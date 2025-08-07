  • Megjelenítés
Fizikai munkásként is elérhető a félmillió feletti nettó – de nem akárhol
Podcast

Fizikai munkásként is elérhető a félmillió feletti nettó – de nem akárhol

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében arról volt szó, melyek azok az ágazatok és megyék, ahol nem ritkák a félmillió körüli, vagy akár ennél is nagyobb nettó átlagkeresetek a fizikai munkások körében. A témában Szánthó Péter, a Pénzcentrum rovatvezetője volt a vendégünk. Az adás második részében egy magyar bányaberuházás részleteiről volt szó: a tervek szerint jövőre kezdheti meg a sókitermelést Európa legmodernebb és leghatékonyabb bányájában, a romániai Virágosvölgyben a Veres-Salt zrt. Vendégünk a témában Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója és makroelemzője volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Fizikai munkások – (01:29)
  • Sóbánya beruházás – (09:01)

Címlapkép forrása: Portfolio

