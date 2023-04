Gáz és fék egyszerre: mekkora a baj a vállalati hitelezésben Magyarországon?

Komoly csapást mértek a recessziós félelmek, a 20% körüli piaci kamatok és az egyes vállalatokat eltérően érintő inflációs hatások a cégek hitelfelvételére Magyarországon. E negatív hatások immár a vállalati hitelállomány növekedésének lassulásán is tetten érhetők, de vajon mi következik ezután? A fék vagy a gáz lesz erősebb? Mennyire tudják megfogni a piaci visszaesést az ösztönző jellegű állami hitelprogramok? Három banki szakembert kérdeztünk meg vállalati hitelpiaci várakozásaikról, a témáról pedig külön kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a Portfolio május 4-ei Hitelezés 2023 konferenciájára , érdemes regisztrálni!

Az új rekordot hozó 2022-es év után jelentősen csökkent a vállalati hiteldinamika Magyarországon az utóbbi hónapokban. Mely piaci hitelek és ügyfelek esetében maradt még relatíve magas vagy tűrhető szinten a kereslet ágazat, cégméret, hitelméret, devizanem, hitelcél alapján?

Bertalan Sándor, középvállalati üzletág ügyvezető igazgató, Magyar Bankholding: Egyértelműen a támogatott termékek állnak a hitelkereslet középpontjában, a KAVOSZ Széchenyi Programja (jelenleg a MAX+ fut), valamint az EXIM Baross Gábor és Baross Gábor+ hitelprogramjai iránt érdeklődik a legtöbb vállalati ügyfél. Tekintettel arra, hogy a piaci forint alapú hitelek kamatai 20% körül alakulnak, a kamattámogatott vagy kedvező forrásköltséggel rendelkező fix kamatozású hitelek pedig 5-6% körül, így ez nem is meglepő. Az utóbbi időben a kereslet eltolódott a forgóeszköz hitelek felé a beruházási hitelekről, valamint a piaci alapú EUR devizahitelek iránt érzékeljük az érdeklődés növekedését. Ez utóbbit természetesen az árfolyamkockázatok mérlegelését követően tudjuk csak nyújtani azon ügyfeleink számára, akik rendelkeznek természetes deviza fedezettséggel. A cég mérete és az ágazati hovatartozás szempontjából nem tapasztalunk lényeges arányeltolódást az igényekben. Annyit talán érdemes még megemlíteni, hogy míg a Széchenyi Plusz program a KKV -k részére nyújt elérhető kamatozású hiteleket, addig a Baross Program már alkalmas nagyobb összegű, akár több milliárdos finanszírozási igények kielégítésére, nagyvállalati körben is.

Kementzey Ferenc, vállalati, pénzpiaci és befektetési banki területért felelős vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank: Valóban érezhetően visszaesett a hiteldinamika, különösen a beruházási hitelek esetében, viszont a külföldi beruházások és a megújuló szektor jelentős keresletet támasztanak. A magas kamatkörnyezet miatt a forint alapú finanszírozásban a kereslet inkább csak a támogatott programokra fókuszálódott. A kisebb vállalatok esetén lényegében csak a támogatott konstrukciók dominálnak, a közép és nagyvállalati szegmensben – természetes devizafedezettség esetén – erősebben jelen van elsősorban az euro alapú finanszírozás. Ágazati szempontból nem nagyon látni különbséget, általánosan igazak ezek a megállapítások.

Rajna Gábor, Vállalati divízió vezető, K&H Bank: Az emelkedő kamatkörnyezetben, a megemelkedő vállalati ráfordítások és kockázatok miatt sok vállalkozás esetében kardinális szerepe lehet a támogatott hiteleknek. A K&H a vállalati finanszírozás egyik legnagyobb stabil és független szereplője, nagy mértékben hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, ezért aktívan részt veszünk a refinanszírozott hitelprogramok nyújtásában. Az államilag támogatott hitelkonstrukciók tekintetében is elsősorban a forgóeszköz hitelek túlsúlya volt tapasztalható, a beruházási hitelekre vonatkozó kereslet a kedvező kondíciók ellenére is némileg csökkent. A deviza bevétellel rendelkező, jellemzően a közepesnél nagyobb méretű cégek körében továbbra is népszerű a piaci alapú EUR finanszírozás, a forgóeszköz-finanszírozás mellett, döntően fenntartható ingatlanberuházásokra és energiahatékonysági projektek megvalósítására. Szignifikáns változást a szektorok és ügyletméret tekintetében nem tapasztaltunk.

Az eredetileg meghirdetett 700 milliárdról 1000 milliárdra növelte a Baross Gábor Hitelprogramot az EXIM, de a többszörös kereslet alapján ez is gyorsan kimerül. A Széchenyi Kártya Program keretében ugyancsak nem terhelhető a végtelenségig az állami költségvetés. Képesek-e a támogatott programok arra, hogy a segítségükkel elkerüljék a bankok a vállalati hitelállomány zsugorodását a következő negyedévekben?

Bertalan Sándor, középvállalati üzletág ügyvezető igazgató, Magyar Bankholding: Várakozásaink szerint 2023-ban is tudjuk teljesíteni a kitűzött céljainkat a hitelállományok növelése tekintetében, ami természetesen az aktuális kamatkörnyezetben a támogatott termékek nélkül valószínűleg nehezen tudna megvalósulni. A Baross Gábor programba beadott igények és az allokált és megemelt összegek gyors kimerülése is azt bizonyítja, hogy az elérhető árazású hitelek iránt - amit a vállalkozás ki tud gazdálkodni - továbbra is erős a kereslet.

Kementzey Ferenc, vállalati, pénzpiaci és befektetési banki területért felelős vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank: Meglátásunk szerint a cél itt kettős: egyrészt el kell kerülni a vállalati hitelállomány zsugorodását, másrészt a korábban kihelyezett forgóeszköz finanszírozó, refinanszírozott hitelek (NHP) lejártakor szükséges megkímélni a vállalati szektort a jelentős kamatemelkedéstől. Ezek a konstrukciók nem jelentenek növekedést a hitelállományokban, de szerepük fontos. Sokszor felmerül a devizahitelezés mint megoldás, ám ehhez természetes fedezettség szükséges, nem reális minden piaci szereplőnek. Fontos a költségszint is, de az csak másodlagos döntési szempont. A támogatott programok eredményesek, de önmagukban nem elegendőek a teljes hiteldinamika befolyásolására, hiszen a hitelkeresletet elsősorban a gazdasági kilátások, várakozások befolyásolják. Az idei évben a Széchenyi hitelekre erősen csökkenő keresletet tapasztalunk.

Rajna Gábor, Vállalati divízió vezető, K&H Bank: A vállalati hitelállományok növekedésének mértéke csökkent 2022-hez képest, az állományok zsugorodására nem számítunk 2023-ban. Az EXIM Baross Gábor Hitelprogramja jelentős extra forrást jelent és nagymértékben támogatja a hitelezési aktivitás fenntartását. A programban elérhető források legnagyobb része a vállalatok forgóeszközhitel-igényének finanszírozását, kisebb arányban beruházási, ezen belül energiahatékonysági beruházási célokat szolgálja, ugyanakkor a lejáró forint hitelek refinanszírozása is jelentős. A Széchenyi Kártya Program a kkv ügyfélkör számára biztosít kedvezményes kamatozású hiteleket. Mivel a kkv ügyfélkör számára folyósított hitelállomány a teljes vállalati hitelpiac kisebbik részét reprezentálja, így annak hatása a teljes banki hitelportfolió alakulására kevésbé jelentős.

Várakozásaik szerint mikor érheti el, elérte-e már esetleg a vállalati ügyfelek általános pénzügyi helyzete a mélypontot a hitelképességi és fizetőképességi mutatók alapján? Mikorra várja a hiteldinamika érdemi fellendülését ez alapján, és mire van szükség ehhez?

Bertalan Sándor, középvállalati üzletág ügyvezető igazgató, Magyar Bankholding: A jelen gazdasági környezet, az inflációs nyomás, a kamatkörnyezet emelkedése, a deviza árfolyamok változása és a vállalati hitelmoratórium kivezetésének hatásai eltérő mértékben, de negatívan érintik az egyes vállalatokat. Ugyanakkor tapasztalatunk szerint elmondható, hogy a Magyar Bankholding tagbankjainak vállalati ügyfelei jól vették az előttük álló akadályokat, a tagbankok hitelportfoliójának minősége továbbra is jó. Az év második felében csökkenő – év végére akár egy számjegyű - inflációs várakozások és ezzel párhuzamosan a csökkenő kamatszint fordulatot hozhat a piaci kamatozású hitelek iránti keresletben. Addig is a hiteldinamika fenntartása szempontjából kulcsfontosságúak az államilag támogatott hitel konstrukciók.

Kementzey Ferenc, vállalati, pénzpiaci és befektetési banki területért felelős vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank: A vállalatok fizetőképessége alapvetően rendben van (egyedi nehézségek lehetnek csak), az összkép kedvező. Ugyanakkor az inflációs folyamatok, az EU pénzek körüli bizonytalanság, valamint a kamatszint alakulása egyelőre nem segíti a beruházási hitelkereslet növekedését. Látni kell, hogy nemcsak a kamat, hanem lényegében minden ún. input költség jelentősen megemelkedett a vállalatok számára. Ezzel együtt a vállalati oldalon idén is növekvő hitelpiaccal számolunk, de csökkenő dinamikával. Ehhez az is hozzátartozik, hogy az elmúlt évek a hitelezésről szóltak, mind saját forrású hitelekben, mind refinanszírozott programokban, mind NKP-ban jelentős aktivitás volt. Az idei év biztosan visszafogottabb lesz a korábbiaknál.

Rajna Gábor, Vállalati divízió vezető, K&H Bank: A vállalatok pénzügyi mutatóinak gyengülése 2023 második félévében érheti el a mélypontot. Legkorábban 2024-től várjuk a hiteldinamika érdemi fellendülését, de ennek legfőbb előfeltételei a recessziós félelmek, valamint a kamatszint érdemi csökkenése.

