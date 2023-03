Pusztítás az amerikai részvénypiacon: van olyan bankpapír, amelyik 70 százalékot zuhant ma

Ugyan a szabályozó hatóságok vasárnap este rendkívüli lépéseket tettek a csődbe ment Silicon Valley Bank és a Signature Bank betéteseinek támogatására, és további finanszírozást ajánlottak fel más bajba jutott intézményeknek, a befektetőket szemmel láthatóan nem nyugtatták meg ezek a rendkívüli intézkedések, hiszen durván ütik az amerikai bankrészvényeket.

Hamarosan kinyit az amerikai piac, és az előjelek alapján az európai piacokhoz hasonlóan ott is komoly mínuszokra lehet számítani, ami éles kontrasztban áll azzal a korábbi képpel, mely szerint a kamatemelési várakozások csökkenésével visszapattanhat ma a piac.

Természetesen az USA-ban is a bankpapírokat büntetik a leginkább a befektető, a legnagyobb mínuszban a First Republic Bank árfolyama van a mai nyitást megelőzően, a San Francisco-i bank részvényei 70 százalékot zuhantak, miután múlt héten már 33 százalékot estek. A First Republic Bank vasárnap az ügyfeleknek küldött levelében azt írta, hogy "tőkehelyzete továbbra is erős" és "jelentősen meghaladja a szabályozói követelményeket". A First Republic emellett közölte, hogy további finanszírozást biztosított a JP Morgan révén, így különböző forrásokból összesen 70 milliárd dollárnyi forráshoz jutott hozzá. A hitelező azt is közölte, hogy további hitelfelvételi lehetőséggel rendelkezik a Fednél.

Eközben a többi regionális banknál is masszív mínuszokat látunk, a PacWest Bancorp 40 százalékot zuhant.

A Western Alliance Bancorp 64 százalékos mínuszban nyithat.

A Zions Bancorporation 20,4 százalékot esett.

A KeyCorp 13 százalékot esett.

A nagyobb intézmények közül a Bank of America 6 százalékot esett.

A Charles Schwab pedig 20 százalékot zuhant.

