Kkv-hitelezés Magyarországon: rövidebb távon még jöhetnek likviditási problémák

A kkv-hitelezési piacról, a cégek finanszírozási kihívásairól és a banki hitelezési szempontokról, illetve az állami hitelprogramokról volt szó a Portfolio Hitelezés 2023 konferenciájának II./A szekciójában a kerekasztal beszélgetésen.

Janositz Balázs (UBM) a kerekasztalon elmondta, hogy az elmúlt 3 évben 22%-kos növekedést produkált a UBM, ehhez kellettek a bankok is. Nem volt gondjuk az elmúlt 3 évben a források megszerzésével, vannak folyamatban lévő beruházásaik, növekedési igényük. Az UBM számai eredményesség szempontjából is kiemelkedőek az agrárszektorban, ez segíti a banki kapcsolatok kedvező alakulását. Ami viszont probléma, hogy a teljes magyar banki spektrumban egyetlen olyan bankot találtak, amely regionális vállalatként tudja értékelni és kiszolgálni a társaságot, a növekedési tervek ugyanis náluk a régióra terjednek ki. Ügyféloldalon nem romlottak, hanem javultak a banki kapcsolatok, az világos lett, hogy fontos lett a monitoring, átalakult, proaktívvá vált, az új finanszírozási igények hátterét tekintve is.

Balog Ádám (MKIK, BKIK) kifejtette, hogy bár a kamara sok céget képvisel, a kisebbek vállalkozások szemszögéről elmondta, hogy ők nem egyes hiteltermékeket vesznek figyelembe, hanem mindent egyszerre néznek, rövid hosszú távú hiteleket, forgóeszköz-hiteleket, beruházási hiteleket. A jó hír, hogy viszonylag nagy tartalékokat tudtak felhalmozni, és így tavaly év végéig megoldották a likviditásukat, ennél pesszimistább becsléseik is voltak. Ugyanakkor Balog leszögezte: a magyar kkv-k európai viszonylatban alulfinanszírozottak.

Az elmúlt pár hónapban a Széchenyi Kártyáért hatalmas az érdeklődés, de kevesebb hitel ment át a bankokon. Még lehet rövidebb távon egy komolyabb likviditási probléma.

Az emberi kapcsolatok jók maradtak a kkv-k és a bankok között, már ahol vannak ilyen személyes kapcsolatok.

A bankok és a hitelfelvevő kkv-k kapcsolatáról szólva Szerdahelyi Róbert (Erste Bank) a monitoring fontosságát emelte ki. A bankok kapják az adatokat, amiket fel kell dolgozni, akkor végzik rosszul a dolgukat, ha a két fél között nincs párbeszéd. A monitoring az adatok értelmezéséről szól. „Ilyenkor nem bankként viselkedünk, hanem pénzügyi szolgáltatóként” – mondta. Az állami támogatások kifutása után következő időszakról szólva kiemelte, a Széchenyi Kártya program folytatódik, mostanra minden szereplő tudja, hogy mivel tudnak a bankok operálni. A program népszerű, ismert a kkv-k körében, ez egy jó hír azoknak, akik megfelelnek a program feltétleinek. A Baross Gábor program egy kicsit más, szinte a program bejelentésekor elfogyott a keret. Évek óta az államilag támogatott programok határozzák meg a kkv-hitelezési piacot, ám ha az ügyfél piacát, működését megértette a bank, akkor lehet megoldást találni a finanszírozásra más módon is.

Bertalan Sándor (MBH Bank) kifejtette, hogy hagyományosan a banknak van egy ellenpólus szerepe, hogy a bank elkezdi kétkedve nézni, hogy egy vállalkozás jól, megfelelően működik-e. Ez mindig is így volt és így lesz. Ez nem csak akkor igaz, ha dübörög a gazdaság, hanem most is, ehhez kell a személyes kapcsolat az ügyfelekkel. Ilyen szempontból nem változott a bank és az ügyfél közötti szoros kapcsolat. Az egyeztetések alapján egyesek úgy értékelhetik, hogy túl sokat „macerálják” a bankok, de igazából nem a kapcsolat, hanem a szituáció változott meg. Jó hír, hogy a Széchenyi Kártya év végéig rendelkezésre áll, a kkv-hitelezést ezek a programok tudják életben tartani. Mire más feltételekkel lesz elérhető, akkor már lejöhet a kamatszint oda, hogy a bankszektor újra hitelezni tudja a kkv-kat. Úgy vélte, ugyanakkor a jelenlegi környezetben ez egy kötelező elem az állam részéről és vélhetően ez jövőre is velünk marad még valamilyen formában. Ha ez nem lenne, jelentős mértékben visszaszorulna a hitelezési aktivitás.

Nagy Róbert (Garantiqa Hitelgarancia) egy klasszikus mondást idézett:

a bankár az az ember, aki napsütéses időben rohan utánad, amikor elkezd esni, akkor meg visszakéri.

Ám szerinte nem ezt láthattuk az elmúlt 3 évben, ebben a garanciaszervezeteknek is szerepe volt. Jól mutatják a számok, hogy 2019-ben 900 milliárd kkv-hitelt garantáltak, 2023-végén ez az állomány 3 ezer milliárd felett volt, miközben nem növekedett ilyen mértékben a kihelyezett hitelek volumene a magyar gazdaságban. A tavalyi év hozott jelentős kihívást, annyi kezességet hagytak jóvá tavaly júniusban, mint 2016-ban összesen. A dolgozók két műszakban dolgoztak éjfélig, nem bírták a rendszerek, elkezdtek melegedni a szerverek. Hétvégén is dolgoztak, és örömmel jelentették június végén, hogy nem volt olyan kérelem, amit ne bíráltak volna el. Volt egy másik csúcsterhelés decemberben, igaz, hogy a kockázatkezelőket a szabadságról be kellett rendelni, de ezt már könnyebben vették.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos