Lecsapott az MNB egy fizetési szolgáltatóra, szabálytalanságok sorát találta nála

Az MNB vizsgálata nyomán 45 millió forint bírságot szabott ki az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-re, egyebek közt a vállalatirányítás, felügyeleti adatszolgáltatás, kockázatelemzés és -kezelés, tőkeszámítás, számvitel, likviditás és az IT terén feltárt szabálytalanságok miatt. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a pénzforgalmi szolgáltató biztonságos működését, de a jegybank megítélése szerint szükség van azok mielőbbi kijavítására - közölte a felügyelet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB)– helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – átfogó vizsgálatot végzett az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-nél (O.F.SZ.). A jegybank ennek során a 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot tekintette át - olvasható az MNB közleményében.

Az MNB megállapította, hogy a pénzforgalmi szolgáltató huzamosabb időn át felügyelő bizottság nélkül működött. A belső ellenőrzés erőforrásai nem voltak elegendők valamennyi terület megfelelő kontrolljára, annak szabályzatát hosszú ideje nem igazították hozzá a szervezet és a belső folyamatok változásaihoz. A jogszabályi megfelelőségi (compliance) terület függetlensége nem volt biztosított, a területért felelős munkakör hosszabb ideje betöltetlen volt. Az összeférhetetlenséget és érdekkonfliktust eredményező helyzetek megelőzésére és kezelésére kidolgozott eljárások gyakorlati működtetéséhez nem rendelkezett a szükséges szervezeti keretekkel, továbbá olyan belső szabályozóval, amely rögzítené a megfelelőségi szabályok megsértése esetén követendő folyamatokat.

Az O.F.SZ. nem tartotta naprakészen nyilván és nem jelentette be a jegybanknak kiszervezési szerződéseit, s emellett kiszervezési szabályzata sem felelt meg az MNB elvárásainak. A szolgáltató kockázatkezelési szabályzata nem szabályozta teljeskörűen a kockázatelemzési és -kezelési folyamatokat. Felügyeleti adatszolgáltatási szabályzata nem a tényleges gyakorlatnak megfelelően tartalmazta az adatszolgáltatásért felelős területeket, s a vizsgált évek közül az egyikben eltértek a tárgyév végére vonatkozó auditált felügyeleti jelentésnek, illetve a könyvvizsgáló által kiadott jelentésnek az adatai. Nem bizonyult megfelelőnek az ügyfélpénzek védelméről szóló szabályzata sem, továbbá a nulla százalékos kockázati súlyú eszközbe elhelyezendő ügyfélpénzek tervezése sem volt megfelelően alátámasztott. Nyilvántartásai pedig nem tartalmazták naprakészen az ügyfeleinél található POS-terminálok számát.

Az O.F.SZ. helytelenül tartotta nyilván elsődleges alapvető tőkéjében az általa kibocsátott ázsiós osztalékelsőbbségi részvényeket, illetve nem a megfelelő év fizetési forgalma alapján állapította meg tőkekövetelményét. A likviditás területén feltárt helytelen kalkulációs módszer alkalmazása kihatott az O.F.SZ. által nyújtott szolgáltatás megfelelőségére is, illetve informatikai problémákat is feltárt.

Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában kötelezte az O.F.SZ.-t a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A jogsértések miatt az MNB 45 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a szolgáltatóra. A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy több területen is számos jogsértés merült fel, illetve, hogy ezek egy része ismétlődőnek minősült, mivel azokat az MNB már a korábbi átfogó vizsgálata során is megállapította. Enyhítő körülménynek számított, hogy az intézmény egyes jogsértéseket már a vizsgálat során megszüntetett, illetve azok korrekciójának tervéről számolt be.

Címlapkép: Getty Images