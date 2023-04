Erős negyedévet zárt az Erste, meglepték az elemzőket

Portfolio 2023. április 28. 08:37

Közzétette első negyedéves gyorsjelentését az Erste Group, az osztrák bankcsoport 594 millió eurós eredményről jelentett, amely meghaladta a Reuters elemzői konszenzusában szereplő 543 millió eurós várakozást. A bank az emelkedő kamatkörnyezetben több mint negyedével 1,77 milliárd euróra növelte nettó kamatbevételét, és nőtt a díj- és jutalékbevétele is, miközben az NPL-rátája továbbra is a történelmi mélypont közelében, 2,1 százalékon volt. A bankcsoport Magyarországon 89,5 millió euró bankadót fizetett be az első negyedévben, ebből 53,4 millió euró volt az "extraprofitadó" összege, ám így is nyereséges volt.