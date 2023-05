Túl vagyunk a legrosszabbon? – Megszólaltak a magyar bankvezérek

A magyar bankokat nem érintette a külföldi mini bankválság, a szektor rendkívül stabil, a hitelgyárat nem kell az átmeneti visszaesés miatt leépíteni, és minden bank készen áll arra, hogy ismét aktívan hitelezze a gazdaságot – derült ki a Portfolio mai Hitelezés 2023 konferenciájának bankvezéri kerekasztal-beszélgetéséből. A legnagyobb kérdés idén az, milyen ütemben csökken elfogadható szintre az infláció, ennek óriási szerepe lehet a banki kamatbevételek, a kamatstop és az extraprofitadó sorsát illetően is.

Milyen most a bankszektor és a hitelpiac helyzete?

Egerszegi Ádám (MBH Bank) szerint ami időt és energiát az MBH Bank eddig a fúzióba fektetett, azt ezután az üzleti tevékenységbe és az üzletfejlesztésbe tudja beforgatni, így abszolút optimistán tekintenek a jövőbe. A hitelpiac elérhette a ciklus alját, az év második felében már felfelé irányuló trendre számítanak. Zolnai György (Raiffeisen Bank) szerint erős a bankszektorban a verseny, ezen nem ront a szektor konszolidációja. Kétszámjegyű kamatok mellett senki nem akar hitelt felvenni, a lakossági oldalon e téren egyelőre nem lesz fordulat. A babaváró hitel esetében nehezen érthető az alacsony hitelkereslet. Simák Pál (CIB Bank) szerint a hét legnagyobb bank úgy maradhat, ahogy most van, további konszolidációra jelen tudásunk alapján nem számít.

Jelasity Radován (Erste Bank) felhívta a figyelmet, régen nyúlt ekkora betétállományon a vállalati szféra, és a hitelpiacon is vannak lehetőségek arra, hogy a piaci hitelezés visszaesését a gazdaság kompenzálja. Egyébként tankönyvi szituációban vagyunk: a magas inflációra a monetáris politika a kamatok emelésével és ezzel a hitelezés visszafogásával reagált, az a kérdés, a mostani inflációs plató mennyire lesz hosszú. Guy Libot (K&H Bank) szerint nincs credit crunch, bár valóban jelentős a visszaesés a piaci hitelezésben, de ez logikus a mostani környezetben, minden gazdaságban vannak időszakok, amikor alkalmazkodáson kell keresztül menniük. Krisán László (KAVOSZ) szerint plató környékén van az infláció, ez a legmeghatározóbb most, de nincs credit crunch. A vállalkozások alkalmazkodási képessége iszonyúan erős, szépen lassan alakulnak a számok, ki kell ülni a mostani nehéz időszakot.

Mennyire nehéz a magas kamatbevételek és a nagy állami terhek mellett bankot vezetni?

Simák Pál (CIB Bank) szerint 2025 végéig a bankszektor bevétele magasabb lehet, mint korábban gondolták volna, hiszen a kamatkörnyezet nem fog visszamenni a korábbi alacsony szintre. A költségek viszont makacsul emelkednek eközben az infláció miatt, a nagy kérdés, milyen hatékonysági lépésekkel lehet őket kordában tartani. A jutalékbevételek termelésének és a költségkontrollnak prioritást kell élvezniük. Guy Libot (K&H Bank) szerint a digitalizáció, az automatizáció és más innovációknak folytatódniuk kell, ezeknek nagy szerepük lehet a költségek kordában tartásában és az alkalmazkodóképesség fenntartásában. Krisán László (KAVOSZ) szerint nagyon keveset tudnak egyelőre a vállalkozások az ESG-ről, a dekarbonizációról és más fenntarthatósági kérdésekről, itt egy óriási edukációs feladat van.

Lesz-e még kamatstop és extraprofitadó jövőre is?

Zolnai György (Raiffeisen Bank) szerint 2024-ben biztosan nem fogják tudni realizálni a bankok azt a kamatmarzsot, mint 2022-ben vagy akár idén, a különadókat ezért ki kellene vezetni. A mostani adóterhelés fenntartása súlyos helyzetet teremtene, a kamatstopban, különösen a vállalkozások felé, több logika van. Krisán László (KAVOSZ) szerint a kamatstop „egy nagyon erős” muszáj, a vállalkozások érdekében lobbiztak is érte, hiszen „csak az élő vállalkozó a jó vállalkozó. Az intézkedés levegővételre adott lehetőséget nekik. Guy Libot (K&H Bank) szerint az extraprofitadónak egyenlően kellene kezelniük a bankszektor szereplőit, de az adóztatás az állam joga. A kamatstop szerződéses viszonyokba nyúl bele, holott minden hitelfelvevőnek viselnie kellene a saját hitelfelvételi döntésének a következményét. Jelasity Radován (Erste Bank) példaként említette, hogy a jól teljesítő, akár hitelmoratóriumban is érintett agrárcégek esetében nem igazán méltányos az intézkedés fenntartása. Simák Pál (CIB Bank) szerint a BUBOR szintje lesz a döntő a kamatstop fenntartásában, ha ez lejjebb jön, van realitása a kivezetésének.

Mi az optimális mérete a banki hitelgyárnak?

Egy hármas fúzió végén egyértelműen van hatékonysági tartalék egy bankban – mondta Egerszegi Ádám (MBH), jelezve, hogy tudnak még hatékonyságjavító lépéseket tenni. Az operációnak nemcsak az új üzleti volumenre, hanem a meglévő állományok kezelésére is figyelemmel kell lennie, ebben jelentős bővülést hoztak az elmúlt évek. Nem szeretnének abba a hibába esni, hogy túlzottan leépítik a kapacitásokat, hiszen alapvetően bővülni szeretnének. Jelasity Radován (Erste Bank) szerint nagy különbség van aközött, ha a fiókoknak, és ha a digitális csatornáknak építi egy bank a hitelgyárat. Kemény csata lesz az online hitelek és a fiókhálózatok között. Krisán László (KAVOSZ) szerint nem igaz, hogy ne lenne az ügyfelek között óriási hiteléhség, a vállalkozások vennének fel pénzt, és a bankok hitelezési képessége is megvan, a készség már kérdésesebb. Zolnai György (Raiffeisen Bank) felhívta a figyelmet: a kapacitások nagy része nem gyárszerű, volumenben nehéz hozzányúlni a folyamatokhoz. A Covidhoz hasonlóan az energiaválsághoz is sikerült alkalmazkodni, lényegében túl vagyunk rajta. Nagyon jó hír, hogy a vállalati ügyfelek gyorsan tudnak alkalmazkodni.

Mi a külföldi bankcsődök tanulsága?

Amerikában a kamatszint emelkedése váltotta ki a csődöket, ezen a stresszen viszont a magyar bankszektor már végigment, mutatói alapján nem is kerülhetett hasonló problémás helyzetbe – mondta Simák Pál (CIB Bank). Jelasity Radován (Erste Bank) a magyar helyzetre utalva azt mondta, minden iparág ciklikus, természetes, hogy magasabb kamatok mellett magasabb a bankok bevétele, most több százmilliárddal terheli az extraprofitra hivatkozva, de amikor alacsony volt a kamatszint, akkor nem segítette meg őket az állam.

