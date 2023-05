Az RTL pénzügyi vezetője lett a K&H felügyelőbizottságának elnöke

A KBC Bank Horváth Krisztinát nevezte ki a K&H Bank felügyelőbizottsága új elnökének, a jelölőbizottság új elnökének, illetve az audit bizottság tagjának. Kinevezését a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta. Horváth Krisztina 2023. május elsejével foglalta el új pozícióját. Elődje, Terták Elemér megbízatása 2023. április 30-án megszűnt - közölte a bank.

A KBC Bank nemzetközi piacokért felelős vezérigazgatója, Peter Andronov megköszönte Terták Elemér munkáját, és üdvözölte Horváth Krisztinát a bank vezetőségében.

Horváth Krisztina (címlapképünkön) jelenleg az RTL Magyarország pénzügyi vezérigazgató-helyettese. 2017 és 2021 között az energiaszektorban az E.ON-Elműnél szerzett tapasztalatokat pénzügyekért felelős igazgatósági tagként, valamint az integrációs bizottság tagjaként. Korábban a Cisco magyarországi leányvállalatát vezette, előtte pedig a Raiffeisen Banknál igazgatósági tag, a management bizottság tagja és pénzügyi vezérigazgató-helyettes volt. A pénzintézetnél 1989 és 2014 között dolgozott, ez alatt többek között az alábbi területeket felügyelte ebben az időszakban: Stratégia és Kontrolling, Lakossági és Vállalati Operáció, Leányvállalatok, Kockázatkezelés, Jog, Beszerzés.

Terták Elemér több mint 25 éve különböző vezetői pozíciókat tölt be pénzintézeteknél, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének a tagja. 2016 és 2005 között főtanácsadóként és igazgatóként dolgozott az Európai Bizottságban, Brüsszelben. Korábban volt pénzügyminiszteri közigazgatási államtitkár és helyettes-államtitkár is. 2016. júniusától a svájci Global Legal Identifyer Board külső igazgatósági tagja is. A K&H Bank felügyelőbizottságának 2018. január 1. és 2023. április 30. között volt elnöke.