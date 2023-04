Belenyúl a kormány a bankok adójába, reagált a Magyar Bankszövetség

A Magyar Bankszövetség továbbra is kéri a különadó mihamarabbi kivezetését.

Reagált a bankszövetség

A Magyar Bankszövetség az alábbi reakciót adta ki a Magyar Közlönyben az elmúlt éjszaka megjelent banki adóteher-változás kapcsán:

„A nyereségadó természetes alapja a nyereség. A bankszektor tőkearányos nyereségessége messze elmarad az inflációtól, így szektor szinten extra profitról nem lehet beszélni. Az adórendszernek átláthatónak, egyszerűnek és versenysemlegesnek, a különadóknak pedig ideigleneseknek kell lenniük. A szabályrendszer folyamatos változtatása, az átmeneti intézkedések hosszú távú fenntartása csökkenti a befektetői bizalmat és hazánk versenyképességét. Ezért a Bankszövetség továbbra is kéri a különadó mihamarabbi kivezetését.”

Mi változott?

A 2010 óta meglévő banki különadó mellé tavaly év közepén vezette be a kormány az extraprofitadót is, hogy ezzel lefölözze a kamatkörnyezet emelkedéséből származó banki profit egy részét. Az adókötelezettség alapja nem más, mint a megelőző adóév éves beszámolója alapján kalkulált Htv. (helyi adókról szóló 1990. évi C törvény) szerinti nettó árbevétel. Az adó kulcsa 2022-ben 10% volt, idén pedig az adóalap dinamikus növekedése miatt 8%.

Ebbe nyúl most bele a kormány, a 144/2023. (IV. 24.) Korm. rendeletben megjelent változás lényegét tekintve a második félévet érinti, az első féléves extraprofitadót lényegében az eddigi szabályok szerint kell fizetniük a bankoknak:

július 1-jétől megváltozik az adó alapja, és az előző évi nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó nyereség 50 százalékát (vagyis egy félévre jutó részét) adóztatják meg az eddigi nettó árbevétel helyett,

növelő tételként kell figyelembe venni az előző év terhére elszámolt bankadó 50 százalékát, a befizetett pénzügyi tranzakciós illeték 50 százalékát és az extraprofitadó 50 százalékát,

az adó kulcsa is megváltozik ennek megfelelően: az adóalap (vagyis a fentiek szerint korrigált nyereség) 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az e feletti összegre 30 százalék lesz.

További részletek:

