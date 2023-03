Bankmentés Svájcban: biztonságban vannak az európai bankok?

Tegnap este bejelentésre került, hogy a UBS kormányzati közvetítéssel megállapodott a Credit Suisse megvásárlásáról, emellett a CS-mentés és egyéb bankok körüli aggodalmak piaci hatásainak csillapítására vasárnap este a világ hat nagy jegybankja egy koordinált lépést jelentett be (napi gyakoriságúra sűrítik a dolláralapú likviditásnyújtási tendereket.) A bejelentések úgy tűnik nem tudták megnyugtatni a befektetőket, ugyanis az ázsiai piacok komoly mínuszban zárták a kereskedést, az esést pedig a bankrészvények vezették. Európában komoly mínuszban nyitottak a vezető börzék és a magyar tőzsde is, az esést pedig ezúttal is a bankrészvények vezették, a nyitást követően azonban fokozatosan javul a hangulat.