Miért ne lehetne 40 vagy 50 ezer forint az OTP?

Idén már 28 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, egy év alatt 50 százalékot lehetett keresni a magyar bankpapírral. Az emelkedés nem véletlen: azon túlmenően, hogy az OTP önmagában is remek növekedési sztori, egyre közelebbinek tűnik az ukrajnai béke, ezzel pedig folyamatosan átárazódnak a régiós részvények, köztük az OTP is. Az elemzők is egyre optimistábbak, jönnek az egyre magasabb célárak, és az OTP új vezérigazgatója, Csányi Péter is korábban soha nem látott, magas OTP árfolyamról beszélt legutóbbi interjúnkban. Mutatunk olyan forgatókönyveket, amiben 40 vagy akár 50 ezer forint is lehet az OTP árfolyama.