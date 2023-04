Svájc legnagyobb privátbankjához mehetnek a Credit Suisse elküldött dolgozói

A Julius Baer tárgyalásokat folytat azokkal a bankárokkal, akik korábban a Credit Suisse-nél dolgoznak, most viszont kénytelenek elhagyni a bajba jutott bankot a UBS felvásárlása miatt. Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, hatalmas elbocsátási hullám jöhet a két nagybank egyesülése után, a Credit Suisse a dolgozóinak 20-30%-a, azaz világszerte akár 36 ezer munkavállaló is elveszítheti a munkáját, főleg azok, akiknek a pozícióját már valaki betölti az UBS-nél.

Philipp Rickenbacher, a Julius Baer vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy a gazdag ügyfelek korábban a kockázatosan befektető Credit Suisse-nél és a UBS-nél bankoltak, az összeolvadás után viszont inkább a minőség felé fognak elmozdulni. A vezető aggódik a bankszektorban tapasztalható zavarok miatt, de szerinte a Julius Baer modellje jól működik, emiatt pedig át fogják vészelni ezt az időszakot.

A Julius Baer Svájc legnagyobb privátbankja, a Credit Suisse és a UBS összeolvadása után pedig az ország második legnagyobb bankja lesz a mintegy 424 milliárd svájci frankos kezelt vagyona alapján. A pénzintézet nem rendelkezik saját vagyonkezelési üzletággal, kizárólag a gazdag ügyfelek megbízásai alapján dolgoznak.

