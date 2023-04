Elképesztő zuhanás a magyar lakáshiteleknél: mi jön még ezek után?

Hitelezés 2023 Hitelezés 2023 konferencia május 4-én! Nem érdemes lemaradni!

Az év első két hónapjában harmadára zuhant a lakáshitelek kihelyezése Magyarországon az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján látnak-e már viszonylagos élénkülést saját üzletükben, jobb teljesítményre számítanak-e az év elejinél 2023 egészében, és mikor térhet vissza a korábbi kereslet?

Kiss Tamás, a Lakossági Termékfejlesztés vezetője, Erste Bank: A fiókhálózatunk és a közvetítői partnerek jelzései alapján március óta szép lassú emelkedést látunk a lakáshitel-keresletben az Erste Banknál az év mélypontot jelentő első két hónapjához képest, de ez még messze nem éri el azt a szintet, ahol 2022 tavaszán, éppen a Zöld Otthon Program csúcsán voltunk. A tavaly, stabil hitelbővülés mellett tapasztalt hitelkihelyezési volumennek nagyjából a fele áramlik most be a bankhoz kérelemként, hihetetlen piaci árverseny mellett. A mostani magas piaci kamatok miatt aki csak jogosult, igénybe igyekszik venni a családtámogatásokat és a kamattámogatott hiteleket, legyen szó a 3%-os CSOK-hitelről vagy a 0%-os babaváróról, és ezt követően jönnek csak szóba a piaci kamatozású lakáshitelek. Az átlagos felvett piaci lakáshitel-összegben ennek ellenére továbbra is fokozatos növekedést tapasztalunk. Arra számítunk, hogy a kereslet legalább 80%-a idén használt lakás vásárlására fog irányulni, hiszen a magas építési költségek és kamatok nem kedveznek az új lakások építésének, illetve a magas rezsiköltségek a családi házak vásárlásának sem. Idén tehát várhatóan a használt lakásokon áll vagy bukik a piac, miközben a családtámogatások, például a CSOK karácsonykor belengetett esetleges finomhangolása is lehet még némi hatással.

Sándorfi Balázs, alapító-ügyvezető, Bankmonitor: Megítélésünk szerint az év első negyedéve lehetett a mélypont mind a lakástranzakciókban, mind a jelzáloghitelezésben (leszámítva egy új - jelenleg nem ismert - globális, vagy magyar specifikus, jelentős negatív makrofordulatot). Márciusban már a hitelkereslet érzékelhető erősödését tapasztaltuk, ami április-május hónapokban 20% feletti folyósítás növekményt is eredményezhetnek az első negyedév havi átlagaihoz viszonyítva. Az átlagos hitelfelvevő számára a külső körülmények közül 1. az energiaárak már nem jelentenek beláthatatlan fenyegetést (a nemzetközi árak érdemben csökkentek), 2. a forint idei erősödése szintén pozitívan hat, 3. érdemi kockázatként jelenleg az inflációt érzik a hitelfelvevők a legfenyegetőbbnek, 4. a lakáshitelkamatok stabilizálódtak, nem emelkednek tovább.

Szabó István, lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezető, OTP Bank: Az OTP Bank piacrésze továbbra is stabil, ez nagyban köszönhető annak is, hogy a hitelintézet az állami támogatások szakértőjének számít , és bár ezeknek is csökkent a volumene az előző évhez képest, de továbbra sem annyira, mint a piaci hiteleké. Az otthonteremtési támogatások jelentős szerepet játszottak a lakáspiac 2021-es és 2022-es első félévi szárnyalásában, a megmaradó állami támogatások pedig továbbra is kedvező, bár a jelenlegi gazdasági környezetben valószínűleg mérsékeltebb hatással lesznek a lakossági otthonteremtési célokra és a lakóingatlan-piacra is. Az, hogy az év további részében, hogyan alakul a piac nagyban függ a makrogazdasági helyzettől, ha sikerül az inflációt egyszámjegyűre csökkenteni, akkor elképzelhető egy piaci élénkülés a lakáshiteleknél is.

Elsősorban milyen tényezők határozzák meg mostanában az új lakáshitelek árazását a bankoknál, mekkora kamatversenyt tapasztal a piaci szereplők között, és túl vagyunk-e már a lakáshitelkamatok tetőzésén?

Kiss Tamás, a Lakossági Termékfejlesztés vezetője, Erste Bank: Olyan ez, mint amikor a közelebb lévő mágnes gyorsan összegyűjti a vasreszeléket. A bankok gyakran a hitelkereslet bejövő volumene alapján döntik el ugyanis, hogyan árazzák a lakáshiteleket: ha a vártnál gyengébb érdeklődést tapasztalnak, akkor visszavesznek a kamatokból, és fordítva. Emellett minden piaci szereplő törekszik arra is, hogy hosszú távon fenntartható módon végezze ezt, vagyis tartósan ne menjen az árazásban a forrásköltségek alá, nullszaldóssá vagy akár veszteségessé téve a hitelezést. Azért is döntő szempont az árazás az ügyfelek számára, mert nincsen olyan különbség a bankok szolgáltatási színvonala között kis piaci volumen esetén, hogy megérné 50-70 bázispontnál többet fizetni az egyik banknak, mint a másiknak. A legnépszerűbbnek most a 10 éves kamatperiódus számít, ezt követően pedig a futamidő végig fix kamat következik, de aki arra számít, mint én magam is, hogy néhány éven belül csökkenni fog a kamatkörnyezet, annak a most kevésbé jól futó 5 éves kamatperiódust is érdemes fontolóra vennie.

Sándorfi Balázs, alapító-ügyvezető, Bankmonitor: A kamatverseny márciustól kis mértékben megélénkült a bankok között. E mögött nem kis mértékben játszhat szerepet, hogy borzasztóan alacsony összpiaci volumen mellett kell szabad szemmel látható üzleti teljesítményt elérni a bankoknak jelzáloghitelezésben. A lakáshitelkamatok az idei évben már nem emelkedtek, sőt sok esetben egyedi kedvezményeken és akciókon keresztül jobb kamatajánlatok érhetők el, mint tavaly év végén. Amennyiben a nemzetközi kamatszint (bármilyen oknál fogva) nem kezd el emelkedni és ezen keresztül felfelé tolni a magyar 10 éves kamatszinteket, valamint hazai specifikumként jelenlévő átlagon felüli infláció sem löki meg a hosszú kamatszinteket, akkor túl lehetünk a lakáshitelkamatok tetőzésén.

Szabó István, lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezető, OTP Bank: Az OTP Bank folyamatosan nyomon követi az ügyfél igények változását és az elmúlt évben jelentős változás következett be az ügyféligényekben. Egyre tudatosabban állnak a lakásvásárláshoz, és ha hitelt vesznek fel, akkor a törlesztőrészlet nagysága mellett kiemelten fontos az is, hogy stabil legyen a törlesztőrészlet, de rugalmas is. Ezeket a tendenciákat már a termékfejlesztéseink során is beépítettük folyamatainkba. Így született meg az Évnyerő hitel és az egyszeri kamatcsökkentés megoldásunk, aminek segítségével a rugalmasságot és a stabil törlesztőrészletet egyszerre tudjuk biztosítani ügyfeleink számára. Árazásunkat is úgy alakítottuk ki, hogy a személyes igényekre szabható megoldásokat tudjunk biztosítani az ügyfeleknek.

Együtt jár-e a lakáshitelezés visszaesése az értékesítési és ügyintézői kapacitások leépítésével, elbocsátásokkal a bankoknál és a hitelközvetítői szektorban? Saját szervezeténél milyen új feladatokkal látják el a kereslet visszaesése miatt kevesebb lakáshitelezési feladatot ellátó munkatársakat?

Kiss Tamás, a Lakossági Termékfejlesztés vezetője, Erste Bank: Nem esünk neki baltával a kapacitásainknak. Ahogy az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, Harmati László mondta a Portfolio-nak év elején adott interjújában, nem célunk a „hitelgyár” leépítése. Egyéves időtávlatban arra számítunk, hogy vissza fog épülni a hitelvolumen a korábbihoz hasonló egészséges szintre. A fogyasztási hitelezés volumenét tekintve az Erste Bank ott tart, mint tavaly ilyenkor, a biztosítások, befektetések és bankszámlák értékesítése pedig még annál is jobban megy. Bár a jelzáloghitelezés területén elég tehát az e területen legképzettebb és leghatékonyabb munkaerőt tartani, tudunk munkát adni azoknak is, akiket most nem tudunk ezen a területen foglalkoztatni. A belső operáció, a mid office területek számára pedig a korábban kihelyezett állományok is sok munkát adnak: fejlesztjük a monitoringot, végrehajtjuk az előírt ellenőrzéseket a támogatott hiteleknél, kezeljük az elhúzódó és komplex ügyleteket, magyarán ezt a 3-4 negyedévet a portfólió kezelésével töltjük. A közvetítőknél nem biztos, hogy ennyire csereszabatos minden, hiszen míg a jelzáloghitelekben 50-55% körüli a részesedésük, a személyi kölcsönnél nem lehet magasabb 10-15%-nál. A nagy hálózatoknál azonban nem látunk problémát, keresik az új lehetőségeket, amelyeket a májusban nálunk is újrainduló lakás-takarékpénztári értékesítésben vagy a hitelkártyák területén is megtalálhatnak. A kevésbé szem előtt lévő kisebb partereknél viszont lehetnek komoly bevételproblémák.

Sándorfi Balázs, alapító-ügyvezető, Bankmonitor: A Bankmonitor komplex termék- és szolgáltatásskálával rendelkezett már a lakáshitelezés szignifikáns visszaesése előtt is, így számos lehetőség adott - képzésekkel is támogatva - a szakértők számára az élhető jövedelemszint fenntartására. Természetesen egy ilyen nehéz gazdasági környezetben a piaci koncentráció fokozódik; ahogy a bankfiókok száma csökken, úgy az alacsonyabb aktivitással rendelkező tanácsdók közül is többen elhagyják a piacot.

Szabó István, lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezető, OTP Bank: 2022 második felében már elkezdtük átcsoportosítani a munkaerőnket, főleg a lakáshitellel foglalkozó kollégákat más területekre, például a fogyasztási hitelek területére. A bankszektorra továbbra is inkább munkaerőhiány jellemző. A hitelkereslet visszaesése ellenére fenntartjuk a kapacitásainkat.

