SVB Financial Group és a Silicon Valley Bank hitelminősítését a "junk" kategóriába süllyesztette.

Az SVB körüli problémákról, az amerikai bankrendszernek okozott ütéséről és az SVB csődjéhez vezető útról itt számoltunk be korábban:

A Bloomberg korábban arról számolt be helyi állami forrásokra hivatkozva, hogy az SVB betétesei csütörtökön 42 milliárd dollárnyi betétet próbáltak meg kivonni a pénzintézetből.

A Coindesk úgy értesült, hogy az amerikai törvényhozók pénteken találkoztak a Federal Reserve és a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) képviselőivel, hogy megvitassák az SVB Financial Group összeomlását. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter is találkozott pénteken a bankfelügyelőkkel az SVB összeomlása miatt.

Folyamatosan jönnek olyan hírek is, hogy az egyes startupok milyen kitettséggel bírtak az SVB felé. A Circle kriptocég például arról számolt be, hogy 40 milliárd dollárjából 3,3 milliárd dollárnyi tartalékot tart az összeomlott hitelezőnél. A Circle a múlt héten közölte, hogy a Silvergate-nél tartott USDC tartalékbetétek "kis százalékát" átcsoportosította más banki partnereihez. A Binance kriptotőzsde vezérigazgatója pénteken egy tweetben közölte, hogy nincs kitettségük az SVB-ben, ahogyan a Tether vezérigazgatója, Paolo Ardoino is erről számolt be. Hasonlóról számolt be a Paxos és a Gemini kriptotőzsde is.

Mindeközben az SVB csődje a brit pénzügyi szektorra is átterjedt, az amerikai banknak ugyanis a briteknél is van leánycége. A Reuters azt írja, hogy a brit jegybank pénteken közölte, hogy fizetésképtelenségi eljárás alá kívánja vonni a Silicon Valley Bank brit leánybankját, miután az amerikai szabályozó hatóságok pénteken átvették anyavállalatát, az SVB Financial Groupot.

A Bank of England azt közölte, hogy az SVB UK korlátozottan van jelen az Egyesült Királyságban, és nem rendelkezik a pénzügyi rendszert támogató kritikus funkciókkal. A cég időközben leállítja a kifizetéseket és a betétek elfogadását - közölte a jegybank.

A brit bankok fizetésképtelenségi eljárása keretében egyes betétesek akár 85 000 font (102 000 dollár) kártérítésre is jogosultak az elvesztett betétekért, illetve 170 000 fontra közös számlák esetén.

Címlapkép: Getty Images