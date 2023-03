Ennyiért venné meg a bajba jutott Credit Suisse-t a svájci riválisa

Legfeljebb egymilliárd dollárért venné meg a Credit Suisse-t riválisa, a UBS - írja a Financial Times . A svájci bankóriás ajánlata azt jelenti, hogy a Credit Suisse 0,25 svájci frankot (0,27 USD) kapna részvényenként, utóbbi azonban visszautasította az ajánlatot.

A UBS már korábban bejelentette, hogy megvásárolná a bajba került Credit Suisse-t. A felvásárlás kapcsán most is aktívan zajlanak a tárgyalások, és megszületett az első konkrét ajánlat is, amelyben a UBS 1 milliárd dollárt ajánlana a Credit Suisse vállalatért. Ezt azonban a Crdeit Suisse visszautasította, miután ez mintegy 7 milliárd dollárral alacsonyabb összeget jelentene, mint a vállalat pénteki záróára alapján számított érték. A Credit Suisse részvényei pénteken 1,86 svájci frankon zártak.

Szakértők szerint a pénzügyi válság óta ez az első olyan eset, amikor egy nemzetközileg is fontos bank megmentéséről tárgyalások folynak. A kialakult helyzet azonban folyamatosan változik, így nincs garancia arra, hogy megállapodás születik, vagy a feltételek változatlanok maradnak. A svájci kormány sürgősségi intézkedéseket készít elő és olyan jogszabályokat tervez bevezetni, amelyek felgyorsíthatják a Credit Suisse esetleges átvételét.

