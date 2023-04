Még egyet belerúg az Apple a betétkivonások által megtépázott bankokba

A Silicon Valley Bank csődje erősen rányomta a bélyegét az amerikai betétekre: a befektetők 2008 óta nem látott gyorsasággal vonták ki a pénzüket az amerikai bankokból. Három amerikai pénzügyi csoport, a Charles Schwab, a State Street és az M&T majdnem 60 milliárd dolláros betétkiáramlást tapasztalt, mivel az ügyfelek a bankbetétek helyett a jobb megtérüléssel kecsegtető lehetőségeket keresik.

Az Apple és a Goldman Sachs most közösen vitt be egy újabb ütést az amerikai bankoknak azzal, hogy bejelentették egy új, 4,15%-os kamatot kínáló megtakarítási számlakonstrukció indítását. Az Apple közleményében azt állítja, hogy az FDIC adatai szerint a hozam több mint tízszerese az országos átlagnak, miközben a Fed irányadó kamat célsávja 4,75-5%.

A Schwab hétfői jelentése szerint az első negyedévben a betétek 11%-a áramlott ki a bankból, amely 41 milliárd dollárnak felel meg, tavaly március óta pedig a betétek 30%-ával, azaz 325,7 milliárd dollárral lettek szegényebbek. Az M&T Bank közleménye szerint náluk 3%-kal, vagyis 163,5 milliárd dollárral csökkent a betétállomány 2022 végéig.

Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója már korábban is felhívta a figyelmet a technológiai óriások térnyerésére: ahogy arról korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk, Dimon szerint a digitalizáció nagy versenyelőnyhöz juttatja a technológiai vállalatokat a pénzügyi szektorban is. A vezér külön kiemelte az Applet is, akitől a bankoknak „össze kell csinálniuk magukat”, most pedig úgy tűnik, a félelme beigazolódott.

