Két hét múlva itt az OTP legnagyobb kihívója: mit tud Magyarország második számú bankja?

A magyar bankszektor történetében egyedülállónak számító, hármas nagybanki fúzió zárul le jogilag két hét múlva. A 2023. május 1-jével startoló MBH Bank 10 ezer milliárd forint feletti eszközállományával Magyarország második legnagyobb hitelintézete lesz. Most nyolc ábrán mutatjuk be, milyen méretekkel és teljesítménymutatókkal működik és versenyez a 2022-es adatok alapján az ország két legnagyobb bankja: az OTP Bank és az MBH Bank.

A mintegy három éve tartó bankfúzió kapcsán kevésbé ismert, hogy tavaly április 1-jével nemcsak a Budapest Bank olvadt be az MKB Bankba, de a csak idén beolvadó Takarékbank felett is többségi tulajdonossá vált az MKB Bank, amely jogilag a másik kettőt magába olvasztja. Ennek köszönhető, hogy tavaly augusztus óta konszolidáltan látjuk a Magyar Bankholding mint bankcsoport mérleg- és eredményszámait. A magyar bankok nagy része még nem tette közzé 2022-es éves beszámolóját, így első ábránkon még a 2021-es adatokon szemléltetjük, mekkora bankok között is zajlik le a hármas bankfúzió:

az 5. helyen álló Takarékbankból, a 7. MKB Bankból és a 9. legnagyobb Budapest Bankból jön létre az ország második legnagyobb bankja,

amely a legnagyobb OTP Bank magyarországi tevékenységétől és a harmadik helyezett K&H Banktól eszközállományát tekintve nagyjából egyenlő távolságra van.

Az aktív tőzsdei jelenlétet és a nemzetközi terjeszkedést is a zászlajára tűzte a Barna Zsolt elnök-vezérigazgató által irányított MBH Bank, de ez még a jövő zenéje. A legutóbbi, üzbég szerzeményével együtt 12 országban jelen lévő OTP Bank viszont már régóta meghatározó szereplő a régióban, így teljes konszolidált mérete többszöröse a Magyar Bankholdingénak. Ábráinkon ezért a nagy OTP Csoport és a magyarországi tevékenység számait egyaránt szerepeltetjük.

Míg az OTP Csoport eszközállománya (mérlegfőösszege) több mint háromszorosa az MBH Bankénak, a magyarországi tevékenység nagyjából másfélszeres teljes kitettséggel rendelkezik.

Hitelállományát tekintve 1,3-szorosa, betétállományban az 1,7-szerese, saját tőkében pedig 2,5-szerese az OTP az MBH Banknak. (A könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért a negyedik negyedéves tőzsdei jelentésekből dolgoztunk, amelyek adatai nem mindenben egyeznek a később megjelenő auditált számokkal).

Mivel három nagybankból jött létre, az MBH Bank nemcsak a banki szolgáltatások lehető legszélesebb palettáját fogja nyújtani az OTP-hez hasonlóan, de sok szempontból aránylag jól fogja reprezentálni a magyar bankszektort is. Jogelődjei közül

a Takarékbank a lakossági betétgyűjtés és a jelzáloghitelezés, az MKB Bank a nagyvállalati hitelezés és a privátbanki szolgáltatások, a Budapest Bank pedig a kkv-hitelezés és a fogyasztási hitelezés területén rendelkezett az átlagnál jelentősebb tapasztalatokkal.

Jól látszik például a számain az is, hogy a tavalyi év a vállalati hitelezés és betétgyűjtés szempontjából jóval erősebb volt, mint a lakossági üzletág. Lakossági hitelállománya 10,9%-kal, a vállalati 19,3%-kal bővült tavaly, de ebben benne van hatásként a Sberbank hitelállományának a megvásárlása is. A bank lakossági ügyfélbázisa tavaly 35 ezer ügyféllel, a vállalati 3000 ügyféllel bővült a Sberbank hitelállományának megszerzésével. Ha azt kell megválaszolni, a két bank mennyire lakossági, illetve vállalati bank, akkor elmondható, hogy az OTP inkább lakossági, az MBH inkább vállalati: hitelállomány alapján

az OTP Csoportnál 57-43, az OTP magyarországi tevékenységénél 58-42, az MBH-nál 37-63 a lakossági-vállalati arány.

Eezekben a számokban a két bank mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó esetleges eltérő kategorizálásának is lehet torzító szerepe. A lakossági hitelezésben (pontosabban meglévő állományában) az MBH egyértelműen jelzálog-túlsúlyos: lakossági hiteli 59%-át adják a jelzáloghitelek, míg az OTP-nél ez valamivel 50% alatt van. A hitelportfólió nagyságát tekintve a legkisebb különbség a vállalati hitelezésben van a két bank hazai tevékenysége között. Ebben gyakorlatilag fej-fej mellett versenyez egymással a két bank, 2022 végén kissé az OTP felé billent a nyilvános számok alapján a mérleg.

Tavaly az OTP Csoport 347 milliárd forintos eredményt ért el, ami 24%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A háború kitörése után elkönyvelt orosz és ukrán állampapír-értékvesztés és leánybanki goodwill leírás 94 milliárd forintos, a magyar bankadó és extraprofitadó 91 milliárdos, a kamatstop 36,5 milliárd forintos mínuszt okozott neki. Ezek jelentős része a magyarországi tevékenységet sújtotta, így annak profitja 135 milliárd forint volt, osztalékbevételek nélkül csak 27 milliárd forint lett volna. A negatív kormányzati intézkedések a Magyar Bankholdingot sem hagyták érintetlenül:

A bankadó és az extraprofitadó összesen 47, a kamatstop 23 milliárdos negatív eredményhatással járt, a bankcsoport számviteli eredménye mindezek ellenére 27%-kal, 91 milliárd forintra javult.

Ha korrigáljuk az eredményszámokat, így más átmeneti tételektől, például a Magyar Bankholding esetében a fúzió egyszeri költségeitől is megtisztítjuk a számokat, akkor elmondható, hogy az OTP Csoport 593, a magyarországi tevékenysége 253, a Magyar Bankholding pedig 177 milliárd forintos (korrigált) nyereséggel zárta 2022-t.

Ez a korrigált eredmény tavaly az OTP-nél 19%-kal, a Magyar Bankholdingnál 48%-kal javult. A javulás elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar kamatkörnyezet jelentősen emelkedett tavaly, és a régió több piacán is megfigyelhető volt. Az OTP Csoport például 210 milliárd forinttal (24%-kal) magasabb nettó kamatbevételt realizált, mint egy évvel korábban, a Magyar Bankholding pedig ennél is nagyobb mértékben, 218 milliárd forinttal (109%-kal!) növelte tavaly nettó kamatbevételét. Ahogy a bankcsoport azóta távozott pénzügyi igazgatója, Martzy Antal a Portfolio-nak még augusztusban rámutatott: a hitelmarzsok tágulása csak kis részben járult hozzá ehhez, ennél nagyobb volt az állampapírok hozamemelkedésének a szerepe (amit újonnan vásárolt értékpapírokkal tud kihasználni kamatbevétel-növelésre egy bank), de a legnagyobb pozitív hatást a jegybanki és bankközi kamatemelkedés hozta. E tényezők miatt a

korrigált eredmény tavalyi megugrása mindkét banknál jórészt csak átmeneti jelenség, mint ahogy a tavaly még – sokak előzetes várakozásával ellentétben – alacsonyan maradó kockázati költségek is várhatóan nőhetnek a bankszektorban idén.

A több mint duplájára emelkedő nettó kamatbevételeknek is köszönhető, hogy tavaly kimagasló 24%-os korrigált ROE-t, vagyis tőkearányos megtérülést ért el

a Magyar Bankholding, felülmúlva nemcsak a magyarországi OTP 12,6%-os hasonló mutatóját (amit, mint utaltunk rá, döntően osztalékbevételeken ért el a bank), hanem az OTP Csoport 18,8%-át is. Ha azonban figyelembe vesszük az átmeneti terhek negatív hatását is, akkor ennek alig felét érte el megtérülésként a bankcsoport, ha pedig megtisztítanánk a számokat a megemelkedett kamatkörnyezet hatásától is (hiszen erre hosszú távon nem feltétlenül számíthat a bank, ugyanakkor ez az állami terhek nagy részéről is elmondható), akkor veszteséges működésről beszélhetnénk 2022-ben. Az OTP Banknál (a magyarországi tevékenységet is ideértve) azonban a kamatkörnyezet emelkedése kisebb mértékben éreztette pozitív hatását, vélhetően az eltérő befektetési portfólió miatt (kisebb jegybanki állomány, lejáratig tartott állampapírok nagyobb szerepe, másfajta fedezeti gyakorlat, stb.). Összességében jól látható tehát, hogy a banki tevékenység megtérülése mennyire nagy mértékben ki van téve egyrészt a fiskális, másrészt a monetáris politikai hatásoknak.

Ezen egyszeri hatások részbeni kiszűrésére alkalmasak csak az egyéb teljesítménymutatók, de közelebb visznek minket bizonyos szempontok szerint a két bank összehasonlításához. A Magyar Bankholding nettó kamatmarzsa és költség/bevétel aránya is kedvezőbb volt tavaly az OTP-nél, mindkettő a magasabb hazai kamatkörnyezettel magyarázható, enélkül valószínűleg fordított lett volna a reláció az OTP Csoporttal szemben. Kevésbé magyarázható az átmeneti hatásokkal a Magyar Bankholding kedvezőbb portfólióminősége (mindössze 2% a 90 napon túl nem teljesítő hitelek aránya az OTP 3%-ával szemben) és magasabb tőkemegfelelési mutatója (19,7% a 17,5%-kal szemben), illetve CET1 tőkerátája (18% a 16,1%-kal szemben). Ami viszont a likviditást illeti, az OTP 172%-os év végi LCR-mutatója jócskán felülmúlta a Magyar Bankholding 137%-os hasonló mutatóját.

Az OTP és az MBH egyes mutatói2022-ben, illetve 2022 végén OTP Csoport OTP Magyarország MBH Bank Nettó kamatmarzs (NIM) 3,51% 2,57% 4,00% Korrigált költség/bevétel (CIR) 47,6% 53,8% 45,2% 90+ NPL 3,1% 2,9% 2,0% Tőkearányos megtérülés (ROE) 11,0% 12,4% Korrigált ROE 18,8% 12,6% 24,0% Tőkemegfelelési mutató (CAR) 17,5% 19,7% CET1 tőkemutató 16,1% 18% Likviditásfedezeti ráta (LCR) 172% 137% Nettó hitel/betét 74% 76% Forrás: OTP, MBH, Portfolio

Utolsó ábránkon összefoglaltuk, hányszor nagyobb az OTP, mint a Magyar Bankholding. A kiválasztott mutatók alapján

egyedül a fiókszámban van fölénye a Magyar Bankholdingnak, a vállalati hitelezésben pedig ki-ki meccs várható a két piaci szereplő között. Minden másban nagyon vezet az OTP,

egyelőre nincs sok értelme találgatni, hogy mely területeken és szegmensekben mikor érheti be új kihívója.