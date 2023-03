Közleményben üzentek az európai bankhatóságok a banki kötvények megriadt befektetőinek

Az Európai Bankhatóság (EBA), az Európai Központi Bank (ECB) és az Európai Egységes Szanálási Testület (ESRB) a Reuters beszámolója szerint a svájci hatóságok azon döntésére reagált, hogy a Credit Suisse kiegészítő Tier 1 kötvényeit (AT1 kötvények) még akkor is leírják, amikor a részvényeseket nem éri teljes veszteség: a papírjaikon kedvezőtlen átváltással ugyan, de UBS-részvényeket kapnak.

A hatóságok igyekeztek egyértelművé tenni, hogy az eurózónában továbbra is a részvényeseket fogják veszteséggel sújtani a kötvénytulajdonosok előtt. "Ezt a megközelítést következetesen alkalmazták a korábbi esetekben, és továbbra is ez fogja vezérelni az SRB és az EKB bankfelügyeleti tevékenységét a válságkezelések során" - áll a közleményben. A kiegészítő elsődleges alapvető tőkeelemek az európai bankok tőkeszerkezetének fontos elemei, és azok is maradnak" - tették hozzá.

Ugyanakkor üdvözölték "a svájci hatóságok tegnapi átfogó intézkedéscsomagját" a Credit Suisse megmentése érdekében. A UBS Group AG 3 milliárd svájci frankot fizet a 167 éves Credit Suisse Group AG-ért, és további legfeljebb 5,4 milliárd dollár veszteséget is vállal.

A tranzakciós során 16 milliárd svájci frank értékű AT1 kötvény értékét írták le nullára, ami feldühítette a kötvénytulajdonosokat, hiszen arra számítottak, hogy nagyobb védelmet élveznek a részvényeseknél.

Címlapkép: Getty Images