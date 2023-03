Beismerte a svéd nyugdíjalap, hiba volt több millió eurót rakni a becsődölt bankokba

Magnus Billing, az Alecta vezérgazgatója azt nyilatkozta a Bloombergnek adott keddi interjújában, hogy hatalmas veszteségeket kellett elkönyvelniük az SVB-hez, a Signature Bankhoz és a First Republic Bankhoz fűződő befektetéseken.

Az Alecta híres arról, hogy viszonylag kevés részvényt tart a portfóliójában, mégis az SVB negyedik legnagyobb tulajdonosa volt. 2019 júniusában kezdtek el pénzt tenni az SVB-be, a bank bedőlése előtt a teljes befektetés pedig elérte a 8,9 milliárd svéd koronát (790 millió euró) is. A Signature Bankba még korábbban, 2016-ban kezdtek el befektetni, a teljes összeget pedig 7 év alatt 3,2 milliárd svéd koronára (284 millió euró) tornázták fel. Az SVB és a Signature Bank becsődölésén az Alecta 14,5 milliárd svéd koronát, azaz 1,27 milliárd eurót vesztett, ez a teljes kezelt vagyonuk 1%-át teszi ki.

A First Republic Bankban lévő részvényeinek értéke a csődök előtt 9,7 milliárd svéd korona (860 millió euró) volt, majd miután a bank részvénye 67%-ot zuhantak, 7,3 milliárd svéd korona (648 millió euró) lett, ez a két másik bankon elkönyvelt veszteségeket még 207 millió euróval növeli.

Az Alecta vesztesége felháborodást váltott ki Svédországban, mivel korábban azért szállt ki két svéd pénzintézetből, mivel úgy gondolták, hogy a startupokkal és kriptopiaccal többet foglalkozó SVB és Signature Bank jobb megtérülést fog hozni. A vezérigazgató szerint kezdetben jól teljesítettek a befektetések, most azonban el kell ismernie, hogy kudarcot vallottak. Kiemelte azonban azt is, hogy az Alecta pénzügyi helyzete továbbra is erős, és a két csőd nem fogja veszélyeztetni a nyugdíjalap 2,6 millió ügyfelének vagyonát.

