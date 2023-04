Tervekkel győzné meg a bajba jutott amerikai bank a hatóságokat, hogy nem fog csődbe menni

Egy olyan megoldáson dolgozik a First Republic Bank, amely reményeik szerint megakadályozhatja azt, hogy a pénzintézetet az amerikai hatóságok bezárják – írja a Financial Times

A lap értesülései szerint a pénzintézet tanácsadói között a megbeszéléseken megváltozott a hangnem, miután a bank részvényei 65%-kal estek, ugyanis egyre jobban féltek attól, hogy az FDIC hamarosan bezáratja a bankot. A pénzintézet dolgozói most egy új megoldáson dolgoznak, a terveik szerint ez megakadályozná a hatóságok közbelépését. Az ügyet ismerő személyek szerint a terv még nem nyerte el a Biden-kormány tisztviselőinek tetszését, ez viszont az egyik legfontosabb tényező lenne ahhoz, hogy el tudják kerülni a bank bezáratását.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a First Republic Bank először március közepén került a figyelem középpontjába, amikor a Silicon Valley Bank és a Signature Bank után ez volt a harmadik pénzintézet, amelyik csődközeli állapotba került. A bedőlések után a First Republic Bank árfolyama majdnem 90%-ot esett, ezzel pedig egyre közelebb került ahhoz, hogy az előbb említett két hitelintézet sorsára jusson.

Egy ideig úgy tűnt, hogy a problémákat sikerült megoldani, az első negyedévre vonatkozó közleményét követően azonban új problémákkal szembesült a bank, ugyanis kiderült, hogy három hónap alatt az ügyfelei mintegy 100 milliárd dollárt vontak ki a pénzintézetből, ami a betétállomány 40,8%-át jelenti. Bár a bank összességében nyereséges működésről számolt be, a betétkiáramlások miatt kedden 22%-ot estek a bank részvényei a hétfői záráshoz képest, a hét folyamán pedig tovább folytatta a lejtmenetét.

Címlapkép forrása: Getty Images