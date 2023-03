Hiába kapott segítséget, továbbra is veszélyben lehet a First Republic Bank

A múlt héten kapott, 11 amerikai bank által összerakott 30 milliárd dolláros likviditási segítség ellenére jelenleg 18% körüli mínuszban mozog a First Republic Bank részvényeinek árfolyama a nyitás előtti kereskedésben, miután az S&P a „junk”, vagyis a befektetésre nem ajánlott kategóriába minősítette le a pénzintézetet.

A globális banki részvények és kötvények piaca is nyomás alá helyeződött, miután az UBS egy mentőakció keretében felvásárolta a bajba jutott Credit Suisse-t. Az összeolvadás negatívan érintette a Credit Suisse kötvényeinek tulajdonosait. „Bár a First Republic Bank azt mondja, hogy megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek a túléléshez, a befektetők attól félnek, hogy ők is veszélybe kerülhetnek” – mondta Jason Pride, a Glenmede vagyonkezelő befektetési igazgatója.

A New York Times pénteki jelentése szerint a First Republic Bank tőkét vonhat be más bankoktól és pénzintézetektől, valamint tárgyalásokat folytathatnak az eladásról is. A Reuters értesülései szerint a bank folytatja a tőkeemelési kísérletét, de nincs üzlet a láthatáron.

A First Republic Bank részvényeinek árfolyama 80%-ot zuhant a múlt héten, mivel a befektetők attól félnek, hogy az ügyfelek egyre több betétet fognak kivonni a pénzintézetből. A múlt héten több regionális hitelintézet részvényei is zuhanásnak indultak, a hét elejére viszont nagyrészt visszaerősödtek.

Címlapkép forrása: Getty Images