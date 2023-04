Az amerikai szabályozó hatóságok vasárnap délutánig kérték a bankoktól a First Republicra vonatkozó legjobb és utolsó vételi ajánlatukat, ami a hatóságok reményei szerint megnyugtatja a piacokat és lezárja a regionális hitelezők bizonytalanságának időszakát - írja a CNBC

A helyzetet ismerő személyek szerint a JPMorgan Chase és a PNC valószínűsíthetően ajánlatot tesz a gyengélkedő hitelezőre, amelyet csődeljárás alá vonnának és azonnal eladnának a nyertes banknak. A Wall Street Journal pénteken késő este számolt be e bankok érdeklődéséről.

Valószínűleg más cégek is jelentkeznek. Az ügyet ismerő személyek szerint a Bank of America több más intézmény között van, amelyek mérlegelik a First Republicra tett lehetséges ajánlatot.

Címlapkép: Getty Images