Több mint félmilliárd dollárt bukott el egy bankcsoport a Credit Suisse megmentésén

Rengeteget vesztettek a befektetők azon, hogy a Credit Suisse mentőcsomagjának részeként nullára írták a bajba jutott bank AT1 típusú kötvényeinek értékét. A legnagyobb japán bankcsoport, a Mitsubishi UFJ Financial Group most a vezető tisztségviselőivel vizsgáltatja ki az ügyet, eközben pedig keresi azt az 1500 ügyfelét, akik összesen 95 milliárd jent, azaz 717 millió dollárt veszítettek a szóban forgó kötvények leírásán.

A japán bankcsoport nem az egyetlen vállalat, amely hasonló mértékű veszteségeket szenvedett el a kötvényeken: ahogy arról mi is beszámoltunk, a Pimco szenvedte el a legnagyobb ütést, mivel 80 befektetési alapon keresztül összesen 243 millió dollárt tartott a Credit Suisse AT1 kötvényeiben. A Pimco mellett a First Trust, a Vanguard, az Invesco és a Principal által működtetett alapok is nagy vesztesei a kötvények nullára írásának.

Az AT1 kötvények olyan értékpapírok, amelyeket vészhelyzetben, például amikor egy bank tőkemutatója egy bizonyos érték alá csökken, a szerződés szerint nullára lehet írni. A döntésen viszont a befektetők felháborodtak, ugyanis a szokásos hierarchia szerint a kötvényesek elsőbbrendűek a részvényesekkel szemben, most viszont csak az utóbbiak kaptak lehetőségek arra, hogy a Credit Suisse értékpapírjaikat UBS-re cseréljék. A befektetők összesen 17 milliárd dollárt helyeztek el a svájci bank AT1 kötvényeiben.

Az AT1 kötvényekkel kapcsolatos széleskörű aggodalmakat tompítja, hogy az eurózóna szabályozásával ellentétben a Credit Suisse kötvényprospektusai kifejezetten tartalmazták azt a kitételt, hogy az AT1 kötvényesek nem előzik meg a kielégítési sorrendben a részvényeset, vagyis lehetséges volt az a svájci banknál, hogy a kötvényesek minden pénzüket elvesztik, a részvényesek viszont nem – hívja fel a figyelmet korábbi cikkében a Reuters. Az eurózóna hatóságai ezzel szemben jelezték, hogy az EU-s szabályozás alapján az AT1 kötvényesek sosem előzik meg a részvényeseket.

