Szinte a semmiből indított példátlan támadást Izrael - Mi fog most történni?

Hétfőre ismét kiéleződtek a harcok a Szíria déli sarkában élő drúz kisebbség és az iszlámhívők között. Izrael már korábban folytatott tárgyalást az iszlamisták által sátánistának tartott vallási csoporttal, a harcok kiújulását követően pedig először a szír fegyveres erőket, tegnap délután pedig a damaszkuszi kormányzati épületeket is lebombázták. Cikkünkben megpróbálunk választ adni a három legégetőbb kérdésre.

Nagyon úgy néz ki, hogy tegnap délelőtt a szír kormányerők, vagy azok egyes csoporjai is beszálltak a dél-szíriai drúzok és beduinok közötti fegyveres harcokba. Jeruzsálem már korábban figyelmeztette Damaszkuszt arra, hogy hagyják békén az Izraelben is nagy számban élő vallási kisebbség tagjait (akik egyébként anno lényegében kirobbantották a polgárháborút), tegnap pedig bombázni kezdtek katonai és kormányzati célpontokat is.

Most akkor az izraeli csapatok még több szír területet fognak elfoglalni?

A kérdésre a nagyon rövid válasz az, hogy erre minden esély megvan. Az izraeli ultranacionalisták körében nem titkolt vágy az, hogy Damaszkusztól délre nagyjából minden területet Izraelhez csatoljanak, a régióban élő drúzok – akikről itt írtunk bővebben – pedig a jelek szerint maguk hívták be az IDF-et, egyes felvételeken az is látható, amint Dávid-csillagos zászlókat tűznek ki.

Druze crossing from Israel into Syria to defend their peopleThe Druze are an ancient people, with ~1M in the worldMost live in SyriaThey have been terrorized by Islamic radicals for decades—ISIS turned some of their women into sex slavesGodspeedpic.twitter.com/Gd0LCm5UOG https://t.co/Gd0LCm5UOG — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) July 16, 2025

A drúzok számára egyébként az izraeli bevonulás kifejezetten előnyös lenne: a vallási kisebbséget az iszlamisták egyenesen sátánistának tartják, ezért az évszázadok alatt számtalan tisztogatás és pogrom áldozatai voltak már, Szíriában Asszad kormányerői és a különféle iszlamista frakciók is rendszeresen megtámadták őket. Ezzel szemben az Izraelben élő drúzok államilag elismert vallási felekezetnek számítanak, részt vesznek a politikai életben, katonáskodnak,

általánosságban tehát viszonylag biztonságos körülmények között élnek.

Drúzok három szíriai kormányzóságban élnek nagy számban, ezek nyugatról keletre: Quneitra, Daraa és Asz-Szuvajda. asz-Szuvajda pillanatnyilag amolyan államon belüli államként működik, mivel a drúzok tegnap bejelentették, hogy nem ismerik el a jelenlegi kormányt, Quneitra nagy részét pedig már egyébként is megszállta az IDF (ehhez a kormányzósághoz tartozik a Golán-fennsík is). Arra, hogy Quneitra egésze az IDF irányítása alá kerüljön, jó esély van, de ha nem állnak le a drúzok elleni támadások (pillanatnyilag tűzszünet van érvényben), könnyen meglehet, hogy az izraeli csapatok betörnek Daraába, hogy összekössék az ellenőrzésük alatt álló területeket asz-Szuvajdával

Mit tehetnek a szír kormányerők?

A jelek szerint a szír kormányerőknek esze ágában sincs felvenni a harcot az IDF-fel:

ma reggeli hírek szerint a hadsereg egyszerűen kivonult a déli tartományokból.





Israel'i #Druze militants arrived in #Syria's #Quneitra province after #Israel army opened border gates to #Syria. Town of Hader is another stronghold for Druze- trying to link their enclaves with support ?! pic.twitter.com/A2yrFvwJfj https://twitter.com/hashtag/Druze?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — C4H10FO2P ️ (@markito0171) July 16, 2025

A helyzetet valamelyest bonyolítja, hogy a kormány esküdözik: nem ők rendelték el a drúzok elleni támadást. Hasonló atrocitásra idén egyszer már volt példa: a tengerparti Tartúsz és Latakia kormányzóságokban a korábbi kormány támogatóinak magját képező alavita felekezet tagjait mészárolták halomra a kormányerőkhöz ilyen-olyan módon csatlakozó - bár hivatalosan nem a magnak tekintendő Hajat Tahrir al-Shamhoz tartozó - milíciák.

️BREAKING:Israel has bombed the Syria’s Ministry of Defense headquarters in Damascus, launching multiple airstrikes.Three of the strikes also targeted areas near the presidential palace in the capital. pic.twitter.com/wbpbq8OAiX https://t.co/wbpbq8OAiX — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 16, 2025

A kormány korábban azzal a nem túl megnyugtató magyarázattal állt elő, hogy egyszerűen nem tud irányítást gyakorolni a saját haderejét képező iszlamista milíciák fölött, és valószínűleg most is ez lesz a magyarázat: Ahmed al-Sharaa szír elnök, korábbi al-Nuszra és HTS parancsnok ma reggel jelentette be, hogy a szír állam feladata a drúz kisebbség megvédése. A kormány most valószínűleg kerülni fogja az összecsapásokat mind a drúzokkal, mind a sokkal jobban képzett és felszerelt IDF-fel, akár úgy is, hogy ezért cserébe területeket veszít.

Tehet bármit a nemzetközi közösség?

Az utolsó kérdésre a legkönnyebb választ adni: valószínűleg nem. Bár elméletben régóta lóg a levegőben, hogy a palesztinok, Libanon, Irán, most pedig Szíria megtámadása után valamilyen módon szankcionálják Izraelt a nyugati államok, ilyen lépések maximum elméleti szinten merültek fel.

BREAKING:Israel releases new videos of its air force striking armored vehicles of the Syrian Army driving toward Druze areas in southern Syria. pic.twitter.com/5sZNcy4if9 https://t.co/5sZNcy4if9 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 16, 2025

Abban biztosak lehetünk, hogy az ENSZ, az Európai Unió, illetve az összes környező arab-iszlám állam

be fogja dobni a mostanában kötelező mesterhármast, tehát aggódni fognak, elítélni a támadást, illetve önmérsékletre felszólítani.

Arra, hogy bármelyik környező állam fegyverrel próbálja meg bevédeni a szír kormányt, nagyjából nulla esély van, hiszen a régió egyetlen hadereje, ami elméletileg jó eséllyel meg tudna verekedni a profi IDF-fel Törökországé, de a szír szövetséges védelme érdekében egy potenciálisan pusztító háborút egészen biztos, hogy nem vállalnának be, cikkünk közléséig is csak elítélték az izraeli "szabotázsakciókat.

