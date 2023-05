Durván leszólták a Brexit utáni Londont a Revolut alapítói

Nik Storonsky vezérigazgató és Vlad Yatsenko technológiai igazgató a Times of London című londoni lapnak adott interjúban elmondta, hogy visszatartja őket az Egyesült Királyság szabályozási környezete, továbbá kiemelték, hogy London vonzereje nagyot zuhant a Brexit után. A londoni székhelyű cég 2021-ben folyamodott a brit banki engedélyért, és jelenleg is a Bank of England prudenciális szabályozó hatóságának döntésére vár. Storonsky élesen kritizálta a folyamatot:

Hónapokig vársz az e-mailekre, levelekre

- mondta.

A modern világban nem lehet ilyen üzleti környezetben működni.

Storonsky elmondta, hogy IPO (első tőzsdei bevezetés) esetén a vállalat az Egyesült Államokat választaná.

Az Egyesült Királyságban nehéz üzletet kötni: a tőzsde sokkal kevésbé likvid, így egyszerűen nem látom értelmét.

A cégvezető kirohanása nem sokkal azután történt, hogy a Revolut egyik befektetője 46%-kal csökkentette a brit fintech cégben lévő részesedésének értékét. A cég háza táján azonban történt már idén egy kínos ügy: A Revolut Ltd. könyvvizsgálója szerint elképzelhető, hogy a brit társaság 2021. évi bevételi kimutatásában lényegi tévedések szerepelnek. Az auditor nem tudott az elvárt szintű megbízhatósággal meggyőződni a brit társaság tárgyévi bevételének háromnegyedéről (477 millió fontnyi, részben kriptodeviza alapú tétel), s azok akár el is térhetnek a valóságtól. A társaság könyveiben szereplő adatok könyvvizsgálói jóváhagyásának hiánya jelentős kockázati elemnek minősül bármilyen gazdasági társaság esetében, de különösen egy multinacionális pénzügyi intézménynél.

Storonsky megjegyzései zavarba hozhatják a brit kormányt, amely régóta az Egyesült Királyság egyik koronaékszereként emlegeti a fintech-szektort – beleértve a Revolutot is. A Brexit után ráadásul gőzerővel dolgoznak londoni tőkepiacok fellendítésén.

Az Európai Unióból való kilépés szintén kritikát váltott ki a párosból. Yatsenko társalapító szerint az Egyesült Királyságban a Brexit nyomán gondok akadnak a megfelelő utánpótlással, vagyis sokkal nehezebb a tehetségek toborzása. Yatsenko elmondta, hogy amíg a Revolut nem növelte a létszámát az Egyesült Királyságban, más Európai országokban így tett.

A múltban sokan jöttek Londonba, ez volt a legjobb hely

- mondta.

Ez mostanra megváltozott.

